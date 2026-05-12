Rekordy na amerických akciových trzích dokazují, jak krátkozraké bývají predikce analytiků, píše šéfka Fondee
Jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak, píše pro newstream.cz Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee.
Pojďte si se mnou připomenout, jak začátkem letošního roku vypadal výhled finančních a investičních odborníků pro rok 2026. Jen málokdo předpokládal, že se bude opakovat překotný růst akciových trhů z předchozích let. Naopak predikce byly kvůli rostoucímu geopolitickému napětí, zhoršujícím se obchodním vztahům i inflačním tlakům přinejmenším velmi opatrné. Nejinak jsem tehdy situaci veřejně komentovala i já.
Do určité míry se skepticismus naplnil. Když se podíváme na index S&P 500, tak v lednu a únoru růst o něco zpomalil, aby se v březnu křivka vydala směrem dolů v reakci na krizi v Hormuzském průlivu. Experti JPMorgan Chase, Goldman Sachs i další tehdy vyjadřovali obavy, že americké akcie klesnou mnohem víc, zejména pokud se provoz v průlivu brzy neobnoví.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
A teď jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak.
Není to jediný paradox pozitivního překvapení na investičních trzích: americké akcie vyslaly vzhůru nečekaně pozitivní výsledky technologických firem za první čtvrtletí letošního roku, zejména pak výsledky jejich aktivit na poli umělé inteligence – tedy segmentu, kvůli kterému je mnozí v poslední době považovali za přeceněné a jako reálnou hrozbu v podobě AI bubliny, která co nevidět praskne.
Ani to se očividně nestalo a nastal pravý opak. Cloudová divize AWS v prvním čtvrtletí 2026 překonala všechna očekávání, když vykázala 28procentní růst tržeb na 37,6 miliardy dolarů. Divize Google Cloud vykázala nevídaný 63procentní růst tržeb. Tržby Nvidie k prvnímu čtvrtletí 2026 meziročně vzrostly o více než 70 procent s tím, že hlavním tahounem byl právě AI segment. Zkrátka optimismus plynoucí z toho, že investice do AI se vracejí, přebil negativa, kterým trh čelí.
Rusko zhoršilo výhled své ekonomiky. Vláda nyní čeká, že HDP letos vzroste jen o 0,4 procenta, zatímco dosud počítala s více než trojnásobným tempem. Podle vicepremiéra Alexandra Novaka má být slabší i růst v dalších letech.
Ruská ekonomika brzdí. Moskva výrazně snížila odhad letošního růstu
Money
Rusko zhoršilo výhled své ekonomiky. Vláda nyní čeká, že HDP letos vzroste jen o 0,4 procenta, zatímco dosud počítala s více než trojnásobným tempem. Podle vicepremiéra Alexandra Novaka má být slabší i růst v dalších letech.
Rok 2026 je jinak zatím perfektní lekcí toho, jak investiční trhy fungují a jak těžko předvídatelné jsou i pro lidi, kteří se jejich analýzou živí. Kdo začátkem roku v reakci na nevalné předpovědi vyčkával nebo kdo v reakci na novinové titulky po propuknutí krize v Hormuzském průlivu znejistěl a své pozice opouštěl, tak teď dobře ví, že snaha o „časování trhu“ a odhadování jeho budoucích propadů či růstu se nemusí vyplácet.
A už tuplem ne, pokud investuji například do převážně akciových ETF fondů a můj investiční horizont je ještě dlouhá léta či desetiletí daleko. Pak jsou poslední měsíce i roky důkazem, že stačí investovat pasivně bez aktivní správy, nastavit trvalý příkaz a na rozmary trhu raději zapomenout. Přirozeně je těžké nesledovat, co všechno zrovna mé portfolio ohrožuje. Hodnota trhu ale v průběhu času stále roste a na alarmistické okamžiky se vždy rychle zapomene.
Autorkou je Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee
P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.
Kovanda vysvětluje investice: Čísla nestačí. Jak opravdu poznat dobrou akcii
Newstream TV
P/E, EBITDA, cash flow nebo provozní marže. Finanční výkazy mohou začínajícím investorům připadat jako nepřehledná změť zkratek a čísel. Čtvrtý díl seriálu Kovanda vysvětluje investice s ekonomem Lukášem Kovandou ukazuje, že klíčem k úspěchu není znát nazpaměť každý ukazatel. Důležitější je pochopit, co se za čísly skutečně skrývá.