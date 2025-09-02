Vyberte si z našich newsletterů

Evropu napadnout nechceme, řekl Putin na schůzce s Ficem

Slovenský premiér Robert Fico a ruský prezident Vladimir Putin
Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce se slovenským premiérem Robertem Ficem v Pekingu vysoce ocenil to, co označil za nezávislost slovenské diplomacie, informovaly agentury AFP a Reuters. Moskva se nikdy nestavěla proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie, řekl také šéf Kremlu a odmítl tvrzení, že by Rusko plánovalo jakkoli napadnout Evropu. Fico Putinovi poděkoval za dodávky ruského zemního plynu a řekl, že tok plynovodem TurkStream na Slovensko postupně roste.

„Velmi si vážíme nezávislé zahraniční politiky, kterou vy a váš tým vedete,“ řekl Putin na setkání s Ficem, které odvysílala čínská televize. Fico je jediným představitelem členské země EU, který přicestoval do Pekingu, aby se ve středu zúčastnil vojenské přehlídky u příležitosti čínských oslav konce druhé světové války.

Putin také prohlásil, že případná mírová dohoda s Ukrajinou, která chce od svých západních spojenců získat bezpečnostní záruky, které by odradily Moskvu od další invaze, nesmí ohrozit bezpečnost Ruska. Domnívá se nicméně, že je možné nalézt shodu na zajištění bezpečnosti Ruska i Ukrajiny. „Ukrajina se sama rozhodne, jakým způsobem zajistí svou bezpečnost,“ řekl Putin na setkání s Ficem. „Ale její bezpečnost (...) nemůže být zaručena na úkor bezpečnosti jiných zemí, včetně Ruska,“ dodal Putin, na jehož rozkaz ruská vojska před více než třemi a půl lety vpadla do sousední země.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho ruský protějšek Vladimir Putin

Putin pochválil Erdogana. Jste náš spolehlivý partner, uvedl

Politika

Turecko je pro Rusko spolehlivým a osvědčeným partnerem, přičemž energetická spolupráce mezi oběma zeměmi je strategická. Na okraji summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) to tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi řekl jeho ruský protějšek Vladimir Putin, píše agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Obavy evropských lídrů, že Rusko jednoho dne zaútočí hlouběji na evropském kontinentu, Putin označil za "hysterii" a "hororové příběhy". S odkazem na ruskou invazi na Ukrajinu z února 2022 Putin zopakoval své dlouhodobé tvrzení, že Rusko bylo s ohledem na vlastní bezpečnost nuceno reagovat na údajnou snahu Západu pohltit skrz rozšiřování NATO celý postsovětský prostor.

Ukrajina v EU? Prý žádný problém

„Pokud jde o členství Ukrajiny v EU, nikdy jsme proti tomu nic nenamítali,“ řekl Putin dále Ficovi. „Pokud jde o NATO, to je jiná věc,“ dodal s tím, že případný vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance je pro Rusko nepřijatelný.

Fico Putinovi na setkání mimo jiné řekl, že dodávky ruského plynu na Slovensko prostřednictvím plynovodu TurkStream se postupně zvyšují a blíží se čtyřem miliardám metrů krychlových ročně. „Chci vám poděkovat za bezpečné a pravidelné dodávky plynu, které dostáváme plynovodem TurkStream,“ řekl Fico.

Slovenský premiér Robert Fico

Fico: Ukrajina byla použita Západem na pokus oslabit Rusko

Politika

Slovenský premiér Robert Fico vyvolal slovní přestřelku s ukrajinským ministerstvem zahraničí po svých sobotních vyjádřeních, že Ukrajina je částečně zodpovědná a bude muset zaplatit za to, že v souvislosti s ruskou vojenskou agresí byla použita Západem na pokus oslabit Rusko. Ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci psalo o otevřeně urážlivé rétorice vůči Ukrajině a ukrajinskému lidu, což Fico následně odmítl.

ČTK

Přečíst článek

Slovenský premiér zdůraznil, že jeho země má zájem o spolupráci s Ruskem, a to i v oblasti energetiky a dodávek ruské ropy a plynu. Na plánované schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským chce Fico důrazně protestovat proti ukrajinským útokům na ruské plynovody, řekl.

Fico se na schůzce s Putinem vyslovil také pro standardizaci vztahů mezi oběma zeměmi a navrhl, aby se v blízké době uskutečnilo zasedání společné komise obou zemí. Připustil, že očekává, že bude za svou návštěvu Pekingu a setkání s ruským prezidentem všeobecně terčem kritiky, dodal nicméně, že je připraven po jejich setkání předat vedoucím představitelům Evropské unie případné ruské poselství.

Pavel: EU musí zbrojit a začít mluvit jedním hlasem

Český prezident Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Evropská unie musí zvýšit své vojenské kapacity, dokončit vnitřní trh a začít mluvit jedním hlasem, aby mohla hrát relevantní roli v měnícím se světě. Současný stav, kdy Evropa spoléhala na bezpečnostní ochranu Spojených států, je neudržitelný. Na Bledském strategickém fóru to uvedl český prezident Petr Pavel. Demokracie podle něj momentálně prohrávají střet s autokraciemi.

„Pokud chceme zachovat evropský způsob života, musíme se zaměřit na budování našich vlastních vojenských schopností, které by podpořily naše politické argumenty, a také přemýšlet o větší a lepší integraci, abychom mluvili jedním hlasem,“ řekl Pavel, který v Bledu vystoupil jako jeden z hlavních řečníků po boku slovinské prezidentky Nataši Pircové Musarové, estonského prezidenta Alara Karise a hlavy Černé Hory Jakova Milatoviče.

„Pokud budeme jednat jako parta malých kluků, v této soutěži velkých chlapců neuspějeme,“ řekl Pavel. Evropa se podle něj může stát irelevantní v případě, že reforem nebude schopná. Stav, kdy se Evropa pod bezpečnostním příkrovem USA soustředila na svůj sociální a ekonomický rozvoj, spíše než na vlastní bezpečnost, je podle Pavla neudržitelný.

Nejsnazší cesta podle Pavla není ve vytváření evropské armády oddělené od Severoatlantické aliance, nýbrž posílení evropského pilíře NATO. Cílem je navýšit evropské vojenské kapacity, posílit evropský obranný průmysl tak, aby Evropa byla v schopná nahradit USA v případě, že se Washington rozhodne angažovat jinde.

Tusk ukázal šéfce EK ochranu východní hranice EU, sledovali je běloruští vojáci

Tusk ukázal Leyenové ochranu východní hranice EU, sledovali je běloruští vojáci

Politika

Polský premiér Donald Tusk a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová u vsi Ozierany Male navštívili polsko-běloruskou hranici, která je podle Varšavy jedním z dějišť hybridní války Ruska a jeho spojence Běloruska proti Evropské unii. Jejich vystoupení před novináři, na kterém se shodli na neústupnosti vůči Rusku, přes hraniční bariéru sledovali ozbrojení běloruští vojáci, informuje server zpravodajské televize Polsat News.

ČTK

Přečíst článek

„Tím také pomůžeme Spojeným státům jednat nezávisle tam, kde potřebují, například v Tichomoří,“ řekl Pavel s tím, že vojenské posílení Evropy není žádném rozporu se Spojenými státy. „Ve skutečnosti to Spojeným státům pomáhá dosahovat jejich vlastních cílů. A zároveň to pomáhá i nám,“ dodal.

Současnou mezinárodní situaci označil za střet demokraciemi s autokraciemi, přičemž autokracie tento souboj momentálně vyhrávají. „Demokracie nebyly schopny přesvědčit zbytek světa mezi těmito dvěma póly, že systém svobod, systém respektu k mezinárodním normám, k lidským právům je dostatečně přesvědčivý pro to, aby se k nim připojil,“ míní prezident.

Na otázku ohledně možností ukončit válku v Pásmu Gazy český prezident uvedl, že ekonomický tlak na Izrael ze strany EU sám o sobě boje nezastaví. Vyslovil se pro to, aby EU lépe koordinovala tlak na palestinské teroristické hnutí Hamás a zároveň na vládu izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby Izrael umožnil zlepšení humanitární situace v Pásmu Gazy. Zopakoval, že jediné dlouhodobé řešení izraelsko-palestinského konfliktu je vznik palestinské státnosti.

Vystoupením na 20. ročníku Bledského strategického fóra Pavel končí svou dvoudenní pracovní návštěvu ve Slovinsku. V pondělí navštívil dům architekta Josipa Plečnika a vedl dvoustranná jednání se slovinskou prezidentkou Pircovou Musarovou a šéfkou unijní diplomacie Kajou Kallasovou.

Americký prezident Donald Trump

Lukáš Kovanda: Trumpova cla otřásají světem, stejně jako chystané masivní zbrojení Evropy

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Rusové podepsali dohodu s Číňany o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2

Rusové podepsali dohodu s Číňany o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2
ČTK
ČTK
ČTK

Ruská státní plynárenská společnost Gazprom podepsala s Čínou dlouho očekávanou právně závaznou dohodu o výstavbě plynovodu Síla Sibiře 2. Zároveň zvýší dodávky plynu do Číny jinými cestami. S odkazem na sdělení šéfa podniku Alexeje Millera, který je spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na návštěvě Číny, o tom informuje ruská agentura TASS. Smlouva je podle ní uzavřena na 30 let a cena dodávek bude nižší, než jakou Gazprom aktuálně účtuje evropským zákazníkům.

Peking Millerova slova zatím nepotvrdil. Čínská státní agentura Nová Čína ve svých zprávách plynovod nezmínila, ale uvedla, že obě země podepsaly více než 20 dohod o spolupráci, mimo jiné v oblasti energetiky.

Největší plynový projekt na světě

Gazprom bude podle Millera schopen dodávat do Číny touto novou cestou ročně 50 miliard metrů krychlových po dobu 30 let. „Projekt výstavby plynovodu Síla Sibiře 2 a Sojuz-Vostok, tranzitního spojení přes Mongolsko, jakož i kapacity pro přepravu plynu v Číně se stane největším, nejrozsáhlejším a nejnákladnějším plynovým projektem na světě,“ řekl Miller ruským zpravodajským agenturám.

Není jasné, kdo plynovod postaví, a konečné investice nebyly zveřejněny, zdůraznila agentura Reuters. Diskuse o tomto megaprojektu se již několik let nacházely v patové situaci. Rusko jej bylo odhodlané prosadit, aby kompenzovalo nižší dodávky do Evropy po invazi na Ukrajinu. Evropská unie navíc nyní zvažuje úplný zákaz dovozu ruského plynu do konce roku 2027. Čína je ale mnohem opatrnější. Růst poptávky po plynu se zpomaluje a Peking se obává nadměrné závislosti na jediném dodavateli, připomíná agentura Bloomberg.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan a jeho ruský protějšek Vladimir Putin

Putin pochválil Erdogana. Jste náš spolehlivý partner, uvedl

Politika

Turecko je pro Rusko spolehlivým a osvědčeným partnerem, přičemž energetická spolupráce mezi oběma zeměmi je strategická. Na okraji summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) to tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi řekl jeho ruský protějšek Vladimir Putin, píše agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

Dosažení pokroku v projektu je diplomatickým úspěchem prezidenta Putina, uvádí Bloomberg. Zároveň je silným signálem pevných vazeb, které Moskva od roku 2022 s Čínou rozvíjela v čase, kdy se potýkala s dopady západních sankcí.

Miller podle agentury Reuters ruským zpravodajským agenturám sdělil, že jeho firma také uzavřela dohodu o zvýšení dodávek prostřednictvím stávajícího plynovodu Síla Sibiře 1. Měly by se podle ní zvýšit z 38 miliard kubíků na 44 miliard kubíků ročně.

Rusko je největším producentem přírodních zdrojů na světě a Čína je nyní jeho největším obchodním partnerem. Podle Kremlu je Peking největším odběratelem ruské ropy a ruského plynu, druhým největším odběratelem ruského uhlí a třetím největším odběratelem ruského zkapalněného zemního plynu (LNG).

Daniel Procházka, výkonný ředitel plzeňské společnosti Doosan Škoda Power

Američané jsou s vyššími cenami smíření, hlavně ať nic není z Číny, říká šéf plzeňského Doosanu

Zprávy z firem

Od chvíle, kdy exportér turbín podepíše obchodní kontrakt, uběhnou třeba dva roky, než finální výrobek překročí hranice. „A dnes nikdo neví, jaké potom bude ve Spojených státech platit clo,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Daniel Procházka, výkonný ředitel plzeňské společnosti Doosan Škoda Power. V době, kdy se spousta věcí v Americe – včetně celních sazeb – mění prakticky přes noc, zůstávají obchodní vztahy velmi nejisté.

Jan Žižka

Přečíst článek

Gazprom nyní dodává zemní plyn do Číny prostřednictvím 3000 kilometrů dlouhého plynovodu nazvaného Síla Sibiře na základě 30leté smlouvy v hodnotě 400 miliard dolarů (8,4 bilionu korun) uzavřené na konci roku 2019. V únoru 2022 se pak Čína zavázala, že kolem let 2026 až 2027 bude každoročně nakupovat až deset miliard kubíků plynu prostřednictvím plynovodu z ostrova Sachalin na ruském Dálném východě.

Chystaný plynovod Síla Sibiře 2 má dopravovat plyn z obrovských zásob na poloostrově Jamal v západní Sibiři na sever Číny přes Mongolsko. Měl by být dlouhý 2600 kilometrů. Plánovaná roční kapacita 50 miliard kubíků je o něco nižší, než má dnes již nefunkční plynovod Nord Stream 1, který spojuje Rusko s Německem pod Baltským mořem, píše Reuters.

Ruský vývozy plynu do Číny přesto zatím stále představuje jen malou část z rekordních 177 miliard kubíků, které Rusko dodalo do Evropy v letech 2018 až 2019. Ruský plyn nyní tvoří pouze 18 procent z celkových plynových dodávek do Evropy. V roce 2021 to ještě bylo 45 procent. Ruský podíl na dovozu ropy do Evropské unie klesl za stejné období z přibližně 30 procent na tři procenta. EU plánuje do roku 2027 zcela ukončit dovoz ruské energie.

