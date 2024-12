Gazprom letos zvýšil vývoz plynu do Evropy o 13 procent

Ruský energetický gigant Gazprom zvýšil v letošním roce vývoz plynu do Evropy prostřednictvím plynovodů o 13 procent na zhruba 32 miliard metrů krychlových. Vyplývá to z výpočtů agentury Reuters. To je o něco více než činily dodávky do Číny, kam Gazprom dodal 31 miliard metrů krychlových plynu.

Reklama

V prosinci je průměrný denní vývoz Gazpromu plynovody ve srovnání s listopadem stabilní, činí 91,3 milionu metrů krychlových. V meziročním srovnání však stoupl o sedm procent. Výpočet vychází z údajů evropské plynárenské přepravní skupiny Entsog a z denních zpráv Gazpromu o tranzitu přes Ukrajinu.

V prosinci celkové dodávky do EU podle předběžných údajů činily zhruba 2,8 miliardy metrů krychlových, z toho 1,5 miliardy metrů krychlových, tedy 49,2 milionu metrů krychlových denně, bylo dodáno přes Turecko.

Zelenskyj: Putin pověřil Fica otevřením druhé energetické fronty proti Ukrajině Politika Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil slovenského premiéra Roberta Fica z otevření druhé energetické fronty proti Ukrajině na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina. ČTK Přečíst článek

Tranzit plynu přes Ukrajinu tento měsíc činí zhruba 1,3 miliardy metrů krychlových, tedy 42,1 milionu metrů krychlových denně. To je téměř stejně jako v listopadu, přestože Rusko v polovině listopadu zastavilo dodávky pro rakouskou firmu OMV kvůli smluvnímu sporu. Celkový vývoz Gazpromu přes Ukrajinu letos činil zhruba 15 miliard metrů krychlových.

Reklama

Na konci letošního roku skončí dohoda o tranzitu ruského plynu mezi Moskvou a Kyjevem. Není pravděpodobné, že by byla obnovena, protože Ukrajina opakovaně prohlásila, že není ochotna uzavřít jakoukoliv dohodu, která by posílala v době vojenského konfliktu peníze do ruské státní pokladny.

Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek prohlásil, že na podepsání nové dohody už letos nezbývá čas. Vinu za odmítnutí prodloužení dohody, která by zajistila dodávky plynu na Slovensko, do České republiky, Maďarska či Rakouska, dává Ukrajině.

Putin: Slovensko je připravené hostit rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou Politika Slovensko je podle ruského prezidenta Vladimira Putina připravené hostit rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou. Moskva proti tomu podle něj není. O prohlášení Putina, jehož země už téměř tři roky vede válku proti Ukrajině, informovala agentura Reuters s odvoláním na ruskou agenturu Interfax. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov předtím uvedl, že Moskva nevidí smysl ve slabém příměří, které by konflikt na Ukrajině jen zmrazilo, ale chce právně závaznou dohodu o trvalém míru, která by zajistila bezpečnost Ruska i jeho sousedů. ČTK Přečíst článek

Agentura LSEG dodala, že vývoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska se loni zvýšil o tři procenta na více než 32 milionů tun. Do Evropy směřovalo zhruba 16 milionů tun, nejvíce do Francie, Belgie a Španělska. Více než sedm milionů tun pak dovezla Čína, která je největším dovozcem ruského LNG.

Podle údajů Gazpromu a agentury Reuters Gazprom dodal v roce 2022 do Evropy různými trasami 63,8 miliardy metrů krychlových plynu. Loni dodávky klesly o 55,6 procenta na 28,3 miliardy metrů krychlových. V době vrcholu, v letech 2018 a 2019, dodávky do Evropy činily 175 až 180 miliard metrů krychlových.