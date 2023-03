„Finanční banánová republika.” Pověst Švýcarska se otřásá

Zánik bankovního gigantu Credit Suisse vyvolal otřesy na finančních trzích a zdá se, že zasadil i pořádnou ránu švýcarské pověsti stability a bezpečí. Způsob záchrany a převzetí UBS, angažmá švýcarských úřadů i regulátora přispěly k tomu, že reputace Švýcarska jako finančního centra je otřesená, píše CNBC.

Reklama

„Postavení Švýcarska jako finančního centra je otřesené,“ uvedl například Octavio Marenzi, generální ředitel společnosti Opimas. „Země bude nyní vnímána jako finanční banánová republika.“

„Debakl Credit Suisse bude mít vážné důsledky pro další švýcarské finanční instituce. Celostátní reputace s obezřetným finančním řízením, zdravým regulačním dohledem a upřímně řečeno poněkud tvrdohlavým a nudným, pokud jde o investice, byla znehodnocena,“ řekl CNBC Marenzi.

UBS po převzetí svého arcirivala seškrtá až 40 tisíc pracovních pozic, píší FT Money Převzetí druhé největší švýcarské banky Credit Suisse jejím větším domácím konkurentem UBS zřejmě povede ke zrušení desítek tisíc pracovních míst. S odvoláním na své zdroje to píše list Financial Times (FT). Podle těchto zdrojů by mohlo zaniknout až 40 tisíc pracovních míst, což by byla až třetina ze zhruba 120 tisíc míst ve sloučené skupině. Banky samy o rušení míst zatím nechtějí mluvit. ČTK Přečíst článek

Víkendová dohoda o převzetí Credit Suisse větším domácím konkurentem UBS za zhruba tři miliardy franků (73 miliard korun) je součástí státem podporované záchrany této banky. Credit Suisse, která vznikla v roce 1856, doplatila na chybná rozhodnutí manažerů v minulosti a také na skandály ve svém investičním bankovnictví. Vaz jí zlomila až krize důvěry z minulého týdne, kdy klienti začali ve velkém vybírat vklady.

Krize zasáhla i švýcarský frank. „Švýcarský frank jako bezpečný přístav ztratil část své přitažlivosti. O tom není pochyb,“ řekl CNBC Bob Parker, hlavní poradce International Capital Markets Association.

Reklama

Stanislav Šulc: Švýcaři snad zachránili jednu banku. Všechny ostatní poškodili Názory Stále více kritických hlasů se ozývá na konto historické dohody o záchraně švýcarské banky Credit Suisse. Tu po horečnatých jednáních převezme konkurentka UBS. A zdánlivě se jede dál. Jeden detail dohody je však natolik šokující a pobuřující, že může zadělat na reputační riziko celému bankovnímu sektoru. Držitelé dluhopisů banky Credit Suisse totiž byli z dealu vyškrtnutí. A to se nemělo stát. Stanislav Šulc Přečíst článek

Nicméně akcie na evropských trzích po hektickém přelomu týdne pokračují v růstu, zájem je znovu také o bankovní tituly. Akcie podle analytiků zpevňují díky tomu, že se zmírnila nervozita kolem druhé největší švýcarské banky Credit Suisse, kterou převezme její domácí rival UBS. Trh ale dál vyhodnocuje podmínky transakce.

Panevropský index STOXX Europe 600 krátce po 15:30 SEČ přidával mírně nad 1,5 procenta a pohyboval se nad 447 body. Dílčí index bankovních titulů pak vykazoval růst o více než tři procenta.