Týden tradera: Gazprom straší Evropu. Bojí se celý svět

Euforie pomalu vyprchává, zlepšující se data se vyskytují poskrovnu a o slovo se hlásí energetická krize. Obavy z dopadů (recese v příštím roce) vysokých cen energetických komodit dopadají na trhy. Z pohledu indexu S&P 500 jsme se dokonce vrátily na úroveň blíže 4200 bodů. A jaké byly hlavní události minulého týdne? A co nyní probíhá na energetických trzích? Přinášíme tradiční výběr klíčových událostí, které zatřásly trhy, očima hlavního ekonoma obchodníka s cennými papíry Colosseum Kryštofa Míška.

Gazprom vyhrožuje

Rozmohl se nám tu takový nešvár. Ceny elektřiny se utrhly ze řetězu a už rok a půl si hledají svůj nový „normál“. Bohužel z daného cenového vývoje většina společností netěží. Vysoké velkoobchodní ceny této energetické komodity, které se postupně propisují do faktur pro podniky a domácností jsou mimořádně negativní.

Z pohledu samotného dopadu růstu nákladů pak na jednu stranu jsou ceny elektřiny velmi pro inflační a na druhou stranu postupně snižují poptávku, když firmy a domácnosti nemohou utrácet prostředky a snižují výdaje všude, kde ještě mohou. V uplynulém týdnu se klíčové kontrakty v Německu posunuly přes metu 500 EUR za MWh a podle analytiků z odvětví vrcholy cen teprve přijdou v 3 až 4. čtvrtletím. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn pro evropský trh ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) si připisovala úrovně nad 214 eur za MWh. Před rokem se pohybovala pod 30 eury za MWh.

Na to opravdu dlouhodobě nebude stačit žádný úsporný tarif. Bude to chtít řešení a vláda by neměla myslet nejen na příští dvě topné sezony. V okamžiku, kdy firmě, škole, ubytovacímu zařízení, domovu důchodců nebo úřadu přijde po konci fixací desetkrát vyšší cena za elektřinu bude již dost pozdě. Do toho přichází varování Gazpromu, že máme v blízké budoucnosti očekávat další růst cen komodit (plynu).

Rusko předpokládá, že se průměrná vývozní cena jeho plynu letos více než zdvojnásobí na 730 dolarů (17 614 korun) za 1000 metrů krychlových. Až do roku 2025 pak bude klesat spolu se snižováním vývozu. Ovšem situace opravdu nebyla růžová již před válkou a nikdo soudný by si neměl myslet, že krize by tu nebyla tzv. „na stole“ i bez vpádu Ruska na Ukrajinu. Doby levných energii jsou nenávratně pryč, představitelé vlády by to měly brát, jako fakt. Německo v reakci na energetickou krizi pozastavilo vypnutí tří jaderných elektráren, dopad na ceny nebyl příliš výrazný, což není dobrou zprávou.

Doba je zlá a výhledy spíše tragické

Index ekonomického sentimentu ZEW (zveřejňuje německý hospodářský institut ZEW) v minulém měsíci dále klesal. Za červenec dosáhl hodnoty minus 55,8 bodu. Horší je teď i hodnocení současné ekonomické situace. Dílčí ukazatel současných podmínek se snížil na minus 47,6 bodu z červencových minus 45,8 bodu. Obavy plynou zejména z vysoké inflace, a tedy růstu životních nákladů. Ekonomika Německa tedy stále může letos projít poměrně výrazným propadem.

Inflace zpomaluje

Inflace z pohledu cen výrobců v ČR skutečně mírně zpomaluje. Čísla tuzemských výrobců potvrdila přetrvávající silné cenové tlaky, jejich dynamika však v červenci přeci jen zvolnila. V průmyslu zpomalil meziroční růst cen na 26,8 % (vs. 28,5 % v předchozím měsíci). V meziročním srovnání zůstává růst cen zemědělských výrobců nadále téměř 40 %. Na vině zůstávají energie, pozitivem byl benzín a ceny určitých komodit, které sezonním efektem zlevnili (brambory, olejniny).

Pojišťovny vydělávají

Skupina VIG reportovala kvartální čísla a dosáhla nad očekávání analytiků. Pololetní zisk dosáhl meziročního růstu o 10 procent na 277,3 milionu eur při odhadu 257 mil. eur. Čistý zisk za pololetí dosahuje 208 milionu eur proti 191 mil. eur před rokem. Společnost nadále očekává „pozitivní provozní výkonnost“ v roce 2022.

Chystá vláda podivnou daň?

Vláda by mohla sáhnout k mimořádnému zdanění tzv. „windfall tax“ na banky a energetické společnosti. Výnosy by mohly být až 60 mld. Kč. Uvalení daně neřeší obrovský strukturální schodek, který je v současnosti bez cyklického vývoje ekonomiky na úrovni 220 mld. Kč. Nedostatečná komunikace vlády v této věci pouze poškozuje kapitálový trh v ČR, který je v posledních týdnech pod tlakem. V reakci na tyto zprávy klesaly akcie bank, jako je Komerční banka nebo Erste Bank či ČEZ.

