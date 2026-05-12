newstream.cz Názory Rekordy na amerických akciových trzích dokazují, jak krátkozraké bývají predikce analytiků, píše šéfka Fondee

Rekordy na amerických akciových trzích dokazují, jak krátkozraké bývají predikce analytiků, píše šéfka Fondee

Laureen Höllge
Jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak, píše pro newstream.cz Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee.

Pojďte si se mnou připomenout, jak začátkem letošního roku vypadal výhled finančních a investičních odborníků pro rok 2026. Jen málokdo předpokládal, že se bude opakovat překotný růst akciových trhů z předchozích let. Naopak predikce byly kvůli rostoucímu geopolitickému napětí, zhoršujícím se obchodním vztahům i inflačním tlakům přinejmenším velmi opatrné. Nejinak jsem tehdy situaci veřejně komentovala i já. 

Do určité míry se skepticismus naplnil. Když se podíváme na index S&P 500, tak v lednu a únoru růst o něco zpomalil, aby se v březnu křivka vydala směrem dolů v reakci na krizi v Hormuzském průlivu. Experti JPMorgan Chase, Goldman Sachs i další tehdy vyjadřovali obavy, že americké akcie klesnou mnohem víc, zejména pokud se provoz v průlivu brzy neobnoví. 

A teď jsme v situaci, kdy je Hormuzský průliv stále zavřený, geopolitická situace se nijak nezlepšila, mezinárodní obchod čelí hrozbě dalších cel, a přesto S&P 500 láme rekordy, i když se ještě před nedávnem předpokládal opak. 

Není to jediný paradox pozitivního překvapení na investičních trzích: americké akcie vyslaly vzhůru nečekaně pozitivní výsledky technologických firem za první čtvrtletí letošního roku, zejména pak výsledky jejich aktivit na poli umělé inteligence – tedy segmentu, kvůli kterému je mnozí v poslední době považovali za přeceněné a jako reálnou hrozbu v podobě AI bubliny, která co nevidět praskne.  

Ani to se očividně nestalo a nastal pravý opak. Cloudová divize AWS v prvním čtvrtletí 2026 překonala všechna očekávání, když vykázala 28procentní růst tržeb na 37,6 miliardy dolarů. Divize Google Cloud vykázala nevídaný 63procentní růst tržeb. Tržby Nvidie k prvnímu čtvrtletí 2026 meziročně vzrostly o více než 70 procent s tím, že hlavním tahounem byl právě AI segment. Zkrátka optimismus plynoucí z toho, že investice do AI se vracejí, přebil negativa, kterým trh čelí. 

Rok 2026 je jinak zatím perfektní lekcí toho, jak investiční trhy fungují a jak těžko předvídatelné jsou i pro lidi, kteří se jejich analýzou živí. Kdo začátkem roku v reakci na nevalné předpovědi vyčkával nebo kdo v reakci na novinové titulky po propuknutí krize v Hormuzském průlivu znejistěl a své pozice opouštěl, tak teď dobře ví, že snaha o „časování trhu“ a odhadování jeho budoucích propadů či růstu se nemusí vyplácet. 

A už tuplem ne, pokud investuji například do převážně akciových ETF fondů a můj investiční horizont je ještě dlouhá léta či desetiletí daleko. Pak jsou poslední měsíce i roky důkazem, že stačí investovat pasivně bez aktivní správy, nastavit trvalý příkaz a na rozmary trhu raději zapomenout. Přirozeně je těžké nesledovat, co všechno zrovna mé portfolio ohrožuje. Hodnota trhu ale v průběhu času stále roste a na alarmistické okamžiky se vždy rychle zapomene. 

Autorkou je Laureen Höllge, CEO investiční platformy Direct Fondee

Stanislav Šulc: Trumpova noční můra se probouzí. Americká inflace brutálně vyrostla

Americký prezident Donald Trump
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Americký prezident se bude muset rozhodnout: bude pokračovat v nepopulární válce, která USA vůbec nic nepřináší, nebo jej rostoucí inflace přiměje ke kroku, který si před třemi měsíci ani neuměl představit?

Inflace. Slovo, kterým nynější americký prezident Donald Trump často stavěl svého předchůdce Joea Bidena do pozice neschopného vládce USA. Narativ to byl poměrně jednoduchý: zatímco za Trumpa byla cenová hladina relativně stabilní, za Bidena se inflace utrhla, s čímž demokratický prezident nedokázal nic dělat, zatímco Trump by to vyřešil levou zadní.

Nyní bude Donald Trump konečně moci ukázat, že jeho schopnosti jsou skutečně magické. Americká inflace se totiž utrhnula, meziročně dosáhla růstu o 3,8 procenta, kde naposledy byla v polovině roku 2023. A co je pikantnější: zatímco Biden „jen“ schytal globální inflační vlnu související s řadou geopolitických i ekonomických vlivů (zejména novou válkou na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko), Trump si tuto inflaci v podstatě vyrobil sám tím, že s Izraelem napadl Írán a zjevně nedohlédl veškeré možné dopady.

V důsledku situace na Blízkém východě totiž cena amerických pohonných hmot skokově narostla o zhruba 25 procent, což se postupně (ale rychleji, než bývá obvyklé) propsalo do dalších cen a vyrobilo aktuální skokový růst inflace.

Íránu stačí čekat, jednat musí Trump

Bude to mít dva zásadní dopady, které jsou ale ve skutečnosti dvěma stranami téže mince. Prvním je sražení inflace, k němuž vede jediná cesta. Pokud se prezident Trump bude chtít doma ukázat jako onen zázračný lídr, bude muset poměrně rychle ukončit operace na Blízkém východě. A to nikoli formálně, jak učinil před pár dny, když aby naplnil literu zákona o vedení války, oznámil konec nepřátelských operací vůči Íránu. Tentokrát tak bude muset učinit fakticky, respektive bude muset pracovat na tom, aby globální problém s nedostatkem ropných produktů urychleně skončil.

Jenomže to není pozice, která by pro amerického prezidenta byla komfortní. Je to dokonce pravý opak takové pozice. Írán nyní vidí, že americký lídr má reálný problém doma, čehož bezesporu bude chtít nadále využívat, ostatně veškerá zdržovací taktika íránských představitelů spoléhala přesně na to, že podobný moment nastane.

Jestli si tedy doposud všichni více méně dokázali představit, jak která strana bude reagovat, nyní se posouváme do značně nejisté fáze konfliktu. Íránu teď stačí vyčkávat, Trump musí jednat, a to rychle. Jinak hrozí, že inflační vlna nabude mnohem vyšších údajů, než 3,8 procenta. A to by bylo pro Trumpa mimořádně nemilé.

Válka v Íránu zatím USA stála kolem 29 miliard dolarů

Co udělá Fed?

Pak tu je ještě jeden faktor, který bude čím dál podstatnější: jednání amerických centrálních bankéřů. V čele Fedu skončí Jerome Powell, který jednal v souladu se zadáním, které mu ukládá zákon. A to se prezidentu Trumpovi nelíbilo. Nahradit by jej měl Kevin Warsh, který je pokládán za většího loajalistu vůči stávajícímu prezidentovi. Cílem Donalda Trumpa přitom jsou nižší sazby, aby se pro americkou vládu stala levnější obsluha obřího dluhu, jež USA mají.

Jenomže to je poněkud třaskavý koktejl, pokud se cyklus vrací zase k vyšší inflaci. Kombinace klesajících sazeb a rostoucí inflace může zadělat na krizi, kterou jsme si v posledních dvou dekádách již dvakrát prošli. V kombinaci s geopolitickou situací, jež je mírně řečeno napjatá, to nevypadá na moc klidné spaní.

Kolik už USA stála válka v Íránu? Pentagon uvedl oficiální částku

Válka v Íránu zatím USA stála kolem 29 miliard dolarů
ČTK
nst
nst

Válka v Íránu zatím Spojené státy vyšla přibližně na 29 miliard dolarů, tedy asi 600 miliard korun. Uvedl to vysoce postavený činitel Pentagonu. Podle agentury Reuters je aktuální částka o čtyři miliardy dolarů vyšší než odhad z konce dubna.

Představitel ministerstva obrany Jules Hurst, který má na starosti kontrolu financí, zákonodárcům řekl, že do celkové sumy patří provozní náklady, výdaje na opravy techniky i nákup nového vybavení.

Už při dubnovém vystoupení před výborem pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů Hurst uvedl, že největší část peněz armáda vydala za munici. Další náklady podle něj směřovaly na provoz a obnovu vybavení.

CNN uvedla vyšší odhad

Televize CNN ale den po dubnovém slyšení přišla s vyšším odhadem. S odkazem na tři zdroje uvedla, že náklady na válku proti Íránu byly už tehdy výrazně vyšší a dosahovaly 40 až 50 miliard dolarů, tedy zhruba 834 miliard až 1,04 bilionu korun.

Podle zdrojů CNN totiž údaj Pentagonu nezahrnuje například náklady na opravy a obnovu amerických základen, které Írán poškodil při odvetných úderech.

Írán podle CNN na začátku války, kterou koncem února odstartovaly americké a izraelské útoky, zasáhl nejméně devět amerických základen v Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech a Kataru.

