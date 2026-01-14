Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Enjoy Vědci z Brna odhalili geny, které řídí sluch i hlas

Vědci z Brna odhalili geny, které řídí sluch i hlas

Vědci z Brna odhalili geny, které řídí sluch i hlas
CEITEC VUT, užito se svolením
nst
nst

Jak vzniká hlas a sluch? Odpověď hledali biologové i technici z Česka a Francie. Brněnští vědci přinesli klíčovou technologii, která umožnila vytvořit detailní 3D modely myších embryí a odhalit roli zásadních genů.

Čeští vědci z CEITEC VUT se výrazně podíleli na mezinárodní studii, která ukazuje, jak konkrétní geny formují hlasový a sluchový aparát savců. Výsledky výzkumu, na němž spolupracovali s francouzskými biology, vyšly v odborném časopise PLOS One a přinášejí nové poznatky o tom, jak vzniká schopnost slyšet a vydávat zvuky.

Brněnská technologie v hlavní roli

Klíčovou úlohu v projektu sehrála Laboratoř rentgenové mikro- a nano-výpočetní tomografie (CTLAB) na CEITEC VUT. Její experti dokázali pomocí mikro-CT tomografie vytvořit detailní 3D modely myších embryí, aniž by je poškodili. Technologie běžně využívaná v průmyslu se tak ukázala jako mimořádně cenný nástroj i pro biologii.

4 fotografií v galerii

„Dokázali jsme nahlédnout do vnitřní struktury embryí s rozlišením na úrovni několika mikrometrů, tedy velikosti červené krvinky,“ vysvětluje Markéta Kaiser z CEITEC VUT.

Chcete zdravější dítě díky zásahu do jeho genů? Nabídka se chystá. Ale je na hraně

Názory

Už třetí společnost, která chce geneticky upravovat děti, vznikla letos v USA díky investicím podnikatelů z technologických firem. Možná se z toho vyklube dobrý byznys, který prospěje lidskému zdraví. Ale zatím to spíše vypadá na velké, avšak nebezpečné sny, píše v analýze pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Geny, které řídí víc než jednu věc

Studie se zaměřila na geny Dlx5 a Dlx6, jejichž inaktivace u myších embryí vedla k výrazným změnám ve vývoji hlasového traktu i ucha. Potvrdil se tak princip tzv. pleiotropie – tedy že jeden gen může ovlivňovat více zdánlivě nesouvisejících vlastností najednou.

Čeští vědci vytvořili tisíce snímků každého vzorku, které následně přetavili do trojrozměrných modelů. Ty umožnily přesné srovnání zdravých a geneticky upravených embryí a odhalily poruchy svalově-kosterního systému i všech částí sluchového orgánu.

Desítky tisíc snímků a pomoc umělé inteligence

Nejnáročnější část práce přišla po samotném skenování. Analýza desetitisíců obrazových řezů zabrala stovky hodin. Část práce dnes urychlují nástroje umělé inteligence, které pomáhají rozpoznávat jednotlivé tkáně a orgány – podobně jako v moderní lékařské diagnostice.

„Právě propojení špičkové techniky a biologie umožňuje odpovídat na otázky, které by jinými metodami řešit nešlo,“ doplňuje Kaiser.

Neandertálci mohou předat dnešním lidem recept na potenciální léky.

V DNA neandertálců se našel kód pro antibiotika, která se nám mohou hodit

Enjoy

Rostoucí schopnost bakterií odolávat antibiotikům je jedním ze strašáků zdravotnictví. Se ztrátou účinnosti antibiotik lidstvo přichází o účinné léky, za něž nemá farmaceutický průmysl dostatečnou náhradu. Každý nový zdroj pro tyto medikamenty je tedy vítaný – i když pochází ještě z prehistorie, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Přesah do medicíny i byznysu

Výzkum ukazuje, že technologie vyvíjené v Česku mají potenciál zásadně ovlivnit mezinárodní biologický i medicínský výzkum. Detailní 3D zobrazování vývojových procesů může v budoucnu pomoci lépe porozumět vrozeným vadám sluchu a řeči – a otevřít cestu k novým diagnostickým i terapeutickým postupům.

Posádka vesmírného programu Artemis II

Věda 2026: Umělá inteligence, nové zásahy do genů v medicíně a ruch v kosmu

Názory

Momentálně nejuznávanější světový vědecký časopis Nature načrtl pro letošní rok několik oblastí, v nichž se dá čekat zajímavý vývoj, který posune zejména techniku a medicínu, a bude tak mít dopad i na byznys.

Josef Tuček

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Stanislav Šulc: Čím hůř, tím vlastně líp. Alespoň pro zlato

Stanislav Šulc: Čím hůř, tím vlastně líp. Alespoň pro zlato
iStock
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Míra nejistoty v mezinárodních vztazích je tak vysoká, že ceny drahých kovů rostou do absurdních výšin. Zlato, a ještě více stříbro se v posledních měsících chovají jako nejvíce spekulativní aktiva. Přitom důvody pro budoucí pokles jsou zatím v nedohlednu. Protože platí, že čím hůř, tím lépe právě pro cenné kovy. Zachvějí se hranice 5000 dolarů či 100 tisíc korun za trojskou unci?

Blíží se výročí roku od druhé inaugurace Donalda Trumpa do úřadu amerického prezidenta. A je dobré si připomenout jeho klíčové prohlášení, že přichází zlatý věk Ameriky. Pokud to myslel tak, že všichni měli okamžitě nakoupit zlato, které bude patřit k nejrychleji rostoucím aktivům světa, pak měl Trump beze zbytku pravdu.

Zlato a stříbro jsou jednoznačně největšími investičními příběhy posledních 12 měsíců. Zlato posílilo o více než 70 procent, stříbro dokonce o 200 procent. Pro oba cenné kovy byl rok 2025 nejlepším od konce sedmdesátých let. Oba překonávají jeden historický rekord za druhým.

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim

Trhy ztrácejí víru v Ameriku. Zlato i stříbro prudce zdražují

Trhy

Stříbro se poprvé v historii dostalo nad 90 dolarů za unci, zlato mezitím vystoupalo na nové maximum. Investory znervózňují útoky na nezávislost Fedu i rostoucí geopolitické napětí. Drahé kovy znovu plní roli bezpečného útočiště.

ČTK

Přečíst článek

Nebezpečný koktejl

Stříbro tentokrát ponechme stranou, protože tím zajímavějším je skutečně právě zlato. To vloni posilovalo navzdory tomu, že už rok 2024 byl pro investory do zlata mimořádně štědrým. Tehdy platilo, že cena zlata nakonec pohltí veškerou inflaci, což se skutečně stalo.

Jenomže pak se na ceně zlata začaly mnohem více podepisovat čím dál temnější principy psychologie trhů, FOMO-efektem počínaje a ztrátou důvěry v tradiční finanční nástroje konče. V současnosti tak investoři do zlata sklízejí pozitivní efekty, které tato eufemisticky řečeno „problematická kombinace“ přináší.

Lze to srovnat s posilováním některé z menších měn na základě silného nájezdu spekulantů. Dokud spekulanti hrají původní hru, dané zemi a její měně to skýtá řadu pozitiv. Když se ale trend obrátí a jde o to, kdo z tohoto rychlíku vyskočí první, začne se vše hroutit a daná země se může dostat do pořádných potíží.

Zlato je rekordně drahé

Češi na fondech vydělali téměř šest procent. Zlato porazilo všechno ostatní

Money

Průměrný český investor do podílových fondů v roce 2025 vydělal 5,91 procenta. V samotném čtvrtém čtvrtletí si připsal růst 2,79 procenta. Vyplývá to z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů, které působí na českém kapitálovém trhu. Za rok 2024 činilo zhodnocení fondů v průměru devět procent, o rok dříve to bylo 12 procent.

ČTK

Přečíst článek

Kdy dojede zlatý rychlík?

Zatím to vypadá, že pro další růst zlata existuje řada důvodů. Centrální banky nadále přikupují do svých rezerv, spousta peněz se točí v ETF navázaných právě na zlato, své poslední slovo zjevně neřekli retailoví investoři, pro které je zlato jakýmsi lékem na nejistotu panující ve světě.

Jenomže cena blížící se hranici 5000 dolarů za trojskou unci už je extrémní, v korunách se postupně blíží částce 100 tisíc korun, což z psychologického hlediska může přiblížit i řadu automatických výprodejů velkých pozic. A to by logicky mohlo vést k propadu ceny.

Ostatně je dobré připomenout, že spekulant nevydělá na růstu ceny aktiva, které dál drží, ale jen na tom, které prodá. A to je nyní velmi složitá hra pro řadu investorů do zlata. Jejich chování se tak může blížit výše zmíněnému dilematu spekulantů na menší měny. Kdo vyskočí první ze zlatého rychlíku, může se nakonec smát nejhlasitěji.

Radek Stacha

Český investor má potenciál být jako Warren Buffett, říká Stacha z Investony

Money

Češi nechávají na běžných účtech ležet čtyři biliony korun. Platforma Investona, která vyrostla za základech obchodníka s cennými papíry Colosseum, po přejmenování Czech Asset Investments. Chce si na trh jít právě pro tyto peníze. „Češi, přestože jsou konzervativní, v posledních letech mnohem víc přemýšlejí o investicích,“ říká Radek Stacha, spoluvlastník Czech Asset Investments.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim

Zajetí Madura rozhýbalo trhy: cena zlata i dalších cenných kovů letí vzhůru

Trhy

ČTK

Přečíst článek
Bitcoin v roce 2025 dosáhl rekordní výše a pak padl

Konec krypto pohádky. Svět bitcoinu proměnila regulace, volatilita a tvrdý návrat do reality

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Evropa masivně investuje do studentského bydlení. Praha zůstává pozadu

Evropa masivně investuje do studentského bydlení. Praha zůstává pozadu
Profimedia
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Soukromé studentské bydlení se v Evropě stává jedním z nejžádanějších rezidenčních segmentů a přitahuje miliardové investice. Zatímco zahraniční trhy rychle rozšiřují kapacity, Praha i další česká univerzitní města se potýkají s dlouhodobým nedostatkem lůžek. Ten se stále výrazněji promítá do života studentů i do přetíženého nájemního trhu.

Soukromé studentské bydlení zažívá v Evropě prudký růst. Podle Evropského investičního barometru studentského ubytování (PBSA) 2025, který připravily společnosti Savills a The Class Foundation, se tento segment poprvé stal nejatraktivnějším rezidenčním aktivem z pohledu investorů a předstihl i tradiční nájemní bydlení.

„Na evropské úrovni se segment soukromého studentského bydlení poprvé dostal na vrchol seznamu nejžádanějších rezidenčních sektorů. Investoři očekávají, že během následujících dvou až pěti let navýší počet lůžek ve svých portfoliích o více než 70 procent,“ říká David Sajner, investiční ředitel společnosti Savills.

Mapa studentského bydlení v Praze Užito se svolením Savills

Do sektoru mají v příštích letech zamířit investice v řádu desítek miliard eur. Ani to ale nebude stačit. Studentské bydlení zůstane v Evropě nedostatkové i při realizaci všech plánovaných projektů.

Tlak se přelévá do nájemního bydlení

V českém kontextu je situace nejvypjatější v Praze. Každý akademický rok zde hledá ubytování přibližně 75 tisíc vysokoškolských studentů, zatímco nabídka dostupných kapacit zůstává výrazně omezená. Ve městě je evidováno zhruba 29 450 studentských lůžek, přičemž drtivá většina z nich patří veřejným nebo soukromým vysokým školám.

Soukromé studentské rezidence zatím hrají pouze doplňkovou roli. V roce 2024 jich v Praze fungovalo 22 s kapacitou necelých tří tisíc lůžek. I po započtení projektů spolubydlení se počet soukromých kapacit pohybuje přibližně kolem 3 800 lůžek, což je ve srovnání se západoevropskými metropolemi výrazně podprůměrné číslo.

Vysokoškolské koleje/ilustrační foto

Studovat v Praze, dojíždět z Brandýsa. Studenti, kteří nemají kolej, si zase připlatí

Reality

Ceny pražských nájmů stoupají raketovým tempem. Bydlet v širším centru Prahy se pro studenty vysokých škol, kteří nemají koleje, stává nedostupným luxusem. Stále častěji tak do školy dojíždějí z obcí za Prahou, kde je spolubydlení vyjde o tisíce levněji.

pej

Přečíst článek

Nerovnováha mezi nabídkou a poptávkou po studentském bydlení se stále výrazněji přelévá do klasického nájemního trhu. Studenti, kteří neseženou místo na koleji ani v soukromé rezidenci, hledají bydlení na volném trhu a čím dál častěji i mimo samotnou Prahu.

Pronájem bytu o velikosti zhruba 70 metrů čtverečních v širším centru Prahy se běžně pohybuje okolo 33 tisíc korun měsíčně. I při sdílení čtyřmi lidmi tak vychází bydlení na přibližně deset tisíc korun na osobu, a to bez započtení energií. Levnější varianty studenti stále častěji hledají za hranicí metropole.

„Dojezdová vzdálenost do 90 minut ode dveří ke dveřím, která byla ještě před pár lety pro studenty neakceptovatelná, se dnes stává poměrně běžným standardem. Výrazně tomu pomohla také integrace Středočeského kraje do pražského dopravního systému, která zlevňuje každodenní dojíždění,“ říká Hendrik Meyer, generální ředitel European Housing Services a šéf portálu Bezrealitky.

Ani v dobře dopravně dostupných lokalitách však nájmy nezůstávají stát. Například byt 3+1 o velikosti 76 metrů čtverečních v Brandýse nad Labem se dnes pronajímá zhruba za 22 tisíc korun měsíčně, což je o několik tisíc více než před rokem. Podobný vývoj je patrný i v Kladně, kde se menší byty rovněž zdražují.

Nedostatkem kolejí trpí i regiony

Napjatá situace se netýká pouze hlavního města a jeho bezprostředního okolí. Také další tuzemská univerzitní centra se potýkají s nedostatečnými kapacitami studentského bydlení, třeba Olomouc. Rozšířit nabídku studentského bydlení v hanácké metropoli se chystá developerská skupina Redstone. Ta nyní získala souhlasné environmentální stanovisko pro výstavbu nových studentských kolejí v sousedství historického centra města a hlavního kampusu Univerzity Palackého. Projekt počítá s vybudováním 237 ubytovacích jednotek s celkovou kapacitou 985 lůžek. Rezidence má vzniknout v lokalitě u sportovního areálu Sokol a nabídnout bydlení v zeleni s průchozím vnitroblokem, podzemním parkováním a službami v parteru.

Studentské koleje v Olomouci navrhlo architektonické studio Perspektiv

OBRAZEM: Už žádné staré koleje. Studenti v Olomouci dostanou luxus s fitness a kinem

Reality

Společnost Redstone chce zaplnit díru na trhu. V centru Olomouce plánuje postavit studentskou kolej podle návrhu architektonického studia Perspektiv.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Na Univerzitě Palackého dnes studuje přibližně 23 tisíc studentů, tedy více než pětina obyvatel města, zatímco kapacita vysokoškolských kolejí dosahuje zhruba 4 700 míst. Stejně jako v Praze tak i zde vysoká poptávka nutí značnou část studentů hledat dražší bydlení na soukromém trhu.

Zájem investorů o studentské bydlení v Česku proto roste. Segment nabízí stabilní poptávku, nízkou míru neobsazenosti a relativní odolnost vůči ekonomickým výkyvům. „Soukromé studentské bydlení je v hledáčku investorů také v Praze. Mezi nejvýznamnější soukromé studentské rezidence zde patří The FIZZ, Comenius, Zeitraum Student Housing, DC Rezidence, Bro-Coli, Student House Botič, Rooms 5 a Campus Park,“ doplňuje David Sajner. Tyto projekty však zatím spíše naznačují potenciál trhu, než aby dokázaly reagovat na skutečný rozsah poptávky.

Lofty místo skladu. Mint rozšiřuje nabídku pražských nájemních bytů

Lofty místo skladu. Mint rozšiřuje nabídku pražských nájemních bytů

Reality

Mint rezidenční fond rozšiřuje portfolio o 168 nájemních bytů v pražském Hloubětíně. Nový projekt, který cílí na mladé a páry, vznikl přestavbou industriální budovy na moderní a plně vybavené lofty.

nst

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Vysokoškolské koleje/ilustrační foto

Studenti jsou zlatý důl, říká Tomáš Jelínek, šéf realitní společnosti Century 21

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Otec Cenové mapy: Máte města, kde nepostavíte nic. Třeba v Ústí nad Labem

Reality

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Přečíst článek

To nejlepší z podcastů: Dušan Kunovský, David Černý, urbanista Ondřej Boháč a další

Reality

nst

Přečíst článek
Doporučujeme