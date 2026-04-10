Irsko na pokraji palivové krize. Protesty ochromily přístavy, stovky benzinek jsou bez zásob
Irsko čelí vážné krizi v zásobování pohonnými hmotami. Demonstranti už čtvrtý den blokují klíčovou ropnou infrastrukturu, což vedlo k výpadkům dodávek a panickému vykupování paliva. Premiér varuje, že situace může ochromit ekonomiku a země možná nebude schopná přijímat další dodávky ropy.
Irsko se dostává do kritické situace. Demonstranti požadující zásah vlády proti prudkému zdražování pohonných hmot blokují přístavy, palivové terminály i rafinerie. Protesty, které trvají už čtvrtý den, narušily zásobování natolik, že stovky čerpacích stanic zůstávají bez paliva.
Ceny nafty vzrostly od konce února o více než 20 procent, což vyvolalo vlnu nevole napříč zemí. Situaci ještě zhoršilo panické nakupování, které zásoby dále vyčerpává. Podle odhadů by se počet prázdných benzinek mohl během krátké doby vyšplhat až na 500.
Lukáš Kovanda: Vzhůru ke kanystrům. Nafta může zítra skokově zdražit. Cenou hýbe Rotterdam i geopolitika, ne vláda
Maximální cena nafty v Česku může už zítra vzrůst zhruba o 1,30 koruny na litr a přiblížit se hranici 46,50 koruny. Nejde však o změnu vládní regulace, jak se někdy mylně uvádí. Cenový strop se odvíjí od aktuálních tržních cen, které v posledních dnech výrazně kolísají především kvůli vývoji na burze v Rotterdamu a napětí v oblasti Perského zálivu. Výsledkem je prudké zdražení, které se do cen na čerpacích stanicích může promítnout prakticky ze dne na den.
Premiér Micheál Martin označil vývoj za „velmi vážný“ a varoval, že Irsko se blíží momentu, kdy nebude schopno přijímat nové dodávky ropy. Už nyní například tanker nemohl vyložit náklad v přístavu Galway a rafinerie ve Whitegate musela zastavit provoz.
Dopady protestů se rychle šíří i do dalších oblastí. Doručovací společnost DPD oznámila pozastavení služeb a podniky začínají pociťovat narušení dodavatelských řetězců. Vláda má připravené policii i armádu, zároveň ale vyzývá k jednání.
Kabinet už v březnu představil balíček ve výši 250 milionů eur na snížení daní z paliv, protestujícím to však nestačí. Požadují razantnější kroky, včetně zavedení cenového stropu. Situace tak zůstává napjatá a její další vývoj nejistý.