PR peklo Unileveru. Firma vysvětluje, proč stále vyrábí v Rusku

Britská společnost Unilever, která je výrobcem zmrzliny Cornetto či mýdla Dove, hájí své rozhodnutí setrvat v Rusku. A to více než rok poté, co režim prezidenta Vladimira Putina zahájil invazi na Ukrajinu, píše BBC. Britský producent spotřebního zboží uvedl, že odchod z Ruska není jednoduchý, jelikož by jeho aktivity v zemi v takovém případě převzal ruský stát.

Reklama

Řada západních společností od Applu po Levi's naopak z Ruska odešla kvůli jeho agresi vůči Ukrajině. Učinily tak jak z etických důvodů, tak proto, že západní sankce další podnikání v Rusku těmto firmám zkomplikovaly. Mnoho firem ale v Rusku stále podniká, včetně americké společnosti Procter & Gamble, která však uvedla, že své aktivity v zemi omezila.

Nové kritice Unilever čelí poté, co organizace Moral Rating Agency (MRA) zaměřená na morální integritu firem odhadla, že Unilever každoročně do ruské ekonomiky přispívá částkou 579 milionů liber (16 miliard korun), čímž nepřímo napomáhá k pokračování ruského válečného tažení na Ukrajině.

Danone se v Rusku nedaří. Zoufale shání kupce tamní divize Zprávy z firem Francouzský potravinářský gigant Danone hledá kupce pro svou ruskou divizi. Prodej by mohl vést k odpisu až jedné miliardy eur (24,6 miliardy korun), uvedl největší světový výrobce jogurtů na svém webu. ČTK Přečíst článek

"Unilever se musí přestat schovávat za svou účetní rozvahu a výmluvy a připustit si realitu, že prodej zmrzliny může Putinovi umožnit zaplatit munici," uvedl zakladatel MRA Mark Dixon.

Společnost Unilever uvedla, že zastavila vývoz a dovoz do Ruska a přestala tam inzerovat. Také tvrdí, že v zemi prodává pouze "nezbytné" výrobky, včetně potravin pro každodenní spotřebu a hygienických produktů.

MRA naopak tvrdí, že závody Unileveru v Rusku nadále vyrábějí a prodávají v zemi většinu původního zboží. Uvedla, že její výpočty zohledňují celkovou částku, kterou Unilever ročně odvádí do ruské státní pokladny, spolu s penězi vynaloženými na místní dodavatele, zaměstnance a na další náklady, jako je nájemné a technologie. "Výpočet MRA vychází z přiznání společnosti Unilever ve výroční zprávě za rok 2022, že její ruské podnikání představuje 1,4 procenta obratu," dodala agentura.

Zmrzlina ve víru politiky. Unilever prodává izraelskou divizi Ben & Jerry's Money Prodejce potravin Unilever prodal v Izraeli práva na značku zmrzliny Ben & Jerry’s. Učinil tak v reakci na vlnu kritiky spotřebitelů a hrozby bojkotů, když Ben & Jerry’s minulý rok oznámila, že zastaví prodej svých produktů v židovských osadách na západním pobřeží Jordánu, které patří pod území Palestiny, kterou Izrael okupuje. Spor vznikl z toho důvodu, že i když Ben & Jerry’s spadá pod Unilever, má na základě akviziční smlouvy vlastní představenstvo, informovala agentura Bloomberg. kuš Přečíst článek

Unilever s odkazem na své únorové prohlášení sdělil, že chápe, proč je vyzýván k opuštění ruského trhu, a že se nesnaží své podnikání v Rusku chránit. "Pro firmy, jako je Unilever, které jsou v zemi významně fyzicky přítomny, však není odchod jednoduchý," uvedl. Společnost, která v Rusku zaměstnává přibližně 3000 lidí, také poznamenala, že pokud by se vzdala svých produktů v Rusku, "přivlastnil by si je - a následně provozoval - ruský stát". Dosud podle svého sdělení nenalezla cestu k prodeji, která by "zabránila potenciálně dalšímu prospěchu ruského státu a která by ochránila naše lidi". Za daných okolností je podle firmy nejlepší cestou pokračovat v aktivitách v Rusku za přísných omezení.

Ukrajinské úřady nedávno přidaly Unilever na svůj seznam takzvaných mezinárodních sponzorů války. Krok vysvětlily tím, že v Rusku nadále fungují provozovny této společnosti a platí v zemi daně, čímž podporují ruskou ekonomiku. Na seznam sponzorů války Ukrajina přidala už asi 30 globálních firem, včetně takových, jako jsou Raiffeisenbank, Mondeléz, Bonduelle, Xiaomi nebo Yves Rocher.

Kritika se tento týden snesla také na britsko-nizozemskou ropnou a plynárenskou společnost Shell, která nadále obchoduje s ruským plynem, ačkoliv před více než rokem v souvislosti s válkou na Ukrajině slíbila, že se z ruského trhu stáhne. Loni se firma podle analýzy organizace Global Witness podílela na vývozu ruského plynu po moři téměř osminou.