Plyn bude i bez Nord Stream 1, uklidňuje Fiala

I kdyby Rusko neobnovilo dodávky plynovodu Nord Stream 1, určitě to nebude znamenat, že by se domácnosti a firmy v ČR ocitly bez plynu, uklidňuje veřejnost premiér Petr Fiala (ODS).

Rusko ve středu kvůli údržbářským pracím přerušilo dodávky plynovodem Nord Stream 1, v pátek ruská plynárenská společnost Gazprom oznámila, že údržba ukázala závady. Provoz plynovodu měl být obnoven ráno, nový termín zatím společnost neoznámila.

„Toto jenom ukazuje, jak Rusko zneužívá situace, jakou vede ekonomickou válku prostřednictvím energií se státy Evropské unie,“ uvedl Fiala. Dodal, že politika předchozí vlády Andreje Babiše (ANO) nechala ČR úplně závislou na ruských energiích a současná vláda dělá kroky k tomu, aby se závislosti co nejdříve zbavila.

Tuzemské zásobníky plynu jsou plné z 85 procent a letošní topnou sezonu pomohou pokrýt zásobníky LNG (zkapalněný zemní plyn) terminálu v Nizozemsku.

Kapacita plynu LNG terminálu podle premiéra pokryje zhruba třetinu roční spotřeby ČR. Podle Fialy nyní nikdo nedokáže posoudit, zda jsou k přerušení provozu plynovodu technické důvody nebo se jedná o taktiku v rámci války ruského prezidenta Vladimira Putina vůči Evropě.

