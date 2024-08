Karel Pučelík: Trumpovi se proti Harrisové nedaří. Hroutí se republikánská kampaň?

Donald Trump nedokázal zareagovat na raketový nástup Kamaly Harrisové do prezidentského souboje. Jeho kampaň ztratila vítěznou auru, zmítá se v chaosu a pouští se na velmi tenký led.

Výměna Joea Bidena za Kamalu Harrisovou se nyní zdá jako dobré rozhodnutí. Dříve poměrně ponurá a rozhádaná demokratická kampaň získala nový impuls, který ještě zesílil s nominací minnesotského guvernéra Tima Walze na místo případného viceprezidenta.

Ve prospěch dua Harrisová/Walz hovoří i průzkumy, ve kterých demokraté vedou v klíčových státech až o čtyři procentní body, přitom právě slabé předpovědi v těchto „swing states“ dělaly demokratům a Bidenovi největší vrásky.

Donald Trump a viceprezidentský kandidát J. D. Vance dosud nemohou najít strategii proti nové soupeřce. Proti Bidenovi se republikánům dařilo. Jejich kampaň stála hlavně na zdůrazňování věku a přešlapů úřadujícího prezidenta. Aktuálně však spíše převládá dojem, který charakterizuje nedávný výrok Tima Walze na adresu republikánské dvojky: „Tihle chlápci jsou ujetí a, ano, prostě pekelně divní.“

Ztrácí Trump nervy?

Trump to zkouší různě, Harrisovou označuje za podvodnici nebo lhářku, zpochybňuje její kompetentnost. Nic z toho ale nefunguje. Když na setkání černošských novinářů řekl, že Harrsiová vlastně není černoška, sklidil výsměch. Trumpovi už prý ujíždí nervy. V soukromí měl podle zdrojů deníku The New York Times při vícero příležitostech nazvat Harrisovou vulgárním výrazem začínajícím na B. Nebylo by to ostatně poprvé, kdy se Trump chová takto hrubě, zejména k ženám.

Chaotická začíná být i Trumpova kampaň. Dobrým příkladem je nedávný rozhovor, nebo spíše přátelské povídání, se šéfem sítě X Elonem Muskem, který je Trumpovým velkým podporovatelem a dokonce se přihlásil o práci v Bílém domě.

Když opomeneme lehce bizarní obsah, velmi vtipný byl začátek streamu, na který se muselo čtyřicet minut čekat, a ani poté se mnoha uživatelům X nepodařilo připojit. Musk to svaloval na údajný hackerský útok, což je ale podle expertů nepravděpodobné. Chyby využila i kampaň Harrisové, když mluvčí Trumpa a Muska označil za „sebestředné boháče“ kteří „nedokážou v roce 2024 spustit livestream“.

Trumpova palba do vlastních

Je tu však ještě jeden Trumpův krok, který vesměs všichni pozorovatelé hodnotí jako velmi podivný. Místo toho, aby soupeřil s demokraty, útočí i na spolustraníky. Na začátku srpna se Trump v Atlantě ve státě Georgia pustil do guvernéra Briana Kempa a jedenáct minut se do něj navážel. „Je to špatný chlap. Je to neloajální chlap a je to velmi průměrný guvernér,“ řekl. Kempa také nazval „malým Brianem“, pod jehož vedením je Georgia „pro smích“.

Byl to totiž Kemp, který před čtyřmi lety odmítl „najít“ pro Trumpa dodatečné hlasy. Exprezident kvůli neúspěšnému pokusu o zvrácení výsledků voleb ve státě čelí soudnímu procesu.

„Urážet domácí tým není nikdy dobrý nápad,“ uvádí magazín The Economist. V tomto případě jde však o mimořádně špatnou strategii. Brian Kemp má výraznou podporu, jeho politiku tu schvaluje více než 60 procent lidí, což je v dnešní rozdělené době opravdu slušné číslo. Trump v Georgii v roce 2020 relativně těsně prohrál, ovšem podle letošních průzkumů (ve kterých figuroval ještě Biden) se stát působil takřka jasně republikánsky červeně. Nyní se rozdíl stírá.

Trump tedy svým útokem na Kempa vlastně nemůže nic získat, ale může hodně ztratit. Mezi klíčovými státy přitom nabízí Georgia druhý nevětší počet 16 volitelů. Pokud Trump prohraje tady, velmi si zkomplikuje šance na celkové vítězství. A může si začít balit kufry do Venezuely, jak řekl v pondělí Muskovi, jak se zachová v případě neúspěchu.