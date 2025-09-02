Evropu napadnout nechceme, řekl Putin na schůzce s Ficem
Ruský prezident Vladimir Putin na schůzce se slovenským premiérem Robertem Ficem v Pekingu vysoce ocenil to, co označil za nezávislost slovenské diplomacie, informovaly agentury AFP a Reuters. Moskva se nikdy nestavěla proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie, řekl také šéf Kremlu a odmítl tvrzení, že by Rusko plánovalo jakkoli napadnout Evropu. Fico Putinovi poděkoval za dodávky ruského zemního plynu a řekl, že tok plynovodem TurkStream na Slovensko postupně roste.
„Velmi si vážíme nezávislé zahraniční politiky, kterou vy a váš tým vedete,“ řekl Putin na setkání s Ficem, které odvysílala čínská televize. Fico je jediným představitelem členské země EU, který přicestoval do Pekingu, aby se ve středu zúčastnil vojenské přehlídky u příležitosti čínských oslav konce druhé světové války.
Putin také prohlásil, že případná mírová dohoda s Ukrajinou, která chce od svých západních spojenců získat bezpečnostní záruky, které by odradily Moskvu od další invaze, nesmí ohrozit bezpečnost Ruska. Domnívá se nicméně, že je možné nalézt shodu na zajištění bezpečnosti Ruska i Ukrajiny. „Ukrajina se sama rozhodne, jakým způsobem zajistí svou bezpečnost,“ řekl Putin na setkání s Ficem. „Ale její bezpečnost (...) nemůže být zaručena na úkor bezpečnosti jiných zemí, včetně Ruska,“ dodal Putin, na jehož rozkaz ruská vojska před více než třemi a půl lety vpadla do sousední země.
Turecko je pro Rusko spolehlivým a osvědčeným partnerem, přičemž energetická spolupráce mezi oběma zeměmi je strategická. Na okraji summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) to tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi řekl jeho ruský protějšek Vladimir Putin, píše agentura Reuters.
Putin pochválil Erdogana. Jste náš spolehlivý partner, uvedl
Politika
Turecko je pro Rusko spolehlivým a osvědčeným partnerem, přičemž energetická spolupráce mezi oběma zeměmi je strategická. Na okraji summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO) to tureckému prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi řekl jeho ruský protějšek Vladimir Putin, píše agentura Reuters.
Obavy evropských lídrů, že Rusko jednoho dne zaútočí hlouběji na evropském kontinentu, Putin označil za "hysterii" a "hororové příběhy". S odkazem na ruskou invazi na Ukrajinu z února 2022 Putin zopakoval své dlouhodobé tvrzení, že Rusko bylo s ohledem na vlastní bezpečnost nuceno reagovat na údajnou snahu Západu pohltit skrz rozšiřování NATO celý postsovětský prostor.
Ukrajina v EU? Prý žádný problém
„Pokud jde o členství Ukrajiny v EU, nikdy jsme proti tomu nic nenamítali,“ řekl Putin dále Ficovi. „Pokud jde o NATO, to je jiná věc,“ dodal s tím, že případný vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance je pro Rusko nepřijatelný.
Fico Putinovi na setkání mimo jiné řekl, že dodávky ruského plynu na Slovensko prostřednictvím plynovodu TurkStream se postupně zvyšují a blíží se čtyřem miliardám metrů krychlových ročně. „Chci vám poděkovat za bezpečné a pravidelné dodávky plynu, které dostáváme plynovodem TurkStream,“ řekl Fico.
Slovenský premiér Robert Fico vyvolal slovní přestřelku s ukrajinským ministerstvem zahraničí po svých sobotních vyjádřeních, že Ukrajina je částečně zodpovědná a bude muset zaplatit za to, že v souvislosti s ruskou vojenskou agresí byla použita Západem na pokus oslabit Rusko. Ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci psalo o otevřeně urážlivé rétorice vůči Ukrajině a ukrajinskému lidu, což Fico následně odmítl.
Fico: Ukrajina byla použita Západem na pokus oslabit Rusko
Politika
Slovenský premiér Robert Fico vyvolal slovní přestřelku s ukrajinským ministerstvem zahraničí po svých sobotních vyjádřeních, že Ukrajina je částečně zodpovědná a bude muset zaplatit za to, že v souvislosti s ruskou vojenskou agresí byla použita Západem na pokus oslabit Rusko. Ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci psalo o otevřeně urážlivé rétorice vůči Ukrajině a ukrajinskému lidu, což Fico následně odmítl.
Slovenský premiér zdůraznil, že jeho země má zájem o spolupráci s Ruskem, a to i v oblasti energetiky a dodávek ruské ropy a plynu. Na plánované schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským chce Fico důrazně protestovat proti ukrajinským útokům na ruské plynovody, řekl.
Fico se na schůzce s Putinem vyslovil také pro standardizaci vztahů mezi oběma zeměmi a navrhl, aby se v blízké době uskutečnilo zasedání společné komise obou zemí. Připustil, že očekává, že bude za svou návštěvu Pekingu a setkání s ruským prezidentem všeobecně terčem kritiky, dodal nicméně, že je připraven po jejich setkání předat vedoucím představitelům Evropské unie případné ruské poselství.