Ceny ropy po rekordním růstu klesají. Trh uklidňují signály o příměří i částečné otevření Hormuzského průlivu

Blízký východ může kvůli válce přijít až o 200 miliard dolarů
nst

Po prudkém čtvrtečním zdražení se ropa na světových trzích vrací k poklesu. Investoři sledují vývoj na Blízkém východě, kde se mísí naděje na příměří s novým napětím mezi Spojenými státy a Íránem.

Ceny ropy v pondělí oslabují poté, co ve čtvrtek zaznamenaly nejvýraznější růst za několik let. Obchodníci nyní vyhodnocují protichůdné signály z Blízkého východu – na jedné straně diplomatické snahy o příměří, na druhé pokračující tlak Spojených států na Írán.

Kolem třetí odpoledne středoevropského letního času severomořská ropa Brent ztrácela zhruba 0,5 procenta a obchodovala se za 108,48 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate klesala ještě výrazněji, asi o 1,2 procenta, na 110,24 dolaru za barel. Ve čtvrtek přitom ceny prudce vyskočily – ropa West Texas Intermediate zdražila o 11 procent a Brent o osm procent, což byl největší absolutní denní nárůst od roku 2020.

„Všechno vyhodím do vzduchu,“ šokoval Trump svět

Politika

Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum: otevřete Hormuzský průliv, nebo přijde „peklo“. Teherán ale zatím neustupuje a světové trhy začínají počítat s jedním z největších výpadků ropy v historii.

nst

Přečíst článek

Pozornost trhu se soustředí především na situaci kolem Hormuzského průlivu, klíčové tepny světové energetiky, kudy v době míru proudí zhruba pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. O víkendu zde podle dostupných dat zesílil lodní provoz a některá plavidla začala průliv znovu využívat, což částečně zmírnilo obavy z výpadků dodávek.

Diplomatické úsilí mezitím pokračuje. Írán reagoval na návrh příměří, který zprostředkoval Pákistán, a naznačil, že má vlastní podmínky. Podle dostupných informací návrh počítá s okamžitým zastavením bojů a obnovením plného provozu v průlivu, na což by měla navázat další jednání.

Situace však zůstává napjatá. Spojené státy a Izrael zahájily útok na Írán koncem února, na což Teherán odpověděl sérií útoků v regionu včetně zásahů energetické infrastruktury a obchodních lodí. I přes dílčí uvolnění provozu tak zůstává Hormuzský průliv citlivým bodem, který může ceny ropy výrazně ovlivňovat i v dalších dnech.

Související

Ceny pohonných hmot rostou

Stát inkasuje miliony navíc z drahých paliv. Řidiči platí víc, rozpočet ale zároveň krvácí jinde

Trhy

nst

Přečíst článek
Protesty proti válce v Íránu

USA zvažují vyslání až deseti tisíc vojáků na Blízký východ. Rostoucí napětí s Íránem dál ohrožuje klíčovou ropnou trasu

Politika

nst

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Trump hrozí „peklem“. A burziáni to přijímají s chladnou hlavu
Lukáš Kovanda

Burzy Trumpovým hrozbám nevěří a na další vývoj války v Perském zálivu hledí s opatrným optimismem. Akcie i zlato nyní rostou, ropa naopak klesá.

Akciové trhy v Asii dnes mírně rostou, zatímco ropa odmazává svůj předchozí cenový nárůst. Předchozí ztráty maže i zlato. To svědčí o tom, že burzy příliš nevěří tomu, že Spojené státy zítra skutečně podniknou fatální úder na Írán.

Americký prezident Donald Trump o víkendu Teheránu nebývale ostře a expresivně pohrozil, že pokud nedojde k otevření Hormuzského průlivu, USA zničí i jeho klíčové cíle, včetně civilních, jako jsou elektrárny či mosty, a že v zemi „rozbombardují úplně všechno“.

Trhy však nacházejí uklidnění – a dokonce i mírný optimismus – v jiné víkendové zprávě. Spojené státy, Írán a skupina regionálních zprostředkovatelů v čele s Pákistánem totiž podle dostupných informací dojednávají podmínky možného 45denního příměří.

V rámci tohoto takzvaného „Islámábádského ujednání“ by došlo k okamžitému otevření Hormuzského průlivu.

Základní příjem

Peníze za nic. Můžeme se ještě vyhnout základnímu příjmu?

Názory

S plíživou, ale nevyhnutelnou vlnou propouštění v celé ekonomice zejména v důsledku zavádění umělé inteligence se do veřejného prostoru opět vrací diskuse o nepodmíněném základním příjmu. Mají lidé dostávat peníze za nic? Jakým způsobem by to bylo? Kde na to vzít a k čemu by to vedlo? Jaké jsou výhody a rizika takového opatření?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Investoři čekají na Trumpa

Vedle asijských akcií proto dnes mírně rostou i termínové kontrakty na americké akcie. V 19:00 středoevropského času má Trump vystoupit na tiskové konferenci, která může trhům dodat další výrazný impuls. Investoři nyní opatrně sázejí na to, že vyzní pozitivně a že by mohlo dojít alespoň k pozastavení úderů a k obnovení provozu v Hormuzském průlivu.

Průliv se částečně otevírá

Dalším uklidňujícím signálem jsou zprávy přímo z regionu. Írán o víkendu Hormuzský průliv částečně otevřel – konkrétně pro plavidla „bratrského“ Iráku, který je druhým největším producentem ropy kartelu OPEC. Teherán navíc umožnil průjezd i francouzské kontejnerové lodi, která se tak stala prvním západoevropským plavidlem, jež úžinou od začátku konfliktu proplulo.

I tyto signály trhy vnímají pozitivně, což jim pomáhá tlumit dopad Trumpových výhrůžek.

Donald Trump

Trump zvažuje zaplavit trh „papírovou ropou“. Šéf burzy varuje před „biblickou pohromou“

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Kevin Warsh

Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání“

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Americký dolar

Trump chystá další masivní tištění dolaru. Americké akcie jsou pro Čechy nejlevnější za osm let

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

„Dopadneme jednoho po druhém,“ Izrael zabil dalšího íránského vůdce
ČTK

Íránské revoluční gardy oznámily, že dnes po úderu nepřítele zemřel velitel jejich zpravodajské služby Madžíd Chádemí. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na prohlášení gard. K útoku se podle agentury AP přihlásil Izrael. Jeho ministr obrany Jisrael Kac uvedl, že Izrael dopadne íránské vůdce „jednoho po druhém“.

„Generálmajor Madžíd Chádemí, mocný a vzdělaný šéf zpravodajské služby Islámských revolučních gard, padl dnes za úsvitu při zločinném teroristickém útoku americko-sionistického nepřítele,“ uvedly revoluční gardy v prohlášení zveřejněném na Telegramu. Další podrobnosti k úmrtí Chádemího polovojenská organizace nesdělila.

Izrael: Budeme pokračovat

Izraelský ministr obrany Kac uvedl, že jej náčelník generálního štábu informoval o tom, že izraelská armáda „eliminovala“ Chádemího, který byl podle něj přímo zodpovědný za smrtící raketové útoky na izraelské civilisty. „Íránští vůdci žijí s pocitem, že jsou terčem. Budeme je dál pronásledovat jednoho po druhém,“ dodal Kac.

„Všechno vyhodím do vzduchu,“ šokoval Trump svět

Politika

Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum: otevřete Hormuzský průliv, nebo přijde „peklo“. Teherán ale zatím neustupuje a světové trhy začínají počítat s jedním z největších výpadků ropy v historii.

nst

Přečíst článek

Spojené státy a Izrael začaly bombardovat Írán 28. února. Americký prezident Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu to zdůvodnili tím, že Írán představuje hrozbu, zejména kvůli snaze získat jaderné zbraně. Írán tyto ambice popírá a tvrdí, že jeho jaderný program je výhradně mírový.

Írán v odvetě útočí na Izrael a země v Perském zálivu, kde se nacházejí americké základny, a také na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu.

Podporují ho proíránské milice v Iráku. Na Izrael útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci. Izraelská armáda zároveň zesílila útoky na Libanon, kde cílí na Hizballáh a kde minulý měsíc na jihu zahájila invazi.

USA a Izrael od začátku války své vzdušné útoky zaměřují také na čelné představitele íránského režimu a jeho bezpečnostních složek, včetně revolučních gard. O život přišel mimo jiné i nejvyšší vůdce Alí Chameneí.

Pákistán předložil Íránu a USA návrh na okamžité příměří

Politika

Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří, včetně otevření Hormuzského průlivu, klíčového pro dopravu ropy. Poté by následovala jednání o trvalé dohodě.

ČTK

Přečíst článek

Související

Aktualizováno

Američané zaútočili na Írán. Zemi čeká buď mír, nebo tragédie, řekl Trump a pohrozil dalšími údery

Politika

ČTK

Přečíst článek
Útočná puška CZ BREN 3

Týden tradera: Domácí zbrojaři i nadále sílí. Colt CZ si buduje dominantní pozici na trhu

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Doporučujeme