Díky za pomoc, Češi, prohlásil Zelenskyj v Praze. Snad se sejdeme v NATO, dodal

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval v Praze za českou pomoc své zemi, která je podle něj znát. Do Česka dorazil poprvé od začátku loňské ruské vojenské invaze na Ukrajinu. Po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě označil za ideální to, aby Ukrajina dostala pozvánku do NATO. Podle Pavla by měla vyjednávání o vstupu začít hned po konci konfliktu. Ukrajinský prezident se také již setkal s českým premiérem Petrem Fialou (ODS), setkal se se zástupci Senátu v čele s jeho předsedou Milošem Vystrčilem (ODS) a zamířil i do Sněmovny, kde jej přivítala předsedkyně dolní parlamentní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)

Zelenskyj do Prahy přicestoval ve čtvrtek a večer se sešel s českým prezidentem Petrem Pavlem. Ukrajinský prezident na Hradě uvedl, že česká pomoc je znát v mnoha ohledech, ocenil i přijetí ukrajinských uprchlíků. Varoval současně před následky ruské propagandy, která má podle něj vliv i v Česku. Za ideální výstup blížícího se summitu Severoatlantické aliance ve Vilniusu označil pozvánku Ukrajiny do NATO. Připustil však, že sjednocení všech členů aliance bude složité. Je podle něj ale správný okamžik ukázat jednotu.

Podle Pavla nynější ukrajinská protiofenziva ukazuje, že Rusko není zdaleka tak silné, jak se snažilo všechny přesvědčit. „Je obdivuhodné, s jakým nasazením, s jakou vůlí se Ukrajina brání zpočátku obrovské přesile," řekl k ruské vojenské invazi, která začala loni v únoru. Podle Pavla je v zájmu ČR, aby Ukrajina v okamžiku, kdy válka skončí, zahájila jednání o přístupu do NATO.

Zelenskyj řekl, že nynější ukrajinská protiofenziva není rychlá, ale že vojáci postupují kupředu, zatímco Rusové ustupují.

Ukrajinský prezident dále považuje za důležité, aby Rusko vrátilo Ukrajině unesené děti a aby vyplatilo napadené zemi reparace. Hovořil také o důležitosti zbraní dlouhého doletu. "Jednáme o těchto zbraních s našimi partnery, hovoříme o systémech dalekého doletu, především se Spojenými státy. Jednáme i o dělostřelecké munici dlouhého doletu," uvedl.

Dnes se ukrajinský prezident setkal také s českým premiérem Petrem Fialou. Ten po jednání uvedl, že podpora Ukrajiny je pro něj a českou vládu zahraničněpolitickou prioritou a doplnil, že pomoc bude intenzivně pokračovat ve všech oblastech. Česko daruje Ukrajině další útočné helikoptéry, statisíce kusů velkorážní munice, pomůže s výcvikem pilotů a daruje zemi simulátory, které umožní výcvik i přímo na Ukrajině.

„Válka trvá asi 500 dní, my dosud poslali 676 kusů těžké techniky a přes čtyři miliony kusů střední a velkorážní munice. Tedy každý den od prvního dne války z ČR odjíždí zhruba 10 tisíc kusů munice a alespoň jeden tank, raketomet či houfnice," řekl Fiala. Fiala doufá, že Zelenskyj se bude moci osobně zúčastnit nadcházejícího summitu Severoatlantické aliance (NATO) ve Vilniusu. Ocenil i pokrok, který Ukrajina dělá na cestě do Evropské unie, Česko je připraveno jí v tom být maximálně nápomocné.

Každý den od prvního dne války z ČR odjíždí zhruba 10 tisíc kusů munice a alespoň jeden tank, raketomet či houfnice," řekl premiér Petr Fiala.

Zelenského dvoudenní návštěva v Praze podtrhuje podle Fialy přátelství obou zemí. Podpora Ukrajiny je podle něj prioritou nejen proto, že se statečně brání přesile agresora, ale také kvůli tomu, že bojuje také za bezpečnost Česka i celé Evropy. „V pomoci budeme pokračovat velmi intenzivně a budeme se také zapojovat do poválečné obnovy Ukrajiny," uvedl.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zase zdůraznil, že Česko neposkytuje nikterak menší pomoc než velké evropské státy a reaguje podle něj velice pružně a včas, což je zapotřebí pro ukončení války rozpoutané Ruskem.

Náměstek ministryně obrany František Šulc a ukrajinský ministr pro strategická odvětví průmyslu Oleksandr Kamyšin podepsali před tiskovou konferencí memorandum o porozumění. „Jde už o zcela konkrétní projekty," uvedl Zelenskyj.

S českým premiérem hovořil i o spolupráci s africkými a asijskými státy, poděkoval Česku za připravenost působit v tomto směru. Další slova díků Zelenskyj měl pro ochotu Česka účastnit se obnovy Ukrajiny, podporu vstupu země do EU a NATO i pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Klíč od Senátu

Kroky ukrajinského prezidenta zamířily také do Senátu, kde mu předseda horní komory Parlamentu Miloš Vystrčil (ODS) předal symbolický klíč od Senátu. Bere to jako oboustranný závazek, řekl před novináři. Zelenskyj poděkoval za dar i za to, že Česko od loňského začátku ruské invaze přijalo tisíce ukrajinských uprchlíků.

"Když máte klíč od českého Senátu, tak dveře českého Senátu jsou vám, pane prezidente, a celému ukrajinskému lidu vždy otevřené," řekl Vystrčil. Bere to jako oboustranný závazek. Horní parlamentní komora podle něj bude podporovat Ukrajinu, dělat vše pro to, aby získala svoji územní celistvost, svébytnost a nezávislost a stala se svobodnou a demokratickou zemí, tak že ji nebude žádný agresor napadat.

Místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP 09) uvedl, že je hrdý na to, že Česko může pomáhat Ukrajině. Ve čtvrtek se setkal s dobrovolníky, kteří v napadené zemi působí už více než rok. Zelenskému od nich předal nášivku.

Vystrčil navštívil Ukrajinu loni 14. dubna. Do Kyjeva dorazil vlakem spolu s maršálkem polské horní komory Tomaszem Grodzkým. V delegaci byli i Růžička, šéf senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý) a další polští senátoři.

Zelenskyj letos na jaře udělil Vystrčilovi a předsedkyni Sněmovny Markétě Pekarové Adamové (TOP 09) státní vyznamenání své země. Ocenil je za mimořádné osobní zásluhy o posílení ukrajinsko-české mezistátní spolupráce, podporu státní suverenity a územní celistvosti Ukrajiny.

Česko přispělo 45 miliardami

Při včerejším setkání prezidentů Česka a Ukrajiny uvedl Petr Pavel, že Česko přispělo za dobu trvání invaze celkovou hodnotou 45 miliard korun na boj proti ruské agresi. Na summitu NATO se podle něj bude mluvit i o střednědobém plánu, který na pět let zafixuje podporu Ukrajiny. „Bude vyjádřena i finančními prostředky ve výši 500 milionů eur (zhruba 12 miliard korun). ČR do této podpory je připravena přispět pět milionů eur (120 milionů korun)," řekl Pavel.

Do Prahy dopravil Zelenského ve čtvrtek večer večer český vládní speciál za doprovodu dvou gripenů z předchozí návštěvy v Bulharsku. Pavel přivítal Zelenského na Hradě před 20:30. Zelenskyj na Twitteru uvedl, že v Česku bude jednat o obraně, summitu NATO ve Vilniusu, evropské a euroatlantické integraci Ukrajiny, situaci u Záporožské jaderné elektrárny nebo rekonstrukci napadené země.

Policie na Twitteru uvedla, že zajištění bezpečnosti Zelenského v Praze je jedním z největších opatření, na kterém se kdy podílela. Do mimořádných bezpečnostních opatření jsou zapojeni policisté z více než desítky útvarů. "V tuto chvíli nemáme žádné informace o jakémkoliv potenciálním narušení," uvedli policisté.

Do Česka Zelenskyj zamířil z Bulharska, kde se sešel se svým protějškem Rumenem Radevem a premiérem Nikolajem Denkovem. Po jednání informoval, že se Ukrajina a Bulharsko dohodly na aktivnější spolupráci v obraně. "Jednali jsme o vojenské pomoci, kterou Bulharsko poskytuje naší zemi. Počítáme s pokračováním spolupráce, která už zachránila mnoho životů," řekl. Bulharsko také vyzval, aby se podílelo na obnově jeho země.

V pátek má Zelenskyj v plánu mimo jiné návštěvu Istanbulu, kde bude jednat s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Podle tureckých médií by měli politici hovořit o válce na Ukrajině či o budoucnosti dohody o přepravě ukrajinských zemědělských produktů přes Černé moře, kterou Turecko pomohlo dojednat.