Vědci z Brna odhalili geny, které řídí sluch i hlas
Jak vzniká hlas a sluch? Odpověď hledali biologové i technici z Česka a Francie. Brněnští vědci přinesli klíčovou technologii, která umožnila vytvořit detailní 3D modely myších embryí a odhalit roli zásadních genů.
Čeští vědci z CEITEC VUT se výrazně podíleli na mezinárodní studii, která ukazuje, jak konkrétní geny formují hlasový a sluchový aparát savců. Výsledky výzkumu, na němž spolupracovali s francouzskými biology, vyšly v odborném časopise PLOS One a přinášejí nové poznatky o tom, jak vzniká schopnost slyšet a vydávat zvuky.
Brněnská technologie v hlavní roli
Klíčovou úlohu v projektu sehrála Laboratoř rentgenové mikro- a nano-výpočetní tomografie (CTLAB) na CEITEC VUT. Její experti dokázali pomocí mikro-CT tomografie vytvořit detailní 3D modely myších embryí, aniž by je poškodili. Technologie běžně využívaná v průmyslu se tak ukázala jako mimořádně cenný nástroj i pro biologii.
„Dokázali jsme nahlédnout do vnitřní struktury embryí s rozlišením na úrovni několika mikrometrů, tedy velikosti červené krvinky,“ vysvětluje Markéta Kaiser z CEITEC VUT.
Geny, které řídí víc než jednu věc
Studie se zaměřila na geny Dlx5 a Dlx6, jejichž inaktivace u myších embryí vedla k výrazným změnám ve vývoji hlasového traktu i ucha. Potvrdil se tak princip tzv. pleiotropie – tedy že jeden gen může ovlivňovat více zdánlivě nesouvisejících vlastností najednou.
Čeští vědci vytvořili tisíce snímků každého vzorku, které následně přetavili do trojrozměrných modelů. Ty umožnily přesné srovnání zdravých a geneticky upravených embryí a odhalily poruchy svalově-kosterního systému i všech částí sluchového orgánu.
Desítky tisíc snímků a pomoc umělé inteligence
Nejnáročnější část práce přišla po samotném skenování. Analýza desetitisíců obrazových řezů zabrala stovky hodin. Část práce dnes urychlují nástroje umělé inteligence, které pomáhají rozpoznávat jednotlivé tkáně a orgány – podobně jako v moderní lékařské diagnostice.
„Právě propojení špičkové techniky a biologie umožňuje odpovídat na otázky, které by jinými metodami řešit nešlo,“ doplňuje Kaiser.
Přesah do medicíny i byznysu
Výzkum ukazuje, že technologie vyvíjené v Česku mají potenciál zásadně ovlivnit mezinárodní biologický i medicínský výzkum. Detailní 3D zobrazování vývojových procesů může v budoucnu pomoci lépe porozumět vrozeným vadám sluchu a řeči – a otevřít cestu k novým diagnostickým i terapeutickým postupům.
