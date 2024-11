Koalice Spolu má poslední šanci zbavit se Fialy, jinak míří k těžké volební prohře

ODS (a tím i koalice Spolu) má poslední možnost do konce roku se zbavit Fialy jako svého lídra do příštích voleb. Pokud to neudělá, je téměř nevyhnutelně odsouzená k těžké prohře v říjnových sněmovních volbách.

Fiala jako tahoun už nefunguje, jeho charisma se vyčerpalo, je čím dál tím směšnější, téměř nikdo mu už nevěří prázdná gesta a signály. A když je politik směšný, je to jeho konec. Spolu má poslední šanci změnit lídra, aby své šance zvýšila, a má k dispozici ministra dopravy Kupku. Pokud změnu neudělá, za rok odevzdá mocenské pozice Babišovi prakticky bez boje.

Opozice z Fialy udělala svůj terč, záměrně a cíleně (i za pomocí nefér metod). Udělala z něj symbol všech problémů, zdražování, zhoršování životní úrovně, neplnění vládních slibů. Ale podařilo se jí to. Zkuste zajít kamkoli mimo Prahu do hospody, kde budou puštěné zprávy v televizi zprávy. Když se tam objeví Fiala, vytryskne až spontánní nenávist a naštvanost lidí. Je to až neuvěřitelné, zažil jsem to v poslední době několikrát. Tohle nemůže lídr do voleb zvládnout přebít.

Fialovo okolí to vidí, mají čísla oblíbenosti i přijatelnosti. Zkouší to přehlušit kampaní a nějak tu výhybku ještě přehodit. Ale těžce se to nedaří. Fiala není a nikdy nebude ostrý charismatický lídr, to mu nikdo neuvěří. Nedostatek ekonomické erudice, odkládání změn a nudná komunikace, to je smrtící koktejl. Snaha to křečovitě zvrátit je už jen komická. Naposledy to bylo vidět v jeho populistických výrocích na ČT, že doženeme německé platy, pokud on bude ještě 4 roky vládnout. A v další větě sám sebe označí za hráz proti populismu. To je v tak příkrém rozporu, že už z něj lidi mají jenom srandu.

Fiala není český Helmut Kohl

Fialův sen bylo stát se takovým českým Helmutem Kohlem. Taky o něm a CDU/CSU psal své politologické práce a získával na tom akademické frčky. Kohl uměl problémy vysedět, vyvažovat různé názorové proudy a svou stabilitou si vysloužil 3 mandáty kancléře. Ale Fiala není Kohl, sen se rozplynul a druhý mandát už mít prostě nebude. Pokud Spolu chce mít aspoň nějakou šanci uspět slušně ve volbách, musí vsadit na jiného koně.

Obraz kultivovaného univerzitního profesora, klidného akademika, který umí vyjednávat kompromisy a všechny problémy dokáže vymlčet nebo rozmělnit, už nefunguje. V dnešní docela přelomové době fakt nestačí mít hezkou kravatu, mluvit spisovně a moc neprudit. Premiér už je jen v pasti směšnosti.

Nutná dohoda v ODS

Samozřejmě výměna premiéra a lídra není banální věc. Muselo by nepochybně dojít k řízené dohodě uvnitř ODS a Spolu, jinak to možné není. Pochopitelně dost lidí a jejich vliv je navázán přímo na Fialu, ti by o vliv přišli. A to mocenské zákulisí kolem ODS je širší a dost složité.

Jako alternativa se nabízí ministr dopravy Kupka. Je dobrý komunikátor (bývalý mluvčí ODS), umí vyjednávat kompromisy, ministerskou funkci zvládá, je dobře zasíťovaný v ODS a má celkově slušnou pověst. Jeho jméno by mohlo na chvíli vzít opozici vítr z plachet. Koncept AntiFIala by přestal fungovat, a mohlo by to být pro vládní koalici nadechnutí.

Výměna premiéra je proveditelná

Samozřejmě výměna premiéra sebou nese nutné ústavní procedury, ale většina 104 poslanců by dál zůstala. Prezident Pavel je na jejich straně, tak by to posvětil. Proveditelné to je. Ostatně kdyby měli v ODS více představivosti a předvídatelnosti, mohli k tomu záchrannému manévru elegantně využít už vyhození Pirátů. Kupku udělat premiérem a Fialu ministrem zahraničí. Měli by o místo ve vládě víc, Fiala se na to stejně víc hodí a mohli jet dál. Ale Lipavského se případně mohou zbavit i teď, mocensky ho k ničemu nepotřebují.

Záložní variantou by bylo udělat z Kupky jen volebního lídra a Fialu nechat dokončit mandát v čele vlády. Ale zdá se, že to by nemělo ten efekt. Premiér vždy bude ta nejvíc viditelná postava, tak je nastaven náš politický systém. Myslím, že ODS má poslední možnost něco pořádného zkusit. Anebo to nechá být, užije si ještě necelý rok ve vládních křeslech a limuzínách, a pak moc odevzdá Babišovi.

