Týden tradera: Inflace v USA mírní, a tak Fed může plně řešit bankovní průšvihy

Minulý týden se nesl ve znamení bankovní krize, která v řadě věcí připomínala dokonce Finanční krizi z let 2007-2009 (bankovní indexy totiž v týdnu padaly o 10 a více procent). V lednu tohoto roku jsem v rámci svého pravidelného komentáře nastínil určitý výhled na ekonomiku a jako jedno z potencionálních ekonomických rizik jsem pojmenoval stav, kdy bankovní sektor nese obrovskou zásobu dluhopisů emitovaných státy s možností turbulentního vývoje v určitých situacích (zejména úrokové riziko). To se nyní stalo.

Reklama

Rychlý růst sazeb dopadl na dluhopisy s delší dobou splatnosti. Trh bude v rámci aktuální „bankovní nákazy“ testovat světové finanční instituce. Centrální banky (zejména ECB a Fed) tak budou muset nasazovat nouzové dodávky likvidity a ustupovat ze své restriktivní měnové politiky ve snaze udržet potřebnou důvěru. Volatilita, která se může v čase zvyšovat, má neblahý dopad na cenu aktiv, na reálnou ekonomiku a zaměstnanost.

Výprodeje v Evropě

Akcie evropských bank se staly cílem prodejců a švýcarská banka Credit Suisse se propadla na nové minimum, protože investoři se i nadále obávají napětí v sektoru po pádu Silicon Valley Bank. Poté, co minulý týden zkrachoval technologicky zaměřený věřitel SVB a další americká banka, se regulační orgány a finanční manažeři po celém světě snažili uklidnit obavy z nákazy, ale obavy o zdraví zejména menších institucí přetrvávají.

Zmíněné akcie švýcarského bankovního gigantu klesly pod dva dolary za akcii. To je podobné, jako legendární investiční banka Lehman Brothers několik dní před zahájením bankrotového procesu. S mimořádnou likviditou tak musela přispěchat švýcarská centrální banka a celou situaci by měla stabilizovat až fúze s konkurenční UBS, o níž se po celý víkend intenzívně vyjednává.

Inflace v USA klesla, ale...

Údajem týdne byl únorový jádrový index spotřebitelských cen v USA, který se meziměsíčně zvýšil o 0,5 procenta a meziročně tak jádrová inflace klesla o 0,1 bodu na 5,5 procenta. Celková inflace klesla z 6,4 procenta na 6,0 procenta při podobném meziměsíčním nárůstu. Poslední data napomáhají americkému Fedu, který bojuje proti inflaci v ekonomice již rok a půl.

Data o výrobní inflaci rovněž nezpůsobila významné obavy. Ceny měřené indexem PPI v USA v únoru opět poklesly. Index se meziměsíčně snížil o 0,1 procenta a snížil tak meziroční inflaci PPI z 5,7 procenta na 4,6 procenta. Inflační tlaky v americké ekonomice dál ustupují, což dává prostor americké centrální bance k řešení komplikací ve finančním sektoru.

Reklama

V neděli Fed přitom oznámil vytvoření programu bankovního termínovaného financování, který bude poskytovat jednoleté úvěry bankám, družstevním záložnám a dalším finančním institucím, které nabídnou zajištění v podobě amerických státních dluhopisů, dluhopisů agentur a cenných papírů krytých hypotékami. To ukazuje na vážnost situace, problémy CreditSuisse, ale i dalších se mohou snadno šířit na další instituce.

Ropa zlevňuje

Tlak na trh s ropou pokračuje. Cena ropy ICE Brent klesla o více než 4,8 procenta a usadila se pod 74 dolary za barel, čímž se dostala na nejnižší úroveň od prosince 2021. Širší tržní obavy spojené s bankovním sektorem zatížily riziková aktiva, zatímco na ropě se momentálně projevují i jiné fundamenty. Obavy, že se bankovní krize přelije do reálné ekonomiky, mohou růst a dále tlačit na cenu energetických komodit. Jsem rád, že Česko při rostoucích cenách ropy v minulosti nenasadilo cenové stropy na benzin. Ty by vedly k nedostatku. Určitá míra zdrženlivosti v hospodářské politice je skutečně důležitá.

Banky v Praze byly v minulém týdnu rovněž pod tlakem. Ať už Erste (-10 procent) nebo Komerční banka (-7 procent), všude byla cítit nejistota, zda i domácí bankovní sektor je nyní dostatečně odolný. S jistým uklidněním přispěchali členové ČNB, jako je Eva Zamrazilová nebo bankéř Jan Frait. Připomeňme, že vlastník KB, skupina Societé Générale, je rovněž terčem obav, zda je kapitálově silná. Osobně bych z pohledu investic do finančního sektoru vybízel k určité míře zdrženlivosti, vyčkal bych, jak se bude současná krize dále vyvíjet. Případné slevy se na titulech se totiž mohou ještě rozšiřovat.

Lukáš Kovanda: Řidiči teď mají novou jistotu. Nafta i benzín ještě zlevní Názory V příštích sedmi dnech pohonné hmoty dále mírně zlevní, v rozsahu kolem třiceti haléřů na litr, odhaduje ekonom Lukáš Kovanda. Ropu totiž zlevňují pády a otřesy bank, jako je Silicon Valley Bank nebo Credit Suisse. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Jaká je inflace ve světě? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí v posledních měsících dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek