Premiér Fiala řekl Financial Times, že Babiš pomáhá Putinovi

Kampaň před letošními parlamentními volbami je evidentně v plném proudu a dostala se i do zahraničního tisku. Premiér Petr Fiala hovořil s deníkem Financial Times o bezpečnosti v Evropě a vojenské pomoci Ukrajině, ale neodpustil si kopanec do politického oponenta.

Petr Fiala v rozhovoru pro prestižní deník Financial Times uvedl, že Francie a Spojené království jsou nyní vůdčími mocnostmi Evropy v oblasti tvrdé síly, a to navzdory odchodu Británie z EU. Evropu znepokojuje nepřátelský postoj Trumpovy administrativy vůči tradičním spojencům i jeho vstřícná gesta vůči Moskvě, kterou Washington již nepovažuje za agresora ve válce na Ukrajině.

„Je to doba, kdy silnější státy musí převzít větší roli, tedy ty, které disponují konkrétní vojenskou mocí, a to jsou Francie a Velká Británie, evropské jaderné velmoci,“ řekl Fiala.

Francie a Spojené království vedou jednání o „koalici ochotných“ („coalition of the willing“), která má zajistit bezpečnost Ukrajině po skončení konfliktu, pokud by se Trumpovi podařilo sjednat s Ruskem příměří. Český prezident Petr Pavel nedávno naznačil, že by Česko mohlo vyslat své jednotky spolu se spojenci, pokud by bylo dosaženo společné dohody. Fiala, jehož vláda musí takové nasazení schválit, označil tuto diskusi za předčasnou, dokud nebude sjednáno žádné příměří. „Nicméně bychom měli být otevření jakékoliv možnosti, která by v budoucnu zabránila další ruské agresi,“ uvedl Fiala.

Česko dodá další munici

Deník připomíná, že česká vláda koordinovala mezinárodní úsilí o nákup munice pro Ukrajinu; v loňském roce takto poslala 520 tisíc dělostřeleckých granátů ráže 155 mm. Fiala uvedl, že existuje „vysoká šance“, že Praha letos zvládne poslat Kyjevu podobné množství pomoci. Varoval však, že tato iniciativa potřebuje další financování a mohla by být ohrožena, pokud by jeho vládní koalice prohrála v parlamentních volbách, které se mají konat do října.

Bývalý premiér Andrej Babiš, vůdce euroskeptické a populistické strany ANO, vede v průzkumech veřejného mínění a naznačil, že by další vojenskou pomoc Ukrajině zastavil.

„Babiš je proti této iniciativě s municí, proti výdajům na obranu, mluví o míru bez jakýchkoliv podmínek,“ řekl Fiala. „Pomáhá Vladimiru Putinovi, je to naprosto jasné.“

Deník přopomná, že Babiš popírá, že by podporoval ruského prezidenta, a tvrdí, že plně podporuje Trumpa v jeho mírových jednáních. Minulý rok Babiš spoluzaložil třetí největší frakci v Evropském parlamentu, společně s proruským maďarským premiérem Viktorem Orbánem a rakouským krajně pravicovým lídrem Herbertem Kicklem.

