Putin vyhrožuje. Vojska NATO na Ukrajině by byla pro Rusko legitimním cílem
Vojska NATO na Ukrajině by pro ruskou armádu byla legitimním cílem útoku, řekl dnes ruský prezident Vladimir Putin.
Francouzský prezident Emmanuel Macron ve čtvrtek uvedl, že část spojenců Ukrajiny přislíbila, že se v případě dojednání míru s Ruskem zapojí do zajištění ukrajinské bezpečnosti na zemi, moři i ve vzduchu.
"Pokud se na Ukrajině nějaká vojska objeví, zejména nyní, během vojenských operací, budeme vycházet z toho, že jde o legitimní cíle k ničení," řekl Putin podle agentur na ekonomickém fóru ve Vladivostoku.
Ruská ekonomika se dostala do stagnace a mohla by vstoupit do recese, pokud centrální banka výrazněji nesníží úrokové sazby. Uvedl to podle agentury Reuters šéf největší ruské banky Sberbank German Gref na okraj Východního ekonomického fóra ve Vladivostoku.
Ruská ekonomika by mohla vstoupit do recese, uvedl šéf Sberbank
Money
Bezpečnostní záruky by podle něho po uzavření míru byly potřebné nejen pro Ukrajinu, ale i pro Rusko. Znovu za naprosto nepřijatelnou označil možnost, že by Ukrajina vstoupila do NATO. Pokud se najde trvalé řešení konfliktu na Ukrajině, nebude podle šéfa Kremlu nutné, aby v této zemi jednotky západních zemí byly rozmístěny. "Budeme respektovat bezpečnostní záruky, které samozřejmě musí být pro Rusko i pro Ukrajinu," řekl Putin. Zdůraznil, že "Rusko bude tyto dohody bezpochyby dodržovat".
Ruská armáda v rozporu s mezinárodním právem Ukrajinu napadla na Putinův rozkaz v únoru 2022. Od té doby ruské útoky na Ukrajině každodenně mají za následek smrt a zranění civilistů i obrovské materiální škody. Miliony Ukrajinců byly nuceny opustit své domovy.
Ruský prezident Vladimir Putin je možná největší válečný zločinec naší doby. Řekl to německý kancléř Friedrich Merz v rozhovoru s televizí Sat.1 pro její úterní večerní relaci newstime. Podle agentury DPA jde o zatím nejostřejší Merzova slova na adresu šéfa Kremlu.
Putin je možná největší válečný zločinec naší doby, řekl německý kancléř Merz
Politika
