Marketing je jako sval, musí se neustále cvičit, říká šéfka reklamky

Iva Welker působí v reklamním světě přes dvacet let. A pořád ji její práce baví. „Reklama spojuje osobní invenci a kreativitu, to se mi na tom líbí. Každý den je díky tomu jiný. Správný marketér se za běhu učí stále něčemu novému,“ prozrazuje v dalším díle pořadu Eva Talks na Newstream TV Iva Welker, ředitelka české pobočky mezinárodní kreativní agentury VMLY&R.

„Každý den se objeví nový nástroj či platforma,“ dodala Iva s tím, že pokud se chce marketér dlouhodobě udržet na špici v tak dynamicky rozvíjejícím se oboru, jakým reklama je, musí mít chuť držet krok s těmito novinkami a v oboru se vzdělávat.

A jaký je její recept na úspěch? „Má tři ingredience,“ říká Iva a dodává: „Tou první je rozmanitý tým, druhou jsou zdroje a třetí je odvážný mindset.“

Ve VMLY&R pracuje asi 160 lidí rozličných talentů, z toho 60 procent jsou ženy. V týmu je zastoupeno asi 10 národností. „Čím pestřejší je tým, tím pestřejší je práce, kterou můžeme vytvořit,“ dodává Iva.

Být na vrcholu si podle Ivy žádá zkoušet nové věci, mít odvahu, experimentovat. Být schopen rychle vstřebat a odzkoušet nové věci a tuto zkušenost umět zhodnotit.

Iva často vnímá, že se na lidi v reklamním světě kladou obrovské nároky, aby byli odborníky úplně na všechno. „Je ok říct, teď to nevím, teď na to nemám odpověď. Vzít si čas, udělat si rešerši nebo se i zeptat mladší generace. Naučila jsem se nebát říct ne, protože marketing není něco, co bychom se jednou naučili, ale je to takový sval, co je potřeba neustále cvičit a rozvíjet,“ uzavírá Iva Welker.

V rozhovoru pro newstream.cz šéfka kreativní agentury vzpomíná nejen na náročnou kapitolu svého osobního života, ale také otevírá otázky, které často slyší od žen v rámci její role mentorky. Třeba to, jak zkombinovat kariéru a mateřství. Každý podle ní má své limity, je dobré je poznat a nebát se říkat si o pomoc. To je stejně důležité, jako umět říci „ne“.

