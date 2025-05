Zelenskyj přiletěl do Prahy. Odpoledne se setká s prezidentem Pavlem

Prezident Petr Pavel dnes odpoledne přijme na Pražském hradě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho ženu Olenu. Na webu to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Ukrajinský vládní speciál přistál na ruzyňském Letišti Václava Havla v neděli před polednem. Zelenského tam přivítal ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.).

Zelenskyj, jehož země se více než tři roky brání ruské vojenské agresi, byl v Praze v červenci 2023. Ukrajinský prezident tehdy mimo jiné po jednání s Pavlem poděkoval za českou pomoc Ukrajině či varoval před následky ruské propagandy. Česká hlava státu tehdy ocenila ukrajinskou protiofenzivu. Zelenskyj se tehdy sešel i s premiérem Petrem Fialou (ODS) a šéfy obou komor Parlamentu.

S předsedkyní Sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) se má Zelenskyj sejít v pondělí dopoledne ve Sněmovně. Odpoledne se sejde s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS) a dalšími představiteli horní parlamentní komory.

Trump získal co chtěl. Jenže těžba surovin na Ukrajině bude obtížná a nákladná i bez války Money Rozvoj rozsáhlých ukrajinských zdrojů bude vyžadovat obrovské investice a mnohé z regionů, ve kterých se tyto zdroje nacházejí, jsou v oblastech okupovaných Ruskem. Napsal to americký list The Wall Street Journal. ČTK Přečíst článek

"Já bych byl rád, aby to přispělo k tomu, že se přiblížíme míru na Ukrajině. Míru, který nebude kapitulací pro Ukrajinu, ale míru, který bude znamenat dlouhodobě podmínky, které si Ukrajina zaslouží po agresi Ruska,“ řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News k návštěvě Zelenského v Praze ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Jeho oponent v diskusi předseda SPD Tomio Okamura od setkání žádný zásadní přelom nečeká. Podotkl, že bez USA na Ukrajině mír nastat nemůže.

Pavel navštívil Ukrajinu 20. a 21. března. Nejprve v jihoukrajinské Oděse jednal s vicepremiérem a ministrem pro obnovu a regionální rozvoj Oleksijem Kulebou a představiteli několika regionů. Po přejezdu vlakem do Kyjeva navštívil mimo jiné nemocnici Ochmatdyt, jednal se Zelenským i premiérem Denysem Šmyhalem.

Zelenskyj se podle původních plánů měl v úterý zúčastnit summitu Iniciativy Trojmoří ve Varšavě, potkat se měl právě i s českým protějškem. Nakonec se ukrajinská hlava státu na summit připojila přes video.