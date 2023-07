FOTOGALERIE: Volodymyr Zelenskyj v Praze aneb Jak vypadalo 16 hodin návštěvy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, jehož země se téměř pět set dnů brání ruské invazi, se poprvé vypravil na návštěvu České republiky. Jednal s vrcholnými politiky v čele s prezidentem Petrem Pavlem, položil květiny na Národní třídě v Praze u památníku událostí 17. listopadu a po zhruba 16 hodinách pobytu odletěl na další návštěvu, tentokráte sousedního Slovenska. Jak vypadala jeho návštěva ve fotografiích? Podívejte se níže ve fotogalerii.

Reklama

Jak vypadala návštěva Volodymyra Zelenského v Praze:

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opustil Prahu s konkrétním příslibem další pomoci Ukrajině i s podporou ohledně vstupu země do Severoatlantické aliance (NATO) a Evropské unie. Zelenskyj do Česka přiletěl ve čtvrtek v rámci cesty po několika evropských zemích. Z Prahy odletěl na Slovensko, v plánu je i návštěva Turecka a summitu NATO ve Vilniusu příští týden.

Fiala po schůzce se Zelenským oznámil, že Česko daruje Ukrajině další útočné helikoptéry, ale také statisíce kusů velkorážní munice. Zemi bude ČR rovněž pomáhat s výcvikem pilotů a daruje jí simulátory, které umožní výcvik i přímo na Ukrajině. Fiala zdůraznil, že podpora Ukrajiny je pro českou vládu zahraničněpolitickou prioritou. Pomoc bude podle něho intenzivně pokračovat ve všech oblastech.

Zelenskyj v Česku děkoval za všestrannou pomoc i za přijetí ukrajinských uprchlíků. Dnes zdůraznil, že Česko neposkytuje Ukrajině menší podporu než velké evropské státy.

Česko loni pomáhalo ve světě téměř 21 miliardami, hlavně na Ukrajině, v Africe a na Balkáně Politika Česko podle předběžných údajů poskytlo loni oficiální rozvojovou pomoc ve výši 20,86 miliardy korun. Oproti roku 2021 jde o nárůst o 12 miliard korun, který byl způsoben příspěvkem na pomoc Ukrajině, jež od loňského února čelí ruské invazi, a zejména ukrajinským uprchlíkům v České republice. Právě tato pomoc činí téměř 14 miliard korun. Vyplývá to ze zprávy ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti) pro vládu. ČTK Přečíst článek