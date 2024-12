Zelenskyj obvinil Fica: Pomáhá Putinovi vydělat peníze na válku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil slovenského premiéra Roberta Fica, že jeho přístup k dodávkám plynu z Ruska naznačuje, že chce pomoci ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi pomoci vydělat peníze na válku proti Ukrajině a na oslabení Evropy. Ukrajinský prezident to uvedl na sociální síti X.

„Moskva poskytuje Ficovi výrazné slevy, ale Slovensko za ně platí. Takové slevy nejsou zadarmo,“ napsal Zelenskyj.

O tranzit ruského plynu na Slovensko přes ukrajinské území se podle zdrojů ve čtvrtek strhla hádka mezi Zelenským a Ficem na summitu EU v Bruselu.

Fico se nechce podílet na společném úsilí

Zelenskyj napsal, že účastníci schůzky si všimli, že Fico se nechce podílet na společném evropském úsilí s cílem získat energetickou nezávislost nebo hledat náhradu za ruský plyn.

Spíše prý chce pomoci vytlačit z Evropy americký plyn a energetické zdroje z jiných zemí. To „naznačuje, že chce Putinovi pomoci vydělat peníze na financování války a oslabení Evropy“, uvedl Zelenskyj. „Ztrácíme lidi v důsledku války, kterou Putin začal, a domníváme se, že taková pomoc je nemorální,“ vzkázal také.

O dodávkách ruského plynu na Slovensko Fico v neděli jednal s Putinem v Moskvě. Slovenský premiér po setkání řekl, že jejich pokračování po 1. lednu je prakticky nemožné kvůli přístupu Kyjeva, který odmítá prodloužit smlouvu o tranzitu suroviny dál do zemí EU.

Prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden řekl, že by o prodloužení tranzitu plynu Kyjev mohl uvažovat jedině za podmínky, kdyby za něj Rusko dostalo zaplaceno až po válce.

