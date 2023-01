Dita Stejskalová: Žena si musí umět o manažerskou pozici říct

Reklama a public relations v devadesátkách v Česku teprve začínaly. A Dita Stejskalová, nynější ředitelka Ogilvy Public Relations pro Českou republiku, byla u toho. Mezi prvními dostala důvěru zahraničních klientů a velkých značek, kterým pomáhala budovat jejich obraz v Česku. „Byl tady hlad po nových věcech, neznalí Češi objevovaly nové značky, v prostředí, kde neexistovaly sociální sítě,“ popisuje ranné devadesátky v reklamce guru českého PR. „Naše generace měla ohromné štěstí, skončili jsme školu a měli moře možností. Mohli jsme se učit každý den,“ vzpomíná pro Newstream v pořadu Eva Talks Dita Stejskalová.

Reklama

Dita původně chtěla studovat veterinu. Kariérní ambice neměla, vše přišlo tak nějak přirozeně. „Po mnoha letech, hned jak se otevřely hranice, jsem vyhledala svoji kmotru. Tetička byla neskutečný světoběžník, obchodnice, která mluvila osmi jazyky. Moc mi to tehdy imponovalo. Po jejím vzoru jsem šla studovat obchodní školu,“ vzpomíná Dita na období po revoluci v rozhovoru s moderátorkou Evou Čerešňákovou.

Lidí, kteří uznávanou PR specialistku v životě nasměrovali, bylo více. „Každý člověk jich má víc. Pro mě to určitě byli rodiče, babička a dědeček, kteří mi vštípili, že se věci dělají pořádně. Tak, aby se člověk za sebe nestyděl. A pak taky již zmíněná tetička Vanda Wolfová, kterou jsem obdivovala za její komunikační schopnosti a obchodní a cestovatelskou protřelost,“ uvedla.

video Šéfka českého Deloitte Diana Rogerová: Skleněný strop jsem nepocítila. Ale vím, že existuje Newstream TV Diana Rádl Rogerová je jednou z nejvýše postavených žen v českém byznysu. Z pozice šéfky poradenské společnosti Deloitte řídí přes tisíc lidí. Zároveň ovlivňuje světovou strategii byznysového gigantu. Co ji dovedlo na vrchol, jak inspiruje lidi k úspěchu a jaké jsou Češky podnikatelky? Nejen to prozradila v další epizodě pořadu Victory Club na newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek

Mentory nacházela Dita i v pracovním prostředí. „Měla jsme velkou řadu klientů, kteří byli každý z jiného oboru a kteří mě ovlivnili v tom, jak jsem přemýšlela o firmách, o značkách. Jsem taková houba a z každého člověka si něco beru,“ dodala.

Když se Ditě naskytla možnost odkoupit si podíl v Ogilvy, zvažovala, jestli se chce k firmě tímto způsobem připoutat. Dodnes si pamatuje osudnou větu jejího kolegy a spolumajitele, který jí řekl: „Dito, dokud do toho nedáš vlastní peníze, tak nikdy nepoznáš ten rozdíl mezi mentalitou zaměstnance a spolumajitele.“ Rozhodla sedo Ogilvy majetkově vstoupit. „Díky tomu se mi úplně a téměř okamžitě změnilo uvažování. Přišlo to jen tím, že jsem to rozhodnutí udělala.“

Reklama

video Diana Rádl Rogerová: Nejlepší můžete být jen v tom, co vás baví Newstream TV Diana Rádl Rogerová patří mezi nejvlivnější ženy v České republice. Vrcholná manažerka v Deloittu, který letos po více jak 25 letech opustila, zanechala nesmazatelnou stopu. Kromě toho, že společnost pomohla posunout od tradičního poradenství více k technologiím, participovala na vzniku mnoha programů zaměřených nejen na podporu žen v byznyse. „Nebojte se dělat chyby. Jen chtějte vědět, kam vlastně jdete a proč,“ radí v novém díle pořadu Evy Čerešňákové na newstream.cz. Eva Čerešňáková Přečíst článek

Obklopujte se lidmi, kteří jsou lepší než vy

Téma genderové nerovnosti si Dita nikdy nepřipouštěla. „Určitě v tom nějakou roli hrál můj mind set. Nikdy jsme neřešila to, že jsem žena a chci budovat nějakou kariéru. Chtěla jsem jen dělat to, co mě baví. Tečka. A bylo mě úplně jedno s kým, jak, co, jestli tam gender hraje, nebo nehraje roli. Vůbec jsem se tím nezabývala.“

To, že si to Dita takhle vnitřně nastavila, výrazně zjednodušilo její kariérní cestu. Kromě toho se mimo jiné řídí i jednou z Ogilvy zásad, která zní, že je potřeba se obklopovat lidmi, kteří jsou lepší než my.

Dita nikdy neměla na agendě dokazovat to, že je žena a že je dobrá. A před mnoha lety to podle ní vůbec nebylo ani téma. „Dnes už je to jinak, spousta organizací se tím zabývá, a situace se postupně mění, ale není růžová,“ uvádí Dita, jak to vidí dnes.

Ženy jsou perfekcionistky

I tato skutečnost ji přivedla k tomu, že se hodně věnuje mentoringu v různých organizacích pro ženy. „Setkávám se s případy, kdy ženy mají pocit, že k tomu, aby se mohly kariérně posunout, musí všemi silami dokázat, že na to mají.“ Dále poukazuje i na to, že by se ženy měly více zaměřit na vědomé budování networkingu a nebát se také pracovat s mentorem či koučem. „Mentoring je skvělý. Pokud je člověk před zásadním rozhodnutím, je skvělé pracovat s koučem, který má nadhled.“

„Mnoho žen si stále myslí, že když jsou ve své pozici výkonné a dobré, že to jejich nadřízení vidí a povýšení a vyšší ohodnocení by jim měli sami nabídnout. Ono to tak ale není! Žena by měla říct: já tu pozici chci. V programech pracujeme i na tom, jak odprezentovat to, že jsem něco dokázala. My ženy v sobě máme skromnost, a tak netlačíme vlastní zásluhy.

Plány mě jen stresují

Podle Dity je nevýhodou žen častý perfekcionismus. „Muži mají větší odvahu. Hlásí se na pozici, kde jsou ready třeba na 60 procent, ale jdou do toho. Zkusí to, vůbec neřeší těch chybějících 40 procent. Neřeší, že něco neumí a budou se to muset naučit. Kdežto ženy jsou perfekcionistky, všechno musí mít dokonalé. Ty se budou na pozici hlásit, až když na ní budou připravené na 100 procent. My ženy to jednoduše máme v sobě. Ne všechny, ale spousta z nás.“

Dita by všem těmto ženám poradila, ať do nové role skočí dřív, než jsou na ni připravené, protože když už v ní budou, tak je to rychle donutí dozrát. Věci se člověk doučí velmi rychle. „Ono to samozřejmě bolí, člověk to musí odmakat, odpracovat, ale jde to,“ říká ředitelka Ogilvy, která se vyznačuje tím, že nerada v životě něco plánuje. „Plánovat neumím, mě to vlastně jen stresuje,“ uzavírá Dita Stejskalová.

Proč se Dita považuje za stavitelku mostů a proč jí work-life balance nic neříká, se dozvíte v dalším díle pořadu Eva Talks, který si můžete spustit v úvodu článku.

Sledujte i další díly pořadu Eva Talks:

video Nápady už si zakazuji, říká propagátorka žen podnikatelek Eva Čejková Newstream TV Podnikatelka Eva Čejková patří mezi úspěšné ženy, které se nebojí realizovat své nápady. Mezi její úspěšné projekty se řadí projekt Ženy s.r.o. nebo Testuj.to, do kterého před dvěma lety vstoupila Heureka Group. Sama se považuje se za testerku všech rolí života. V pořadu Evy Čerešňákové Eva Talks pro Newstream přiznala, že ne všechny její projekty zazářily. Bez neúspěchů by ale nemohly přijít úspěchy, dodala. Eva Čerešňáková Přečíst článek

video Ewa Farna: Každá žena je superwoman Newstream TV Úspěšná podnikatelka, úřadující česká slavice i máma dvou dětí Ewa Farna září spokojeností a vyrovnaností. Na výsluní je již sedmnáct let a svých fanoušků si natolik váží, že autenticita je pro ni klíčová. I proto dobře zvažuje, k jaké spolupráci v rámci svých sociálních sítí přistoupí. Přitom zájem o spolupráci s ní je velký. Není divu, když se s písní Tělo dostala až na slavnou reklamní obrazovku na newyorské Times Square. Jak těžké je spojit roli hvězdy a mámy? Sledujte první díl videosérie Eva Talks, v níž Eva Čerešňáková zpovídá významné osobnosti českého byznysu a kultury. nst Přečíst článek