Diana Rádl Rogerová: Nejlepší můžete být jen v tom, co vás baví

Diana Rádl Rogerová patří mezi nejvlivnější ženy v České republice. Vrcholná manažerka v Deloittu, který letos po více jak 25 letech opustila, zanechala nesmazatelnou stopu. Kromě toho, že společnost pomohla posunout od tradičního poradenství více k technologiím, participovala na vzniku mnoha programů zaměřených nejen na podporu žen v byznyse. „Nebojte se dělat chyby. Jen chtějte vědět, kam vlastně jdete a proč,“ radí v novém díle pořadu Evy Čerešňákové na newstream.cz.

Reklama

„Těch programů bylo hodně,“ vzpomíná Diana na období svého působení v Deloittu. „Hledali jsme top talenty, abychom těm ženám pomohli ukazovat, co se u nich dá, kam mohou růst. Často ta bariéra je tam ještě větší, protože ženy mají pocit, že nemají na technické obory,“ dodává. Bývalá hlavní šéfka společnosti Deloitte v pořadu Eva Talks zaměřeném na podporu žen skrze rozhovory s inspirativními ženami prozrazuje, že hodně při práci s lidmi a jejich rozvoji pomohl koučink. Chtěla, aby se ženy nebály, ale nejdůležitější podle ní bylo, aby ženy začaly především od sebe, od svého „self“.

Bariéry v nás vytváří mnoho faktorů. „Jsou dány od dětství, jak nás rodiče podporují jako ženu. Představte si holčičky ve druhé třetí třídě. Ty holky se umějí ozvat, pak přijde puberta, začnou nezvládat samy sebe a doma nedostávají potřebnou podporu k tomu, aby se nestyděly, že jim narostla prsa, zadek, břicho. Hrozně moc zábran vzniká v pubertě, maličkostmi, když doma slyší pouhé ‚neřeš to’,“ dodává Rádl Rogerová. Později podle Diany přichází další specifické období, kdy žena porodí a je na všechno sama. „Ten model tu byl historicky daný, že muži se mají starat o obživu a ženy se mají starat o domácnost. Obdivuji každou ženu, která zůstává doma. Opravdu ji obdivuji, ale musí to být její volba,“ říká.

video Šéfka českého Deloitte Diana Rogerová: Skleněný strop jsem nepocítila. Ale vím, že existuje Newstream TV Diana Rádl Rogerová je jednou z nejvýše postavených žen v českém byznysu. Z pozice šéfky poradenské společnosti Deloitte řídí přes tisíc lidí. Zároveň ovlivňuje světovou strategii byznysového gigantu. Co ji dovedlo na vrchol, jak inspiruje lidi k úspěchu a jaké jsou Češky podnikatelky? Nejen to prozradila v další epizodě pořadu Victory Club na newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek

Mezinárodně úspěšná a vlivná žena si myslí, že je to prostě o volbě. Podle ní jsou bariéry v každé z nás a ty musíme překonávat. Ona sama přiznala, že měla štěstí, má úžasného manžela a skvělého syna, ale základem je to aby si žena uměla říct, že potřebuje pomoc. „Je to o tom, aby si člověk uměl doma říct, že potřebuje pomoct a že chce pomoct. Tím to začíná, umět si vytyčit pole doma. A tím si je budete moct vytyčit i v práci a opačně.“

Nebojte se dělat chyby

Nově se partnerka a spoluinvestorka Semantic Visions rozhodla jít více cestou investování a netají se tím, že ji hodně zajímají technologie. „Z Deloittu jsem odešla ráda, v pravý čas, protože vždycky je čas na změnu a já jsem si řekla, že v padesáti je čas na změnu, ale s Deloittem pořád budu propojovaná, protože miluji Deloite a v tomto se nic nemění,“ říká pro Newstream tato charismatická zralá žena. Nadšeně také hovoří nejen o své minulosti, ve které přišel moment, kdy začala chtít něco jiného, ale také o novém projektu ve finančním sektoru #FinŽeny, který je založen především na sdílení a vzájemné podpoře.

Reklama

Dianu Rádl Rogerovou střídá ve vedení české Deloitte daňař a právník z Brna Leaders Po šesti letech bude mít vedení českého Deloitte nového šéfa. Rádl Rogerová transformovala poradenskou společnost na technologický butik. nst Přečíst článek

A kde podle ní mohou ženy najít podporu? „Dneska je spousta ženských klubů, spousta mentoringových programů. Je to i o té proaktivitě, zjistit si, jestli to někde funguje lépe. O tom, jestli ten krok udělám,“ uvádí k tématu podpory žen. A jak se ona sama dívá na životní bariéry? „To, co mi nejde, tomu se nevěnuji. Nekladu si otázku na co mám a na co ne, ale co chci a nechci. Protože důležité je to, co chci. A za tím si musím jít!“ prozrazuje Diana své životní krédo.

„Nejlepší můžete být jen v tom, co vás baví. A nenechávejte se ničím a nikým limitovat. Jděte vlastní cestou. Když vám někdo ukazuje, kudy jít, tak se neposouváte.

video Ewa Farna: Každá žena je superwoman Newstream TV Úspěšná podnikatelka, úřadující česká slavice i máma dvou dětí Ewa Farna září spokojeností a vyrovnaností. Na výsluní je již sedmnáct let a svých fanoušků si natolik váží, že autenticita je pro ni klíčová. I proto dobře zvažuje, k jaké spolupráci v rámci svých sociálních sítí přistoupí. Přitom zájem o spolupráci s ní je velký. Není divu, když se s písní Tělo dostala až na slavnou reklamní obrazovku na newyorské Times Square. Jak těžké je spojit roli hvězdy a mámy? Sledujte první díl videosérie Eva Talks, v níž Eva Čerešňáková zpovídá významné osobnosti českého byznysu a kultury. nst Přečíst článek

video Nápady už si zakazuji, říká propagátorka žen podnikatelek Eva Čejková Newstream TV Podnikatelka Eva Čejková patří mezi úspěšné ženy, které se nebojí realizovat své nápady. Mezi její úspěšné projekty se řadí projekt Ženy s.r.o. nebo Testuj.to, do kterého před dvěma lety vstoupila Heureka Group. Sama se považuje se za testerku všech rolí života. V pořadu Evy Čerešňákové Eva Talks pro Newstream přiznala, že ne všechny její projekty zazářily. Bez neúspěchů by ale nemohly přijít úspěchy, dodala. Eva Čerešňáková Přečíst článek