„Konec spalováků odmítáme, nechceme být jen trhem pro dovážená auta,“ varuje Turek v debatě o emisích
Česko dál odmítá podobu emisního cíle pro rok 2035, který by fakticky znamenal konec nových aut se spalovacími motory. Vládní zmocněnec Filip Turek v Lucemburku varoval, že bez větší flexibility hrozí evropským automobilkám pokuty v řádu miliard eur.
Česká republika nesouhlasí s návrhem na podobu emisního cíle pro rok 2035, který by od tohoto roku fakticky zakázal spalovací motory. Na jednání v Lucemburku to zopakoval český vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek (za Motoristy). V tuto chvíli je podle něj nejdůležitější stanovit vhodný cíl pro rok 2030. Bez výrazných změn tohoto cíle, včetně větší flexibility, hrozí evropskému automobilovému průmyslu pokuty v řádu mnoha miliard eur, dodal Turek.
Brusel navrhuje mírnější pravidla
Evropská komise už loni v prosinci zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nově navrhuje, aby se emise CO2 u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.
Zbývajících deset procent mají výrobci kompenzovat prostřednictvím kreditního systému založeného na využití CO2 neutrálních paliv a zelené oceli.
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Martin Jahn: Spalovací motory tu budou ještě desítky let
Leaders
Autoprůmysl sice někteří lidé odepisují jako zastaralé odvětví, pravý opak je ale pravdou. Martin Jahn, který má v představenstvu Škody Auto na starosti oblast prodeje a marketingu, v rozhovoru pro Export.cz upozorňuje, že veškeré současné inovace, včetně robotizace, digitalizace i umělé inteligence, se už naplno využívají právě v autoprůmyslu. „Nové technologie potřebují někoho, kdo je bude škálovat – dostane je k velkému počtu spotřebitelů,“ dodává známý manažer a také prezident českého Sdružení automobilového průmyslu.
Premiér Andrej Babiš (ANO) ale už dříve prohlásil, že Česko bude v EU usilovat o úplné zrušení zákazu prodeje nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035. Návrh Komise na zmírnění emisního cíle podle něj česká vláda považuje za nedostatečný.
Státy se stále neshodují
Právě o tomto návrhu Evropské komise dnes ministři zemí EU v Lucemburku diskutovali už podruhé za posledních několik měsíců. Kyperské předsednictví hned na úvod uvedlo, že doufalo v dosažení většího pokroku v jednáních.
„Všichni sdílíme stejný cíl, tedy poskytnout průmyslu předvídatelný rámec, pozice států se ale dost liší,“ poznamenala kyperská ministryně životního prostředí Maria Panajotuová.
Nejlevnější elektromobil v historii Škody míří na trh. Městský crossover Epiq nabídne dojezd přes 400 kilometrů, rychlé nabíjení i překvapivě velkorysý vnitřní prostor. Cenou kolem 25 tisíc eur chce automobilka prolomit bariéru, která dosud brzdila širší nástup elektromobility ve střední třídě.
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Nejlevnější elektromobil v historii Škody míří na trh. Městský crossover Epiq nabídne dojezd přes 400 kilometrů, rychlé nabíjení i překvapivě velkorysý vnitřní prostor. Cenou kolem 25 tisíc eur chce automobilka prolomit bariéru, která dosud brzdila širší nástup elektromobility ve střední třídě.
Turek varuje před ztrátou konkurenceschopnosti
Turek na jednání ministrů varoval před poškozením konkurenceschopnosti automobilového průmyslu a zdůraznil, že tento sektor tvoří více než osm procent HDP Evropské unie a poskytuje práci přibližně 13,5 milionu lidí.
„Bez adekvátní reakce by EU mohla přestat vyrábět automobily a stát se pouze trhem pro dovážená vozidla, což by vážně oslabilo naši ekonomiku,“ dodal Turek.
Evropská unie podle něj potřebuje najít lepší rovnováhu mezi klimatickými cíli, reálnou sociální a ekonomickou situací a současným globálním kontextem. „To zahrnuje i naši silnou závislost na dovozu klíčových surovin a baterií, zejména z Číny,“ dodal.
Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.
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Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.
Česko chce technologickou neutralitu
Česká republika v souladu se zásadou technologické neutrality podporuje nejen plug-in hybridy, ale také plné uznání obnovitelných e-paliv, udržitelných biopaliv a dalších nízkoemisních řešení, řekl Turek.
Důležité je podle něj posílení evropského průmyslu a budování větší výrobní kapacity v EU. „Požadavky na ‚made in EU‘ však musí respektovat realitu globálních dodavatelských řetězců. Domníváme se, že navržené termíny a kritéria, zejména pro baterie, jsou příliš ambiciózní. Musíme také dodržovat naše mezinárodní obchodní závazky, včetně pravidel Světové obchodní organizace,“ dodal český vládní zmocněnec.
Nastupujícímu irskému předsednictví popřál hodně štěstí v dalších jednáních. Irové se ujímají vedení EU od 1. července.
Martin Abel, právník, analytik a absolvent Oxfordské univerzity skončil na jaře ve Výzkumném ústavu pro krajinu poté, co veřejně označil výroky vládního zmocněnce Filipa Turka za nesmysly. Nyní se stal šéfem správní rady prvního enviromentálního fondu v zemi, jehož vznik inicioval developer Luděk Sekyra. „Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování,“ říká Abel.
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Filantropie
Martin Abel, právník, analytik a absolvent Oxfordské univerzity skončil na jaře ve Výzkumném ústavu pro krajinu poté, co veřejně označil výroky vládního zmocněnce Filipa Turka za nesmysly. Nyní se stal šéfem správní rady prvního enviromentálního fondu v zemi, jehož vznik inicioval developer Luděk Sekyra. „Fond se chce zaměřit na tři oblasti změny, a to na kultivaci myšlení, kultivaci dialogu a kultivaci rozhodování,“ říká Abel.