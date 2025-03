Ladislav Semetkovský: Naše drony na Ukrajině nezabíjejí. Jen špehují

Myšlenka bezpilotního letounu vznikla otázkou, jak nahradit pilotovaný vrtulník. Za deset let od nápadu má Primoco Ladislava Semetkovského bezpilotní letouny One 150, které brázdí nebe v patnácti zemích čtyř kontinentů. Jsou certifikované v civilní i vojenské oblasti.

Z nadšeneckého start-upu se stala letecká firma obchodovaná na pražské burze s tržní kapitalizací přesahující čtyři miliardy korun. Co to pro Primoco znamená?

Jsme největší evropský výrobce středně těžkých bezpilotních letounů a vyrobili jsme jich již přes dvě stovky. Za necelých deset let se firma výrazně rozrostla a nyní obstarává zhruba třetinu celosvětového trhu s bezpilotními letouny ve střední kategorii do 150 kilogramů.

GALERIE: Testovací základnu má Primoco na letišti v jihočeském Písku

Vyrábíte zhruba šest desítek strojů ročně, kam až se chcete posunout?

Po dokončení nové továrny bychom chtěli dávat ročně na trh 250 až 300 strojů. Strategický plán máme a v horizontu pěti let chceme být v segmentu středně těžkých bezpilotních letounů největší světový výrobce. Něco jako jsou Airbus či Boeing v dopravním letectví.

Slovo dron se stalo jedním z nejskloňovanějších v souvislosti s válkou na Ukrajině. Působí tam vaše stroje?

Na Ukrajině se na začátku konfliktu testovaly v podstatě všechny bezpilotní prostředky, které existovaly. Postupem času ukrajinská strana začala využívat jen techniku, která se osvědčila a naše stroje pro Ukrajinu zakoupilo několik zemí Beneluxu a Německo. Naše drony se tam využívají pro zpravodajskou a monitorovací činnost.

Letouny Primoco nejsou osazeny zbraňovými systémy. K čemu se tedy hlavně využívají?

Primární využití je v ochraně hranic a pobřeží, monitorování strategické infrastruktury, tedy plynovodů, ropovodů a vedení vysokého napětí, kalibrace letištních radiomajáků a zpravodajská činnost.

Letos v březnu jste dokončili čtyřletý proces certifikace pro NATO. Co to pro Primoco znamená?

Certifikace znamená, že máme první plně schválený letoun pro země NATO a tak může být nasazen bez dalšího prověřování a schvalování. Do současné doby bezpilotní prostředky neměly globální certifikaci a byly do provozu uznávány na základě výjimek a osvědčení. Je to podobné jako když automobilka předvádí nový model a musí ho homologovat, aby mohl jít do prodeje. V praxi to znamená, že zatímco dosud musely stroje Primoco UAV podstupovat složitý a zdlouhavý certifikační proces při každém prodeji do zahraničí, nyní je mohou státy NATO zařazovat do výzbroje napřímo. Certifikační proces zaměstnal téměř 40 techniků, konstruktérů, inženýrů a pilotů-operátorů. Součástí certifikace bylo na 200 testovacích ověření, více než 170 zkušebních letů a kolem 50 pozemních zkoušek bezpilotního letadla. Je to podobné jako když automobilka předvádí nový model a musí ho homologovat, aby mohl jít do prodeje.

Práci automobilky si lidé dokážou představit, ale jak se vyrábí bezpilotní letoun?

Za jedním letounem je zhruba tisíc hodin práce, od laminace přes montáž a zálet až k dodání. Několik stovek hodin zabere výroba spalovacího motoru. Ale my nevyrábíme jen letouny. Zajišťujeme integraci senzorů, výcvik pilotů či mechaniků na údržbu. Samozřejmostí je i pozáruční servis. Zajišťujeme tak kompletní životní cyklus našeho stroje.

Z jakých komponentů se stroj skládá?

Náš bezpilotní prostředek je kompletně vyvinutý a vyrobený v České republice, krom tří komponentů z Norska a Španělska, je celý pod kontrolou Primoca, a to včetně spalovacího motoru. Nepoužíváme žádné americké, izraelské ani jiné technologie.

A co dokáže?

Dostup letounu One 150, který váží 150 kilo, je 3300 metrů, rychlost dosahuje 120 kilometrů v hodině, a unese 30 kilogramů zátěže. Ve vzduchu vydrží až patnáct hodin.

Jsme na bývalém vojenském letišti v Písku, které Primoco v rámci svého rozvoje koupilo. Jak areál využíváte?

Letiště Písek Krašovice jsme koupili v roce 2019 od soukromníka a Armády ČR. Jedná se o asfaltovou dráhu o délce šest set metrů a šířce patnáct metrů. Využíváme je k zalétávání nových strojů, výcviku profesionálních pilotů a testování nových technologií.

Budete se v Písku dál rozvíjet?

Plánujeme celé letiště revitalizovat. Chceme zde postavit výcvikové středisko a nové hangáry. V sousední průmyslové zóně Písek chceme do tří let postavit nový výrobní závod s roční výrobní kapacitou 250 letounů. Do tohoto klíčového projektu jsme investovali přes 125 milionů korun, a to výhradně z vlastních zdrojů. Nyní usilujeme o stavební povolení. Dokončení projektu celkem za tři čtvrtě miliardy korun je plánováno na rok 2027.

Kdo je váš typický zákazník?

Obvykle to jsou státní zákazníci, to znamená ministerstva obrany a vnitra. Dalším velkým zákaznickým výsekem jsou pak velké nadnárodní energetické společnosti. Naše stroje létají v patnácti zemích čtyř kontinentů. Jsme ze sta procent exportní firma. Veškerá naše produkce jde na export. V České republice jsme zatím žádného zákazníka nenašli.

Letos jste představili létající telekomunikační vysílač. K čemu bude sloužit?

Vždy, když dokážeme najít civilní využití, tak jsme rádi, a to se povedlo právě ve spolupráci s Deutsche Telekom a jeho českou dcerou T-Mobile. Začínáme bezpilotní letoun využívat jako mobilní vysílač signálu. Tím zajistíme kvalitní pokrytí signálem například při živelních pohromách či velkých kulturních a sportovních akcích. Běžně jde o pokrytí plochy zhruba devět čtverečních kilometrů, přičemž limit se blíží dvaceti kilometrům. Jeden dron v rámci distribuce mobilního signálu dokáže obsloužit až tisíc aktivních uživatelů.

Ladislav Semetkovský

Spoluzakladatel a ředitel nejúspěšnějšího tuzemského výrobce dronů, firmy Primoco UAV. Narodil se v roce 1977, po střední škole v roce 1997 založil nakladatelství Media Online provozující lifestylové weby v několika zemích, které po deseti letech prodal. K výrobě bezpilotních letounů ho přivedl osobní zájem o letectví. Je kvalifikovaným pilotem.

