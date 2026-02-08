Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Je to legitimní cíl, prohlásil Zelenskyj o ruské energetické infrastruktuře

Je to legitimní cíl, prohlásil Zelenskyj o ruské energetické infrastruktuře

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Ruská energetická infrastruktura je legitimním cílem ukrajinských útoků, protože Rusko používá energetické zdroje k financování války. Na síti X to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země se od února 2022 brání ruské invazi.

"Prodává energii. Prodává ropu. Je to tedy energie, nebo je to vojenský cíl? Upřímně, je to to samé. Prodá ropu, vezme peníze a investuje je do zbraní. A těmi zbraněmi zabíjí Ukrajince," uvedl Zelenskyj na adresu ruského prezidenta Vladimira Putina, z jehož rozkazu ruská vojska vpadla na Ukrajinu.

Zelenskyj poznamenal, že za této situace má Ukrajina dvě možnosti. "Buď postavíme zbraně a zaútočíme na jejich zbraně. Nebo udeříme na zdroje, které produkují a množí jejich peníze. A tím zdrojem je jejich energetický sektor," řekl. "To vše je pro nás legitimní cíl," dodal.

Co s tankery

Kyjev v minulosti opakovaně upozorňoval na to, že obchodování s ropou a plynem umožňuje Putinovi ve válce pokračovat. V lednu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu Zelenskyj kritizoval Evropu, že není schopná zabavovat tankery s ropou z Ruska, jako činily Spojené státy s tankery s ropou z Venezuely. "Když nebude mít Putin peníze, tak žádná válka nebude," řekl ukrajinský prezident.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi od února 2022, součástí bojů jsou vzdušné údery obou stran na různé cíle na území nepřítele. Rusko od podzimu opět zintenzivnilo útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. A navzdory mírový jednáním v posledních týdnech, kdy teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu, Rusové opakovaně zasahují energetický sektor a Ukrajinci se v mrazech ocitají bez tepla a bez elektřiny.

Předávací stanice plynu

Ruský plyn mizí z Evropy: vývoz spadl na úroveň 70. let

Politika

Vývoz ruského plynu do Evropy se letos propadl na historické minimum. Dodávky plynovody klesly o 44 procent a Evropa výrazně omezuje i odběr ruského zkapalněného plynu (LNG). Zatímco Evropská unie chce dovoz ruského plynu ukončit do roku 2027, Moskva je nucena hledat nové odbytiště, především v Asii.

ČTK

Přečíst článek

Související

Náměstek ministryně financí by zrušil Národní rozpočtovou radu, MF to nechystá

Petr Mach
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Náměstek ministryně financí Petr Mach (SPD) by zrušil Národní rozpočtovou radu (NRR), ušetřily by se tak prý desítky milionů korun. Mach to řekl v diskusním pořadu Otázky Václava Moravce. Ministerstvo financí tento krok podle něj nechystá. Europoslanec a bývalý viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer (TOP 09) uvedl, že zrušení rady by byla katastrofa.

"Je to můj osobní postoj. Ale zaslechl jsem, že o zbytečnosti Národní rozpočtové rady mluvil i pan premiér (Andrej Babiš). Mně jako člověka, který by rád rušil různé zbytečné úřady, to potěšilo," řekl Mach. Argumentoval zvyšováním zadlužením v době existence rady.

"Kdyby se to stalo, co by ochránilo daňové poplatníky před zhůvěřilým chováním vlády v rozpočtové oblasti, tedy generováním stále větších dluhů," reagoval Niedermayer. Upozornil v této souvislosti na zvyšující se ekonomický populismus. "Jedna část zvyšuje výdaje, aniž by na to měla peníze, druhá snižuje daně, aniž by věděla, jak snížit výdaje. Výsledkem je eskalace dluhu," dodal.

Boje o složení rozpočtu

Návrh státního rozpočtu na letošní rok podle premiéra Babiše (ANO) neodporuje zákonu o rozpočtové odpovědnosti. V pořadu Za pět minut dvanáct televize Nova v sobotu řekl, že nesouhlasí s opačným stanoviskem Národní rozpočtové rady, označil ji za zbytečnou instituci. Vláda návrh rozpočtu schválila na konci ledna, počítá se schodkem 310 miliard korun po loňských 290,7 miliardy.

Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout 247 miliard korun. Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Národní rozpočtová rada je nezávislý odborný orgán, jehož hlavním posláním je vyhodnocovat, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Rada je ze zákona tříčlenná. Předsedu volí Sněmovna na návrh vlády. Současným předsedou je Mojmír Hampl.

ČNB

ČNB: Navýšení schodku rozpočtu je jen kosmetická změna

Money

Česká národní banka považuje navýšení letošního plánovaného schodku státního rozpočtu za spíše kosmetické. Nebude tedy kvůli němu měnit závěry své nové prognózy, kterou její představitelé blíže představili na včerejším setkaní s analytiky. Právě v jeho rámci zaznělo i zmíněné hodnocení navýšení schodku.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Český prezident Petr Pavel
Aktualizováno

Nynější návrh rozpočtu pro příští rok je polotovar, uvedl Pavel

Money

ČTK

Přečíst článek

Internet v zahraničí bez šoku na faktuře. eSIM často stojí méně než káva

Internet v zahraničí bez šoku na faktuře. eSIM často stojí méně než káva
profimedia.cz
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Ještě nedávno znamenala cesta mimo Evropskou unii jediné: vypnout mobil nebo riskovat účet za tisíce korun. Dnes ale stačí pár kliknutí v aplikaci a datový balíček vyjde klidně na stovku týdně. Virtuální eSIM karty rychle mění způsob, jakým cestujeme.

Roaming jako relikt minulosti

Mobilní telefon je dnes na cestách stejně důležitý jako pas nebo platební karta. Máme v něm rezervace hotelů, palubní vstupenky, navigaci i taxi aplikace. Bez dat je ale většina těchto služeb nepoužitelná. 

Problém nastává ve chvíli, kdy se cestovatel ocitne mimo Evropskou unii. Tam se ceny roamingu často vracejí do reality, která připomíná začátek minulého desetiletí. Minuty volání i megabajty dat mohou stát desítky až stovky korun a týden běžného používání telefonu se snadno vyšplhá do tisíců. Není proto divu, že mnozí turisté v exotických destinacích telefon raději vůbec nezapínají, aby se vyhnuli nepříjemnému překvapení po návratu domů. 

Data za stovku místo tisíců

Situaci ale zásadně změnila technologie eSIM. Virtuální SIM karta je dnes součástí většiny moderních telefonů a umožňuje koupit si datový balíček online během několika minut.  Zatímco roamingové balíčky mohou vyjít i na stovky korun denně, u eSIM se dají v mnoha zemích koupit gigabajty dat za zhruba stovku na celý týden. 

V některých exotických destinacích vyjde gigabajt dat jen na několik dolarů, tedy přibližně sto korun, což je proti roamingu často více než tisícinásobný rozdíl. Výhoda je i v pohodlí: eSIM si cestovatel nastaví ještě před odletem a po přistání už telefon funguje okamžitě bez hledání místní SIM karty. 

Pár tipů na eSIM služby pro cestovatele

Na trhu dnes působí desítky poskytovatelů. Někteří sází na nejnižší cenu, jiní na neomezená data nebo jednoduchou aplikaci.

  • Airaloje je jedním z největších globálních hráčů s pokrytím ve více než 200 zemích. Často patří mezi nejlevnější varianty a nabízí široký výběr lokálních i regionálních balíčků. Nabízí univerzální řešení pro většinu cest.
  • Yesim je švýcarská služba, která je orientovaná na stabilitu připojení a neomezené balíčky. Bývá o něco dražší, ale nabízí jednoduché pay-as-you-go řešení. Ideální pro delší pracovní cesty.
  • Global YO je aplikace, která často nabízí akční ceny nebo neomezená data. V řadě zemí se dají pořídit i krátkodobé balíčky, třeba jen na jeden den. Vhodné pro krátké pobyty či promo nabídky. Lehce psychedelicky vypadající aplikace není uživatelsky nejpřívětivější.
  • Datové balíčky přímo v bankovní aplikacinabízí Revolut. Ideální řešení pro krátké cesty nebo jako záložní připojení, když člověk nechce instalovat další aplikace. Tarify Premium, Metal a Ultra zahrnují jeden, tři respektive pět GB globálních dat měsíčně.

Malá technologická změna, velká úspora

Virtuální SIM karty mají i další výhody: není nutné vyndavat fyzickou SIM (pokud jste již plně nepřešli do "bezsimkového" módu), telefon zůstává dostupný na domácím čísle a vše se dá nastavit ještě před cestou. 

Pro časté cestovatele se tak eSIM rychle stává standardem. Roaming, který byl dlouhé roky jednou z nejdražších položek na cestách, dnes nahrazuje jednoduchá aplikace a datový balíček za cenu jedné večeře.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme