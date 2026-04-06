Ceny ropy po rekordním růstu klesají. Trh uklidňují signály o příměří i částečné otevření Hormuzského průlivu
Po prudkém čtvrtečním zdražení se ropa na světových trzích vrací k poklesu. Investoři sledují vývoj na Blízkém východě, kde se mísí naděje na příměří s novým napětím mezi Spojenými státy a Íránem.
Ceny ropy v pondělí oslabují poté, co ve čtvrtek zaznamenaly nejvýraznější růst za několik let. Obchodníci nyní vyhodnocují protichůdné signály z Blízkého východu – na jedné straně diplomatické snahy o příměří, na druhé pokračující tlak Spojených států na Írán.
Kolem třetí odpoledne středoevropského letního času severomořská ropa Brent ztrácela zhruba 0,5 procenta a obchodovala se za 108,48 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate klesala ještě výrazněji, asi o 1,2 procenta, na 110,24 dolaru za barel. Ve čtvrtek přitom ceny prudce vyskočily – ropa West Texas Intermediate zdražila o 11 procent a Brent o osm procent, což byl největší absolutní denní nárůst od roku 2020.
Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum: otevřete Hormuzský průliv, nebo přijde „peklo“. Teherán ale zatím neustupuje a světové trhy začínají počítat s jedním z největších výpadků ropy v historii.
„Všechno vyhodím do vzduchu,“ šokoval Trump svět
Politika
Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum: otevřete Hormuzský průliv, nebo přijde „peklo“. Teherán ale zatím neustupuje a světové trhy začínají počítat s jedním z největších výpadků ropy v historii.
Pozornost trhu se soustředí především na situaci kolem Hormuzského průlivu, klíčové tepny světové energetiky, kudy v době míru proudí zhruba pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. O víkendu zde podle dostupných dat zesílil lodní provoz a některá plavidla začala průliv znovu využívat, což částečně zmírnilo obavy z výpadků dodávek.
Diplomatické úsilí mezitím pokračuje. Írán reagoval na návrh příměří, který zprostředkoval Pákistán, a naznačil, že má vlastní podmínky. Podle dostupných informací návrh počítá s okamžitým zastavením bojů a obnovením plného provozu v průlivu, na což by měla navázat další jednání.
Situace však zůstává napjatá. Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán koncem února, na což Teherán odpověděl sérií útoků v regionu včetně zásahů energetické infrastruktury a obchodních lodí. I přes dílčí uvolnění provozu tak zůstává Hormuzský průliv citlivým bodem, který může ceny ropy výrazně ovlivňovat i v dalších dnech.