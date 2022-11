Nápady už si zakazuji, říká propagátorka žen podnikatelek Eva Čejková

Podnikatelka Eva Čejková patří mezi úspěšné ženy, které se nebojí realizovat své nápady. Mezi její úspěšné projekty se řadí projekt Ženy s.r.o. nebo Testuj.to, do kterého před dvěma lety vstoupila Heureka Group. Sama se považuje se za testerku všech rolí života. V pořadu Evy Čerešňákové Eva Talks pro Newstream přiznala, že ne všechny její projekty zazářily. Bez neúspěchů by ale nemohly přijít úspěchy, dodala.

Podnikatelka Eva Čejková hýří energií, žije tady a teď a to, co bylo, neřeší. Za největší průšvihy své podnikatelské dráhy považuje nápady při mateřské dovolené. Dříve se pouštěla do všeho, co jí napadlo, nyní si už ale umí nové nápady i zakázat. Ve velmi otevřeném rozhovoru pro Newstream mluví i o tom, že byla období, kdy potřebovala prášky na spaní nebo pomoc psychologa.

Zkušenosti Evu Čejkovou naučily, že jsou v životě momenty, kdy je nejlepší nechat věci jít a připustit si, že člověk může taky něco prohrát. „Ať řešíte cokoli, musíte vždy začít sami u sebe, být s sebou spokojení,” říká zakladatelka projektů Ženy s.r.o. a Testuj.to.

Na celý rozhovor s Evou Čejkovou se můžete podívat v úvodu článku.

