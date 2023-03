Mateřská firma zkrachovalé SVB vyhlásila bankrot. Akcie dalších menších bank dál padají

Americká společnost SVB Financial Group, což je mateřská firma zkrachovalého finančního ústavu Silicon Valley Bank (SVB), vyhlásila bankrot. Firma to uvedla v dokumentech určených soudu v New Yorku, kde požádala o ochranu před věřiteli. Pod dohledem soudu nyní zahájí reorganizaci.

Reklama

Bankrot přichází krátce poté, co firma 13. března uvedla, že posoudí strategické alternativy pro své podnikání. Do režimu bankrotové ochrany není zahrnut majetek součástí SVB Securities a SVB Capital.

Počátek bankovního domina

Americké úřady banku SVB uzavřely minulý týden. O víkendu převzaly kontrolu i nad finančním ústavem Signature Bank, což vyvolalo na finančních trzích obavy ohledně budoucího vývoje bankovního sektoru.

Slitování s krachující First Republic Bank. Velké banky ji podpoří desítkami miliard dolarů Money Skupina předních amerických bank se dohodla, že podpoří regionální finanční ústav First Republic Bank prostřednictvím vkladů v hodnotě 30 miliard dolarů (téměř 680 miliard korun). Banky to oznámily ve společné tiskové zprávě. Potvrdily tak předchozí informace zpravodajských agentur. ČTK Přečíst článek

SVB půjčovala peníze převážně začínajícím technologickým společnostem, takzvaným start-upům. Hodnotu aktiv a závazků vyčíslila až na deset miliard dolarů, likviditu zhruba na 2,2 miliardy USD (bezmála 50 miliard korun). Na konci loňského roku měla aktiva za 209 miliard dolarů.

Akcie velkých amerických bank před zahájením dnešního obchodování v New Yorku ztrácely přes jedno procento. Regionální banky včetně PacWest Bancorp a First Republic Bank vykazovaly pokles o deset až 20 procent.

Reklama

Více o dění po pádu Silicon Valley Bank čtěte zde:

Credit Suisse je jen „špička ledovce“, varuje člen vedení největší banky v USA Názory Pojištění proti krachu Credit Suisse ve středu odpoledne zdražilo na krizové úrovně. Odpovídá ceně pojištění třeba americké banky Morgan Stanley v září 2008, po krachu Lehman Brothers. Tímto krachem tehdy odstartovala nejkritičtější fáze světové finanční krize let 2008 a 2009. Cenu pojištění proti pádu Credit Suisse nyní zhusta vyhánějí banky, které s ní uskutečňovaly obchody a transakce, a nyní si ve strachu a shonu pojištění kupují. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Krach Silicon Valley Bank v grafech a číslech. Proč je její pád tak zásadní? Trhy Pokud by někdo přemýšlel, v čem je krach americké Silicon Valley Bank kromě obav nadměrného počtu klientů o své peníze tak zásadní, mohou mu pomoci grafy, které dala dohromady agentura Bloomberg. Ukazují nejen rapidní propad cen akcií bank, ale i související katapultování indexu strachu na Wall Street či největší pokles výnosu amerických vládních dvouletých dluhopisů od roku 1987. duk Přečíst článek