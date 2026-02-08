Je to legitimní cíl, prohlásil Zelenskyj o ruské energetické infrastruktuře
Ruská energetická infrastruktura je legitimním cílem ukrajinských útoků, protože Rusko používá energetické zdroje k financování války. Na síti X to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země se od února 2022 brání ruské invazi.
"Prodává energii. Prodává ropu. Je to tedy energie, nebo je to vojenský cíl? Upřímně, je to to samé. Prodá ropu, vezme peníze a investuje je do zbraní. A těmi zbraněmi zabíjí Ukrajince," uvedl Zelenskyj na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina, z jehož rozkazu ruská vojska vpadla na Ukrajinu.
Zelenskyj poznamenal, že za této situace má Ukrajina dvě možnosti. "Buď postavíme zbraně a zaútočíme na jejich zbraně. Nebo udeříme na zdroje, které produkují a množí jejich peníze. A tím zdrojem je jejich energetický sektor," řekl. "To vše je pro nás legitimní cíl," dodal.
Co s tankery
Kyjev v minulosti opakovaně upozorňoval na to, že obchodování s ropou a plynem umožňuje Putinovi ve válce pokračovat. V lednu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu Zelenskyj kritizoval Evropu, že není schopná zabavovat tankery s ropou z Ruska, jako činily Spojené státy s tankery s ropou z Venezuely. "Když nebude mít Putin peníze, tak žádná válka nebude," řekl ukrajinský prezident.
Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022, součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran na různé cíle na území nepřítele. Rusko od podzimu opět zintenzivnilo útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. A navzdory mírový jednáním v posledních týdnech, kdy teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové opakovaně zasahují energetický sektor a Ukrajinci se v mrazech ocitají bez tepla a bez elektřiny.
Vývoz ruského plynu do Evropy se letos propadl na historické minimum. Dodávky plynovody klesly o 44 procent a Evropa výrazně omezuje i odběr ruského zkapalněného plynu (LNG). Zatímco Evropská unie chce dovoz ruského plynu ukončit do roku 2027, Moskva je nucena hledat nové odbytiště, především v Asii.
