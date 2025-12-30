Ruský plyn mizí z Evropy: vývoz spadl na úroveň 70. let
Vývoz ruského plynu do Evropy se letos propadl na historické minimum. Dodávky plynovody klesly o 44 procent a Evropa výrazně omezuje i odběr ruského zkapalněného plynu (LNG). Zatímco Evropská unie chce dovoz ruského plynu ukončit do roku 2027, Moskva je nucena hledat nové odbytiště, především v Asii.
Vývoz ruského zemního plynu do Evropy prostřednictvím plynovodů letos klesl na pouhých 18 miliard metrů krychlových, což představuje meziroční pokles o 44 procent a zároveň nejnižší objem od poloviny 70. let minulého století. Vyplývá to z propočtů agentury Reuters, která vychází z dat evropských provozovatelů přepravních soustav.
Za prudkým poklesem stojí zejména ukončení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu a dlouhodobá snaha Evropská unie omezovat dovoz ruských energií. Unie tak činí v rámci sankcí zavedených po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 a s cílem snížit závislost na ruských surovinách i finanční toky do Moskvy.
V současnosti se ruský plyn dostává do Evropy potrubím už jen jedinou trasou – plynovodem TurkStream, který vede přes Turecko. Mezi odběratele patří například Srbsko, Maďarsko nebo Slovensko. Přestože dodávky touto cestou v prosinci meziročně vzrostly zhruba o 13 procent, celkové objemy zůstávají ve srovnání s minulostí velmi nízké. Ještě v letech 2018 a 2019 totiž Rusko vyváželo do Evropy přes 175 miliard metrů krychlových plynu ročně.
Slabší je i vývoz ruského LNG. Celkově letos klesl o 2,5 procenta na 31,3 milionu tun, přičemž dodávky do Evropy se propadly dokonce o 16 procent. Rusko tak přišlo o pozici největšího dodavatele LNG na evropský trh, kterou nyní zaujímají Spojené státy. Další omezení přinášejí americké sankce, které zasáhly hlavně nové projekty a dostupnost tankerů.
Tradiční evropský trh, který byl po desetiletí klíčovým zdrojem příjmů ruského rozpočtu, tak pro Moskvu ztrácí význam. Státní plynárenský gigant Gazprom přichází o miliardové tržby a Rusko je nuceno přesměrovávat export do Asie. Nové dodávky LNG, včetně produkce z projektu Arctic LNG 2, nyní směřují především do Číny.
Evropská unie mezitím potvrzuje, že do konce roku 2027 chce dovoz ruského plynu i LNG zcela ukončit. Pokud se tento plán naplní, půjde o definitivní konec energetického vztahu, který se začal budovat už v době Sovětského svazu a po desítky let patřil k pilířům evropské energetické bezpečnosti.
