Dopis čtenáře: Zkuste si vyžít s důchodem 12 tisíc měsíčně

Na komentář Dalibora Martínka o valorizaci důchodů přišla do redakce řada reakcí. Některé zde vybíráme.

Reklama

„Letos se penze po dvou valorizacích zvýší v průměru o víc než dvacet tisíc korun ročně na osobu,” toto pan Martínek napsal. Je to nesmysl. Chtěl bych věřit, že je to omyl vzniklý příliš rychlým tokem myšlenek při psaní článku. Taky se mi to občas stává. Pokud ne, měl by se autor nad sebou zamyslet, reagoval čtenář Daniel Vojtíšek.

Článek podle něj nabízí jednoduchá řešení. S praktickým životem mají málo co společného. Jsem též důchodce (*1950). Dokud mne zaměstnavatel nechá na ten můj půlúvazek pracovat, nouzí trpět nebudu, ač platím 15 tisíc korun nájem (pro úplnost: včetně všech dalších poplatků). Zle bude, až nebudu moci nebo smět pracovat. S důchodem 14 tisíc netto se dnes těžko bydlí jinde než v ústavu nebo v nějakém suterénním krcálku, dodal.

Dalibor Martínek: Přestaňme přidávat peníze důchodcům. Každý ať se snaží sám za sebe Názory Dva vysloužilí politici, Mirek Topolánek a Mirek Kalousek, navrhují vládě omezit valorizaci důchodů. Napsali o tom článek. V něm tvrdí, že na neustálé zvyšování penzí za chvíli nebude stát mít peníze. Už teď je schodek důchodového účtu asi padesát miliard korun. Dalibor Martínek Přečíst článek

„Vzhledem k tomu, že inflace atakuje 20 procent a při spotřebním koši průměrného důchodce ve skutečnosti hranici mnohem vyšší, je volání po rušení průběžného systému naprosto zcestné,” sdílel názor čtenář Zdeněk Maštalíř.

Jestli je systém průběžný nebo „investiční“, je podle něj z hlediska transferu od mladých ke starým prakticky jedno. Buď se ty peníze dostanou od ekonomicky činných s minimálním rizikem v průběžném systému přímo k těm starým, již ekonomicky neaktivním, nebo velkou oklikou, kdy ekonomicky aktivní budou 30 let střádat na to, aby na stará kolena své nastřádané poklady prodali těm ekonomicky aktivním.

Reklama

„Zatímco průběžný systém tento transfer zajistí přímo a s minimálním rizikem, tak očekávat, že většina populace dokáže své úspory po desítky let chránit před inflací, nafouknutými akciovými bublinami, podvodníky a vlastní neschopností něco našetřit, je neskutečně naivní myšlenka,” dodal.

V tom nejlepším případě, kdy by se lidé podle Maštalíře snažili něco ušetřit, a svými úsporami by jen hnali ceny realit a dalších komodit do ještě vyšších, „nebeských“ výšin. „A také si stačí dohledat, kolik jednotlivé státy napumpovaly v roce 2008 do záchrany finančních ústavů, které tyto úspory mají spravovat. Aneb na důchodcích jsme ušetřili, ale stovky miliard dolarů na záchranu bankovního sektoru jsou ok,” uvedl Maštalíř.

Za nejveselejší pak označil nápad vyřešit problém nevalorizováním důchodů. „Stačí 3 roky s letošní inflací a ze všech důchodců jsou žebráci. Ti co si šetřili, žijí ve vlastním a mají nějaký majetek (a do systému pravděpodobně nasypali zdaleka nejvíc) by nic nedostali a na sociálce by dostali radu ať vše prodají a přijdou až vše utratí a ti co vše rozházeli a do důchodu odešli s prázdnými kapsami, by naopak sociální dávky obdrželi. Volání po rušení průběžného systému chápu jen u bankéřů, protože představa, že budu mít možnost uloupnout si z miliard procházejících důchodovým systémem, je zajisté velmi lákavá,” uzavřel svůj příspěvek Maštalíř.

Stát rozdává Ukrajincům, důchodci nic

O ty dvě tisícovky se nezvedl důchod všem důchodcům, ale jen některým s vyššími důchody, většina důchodců v této zemi má důchody mezi deseti a šestnácti tisíci, ti dostali daleko méně než ty dvě tisícovky, píše čtenář, který se podepsal jako Jan Novák.

„Píšete, že by se měl každý postarat sám o sebe, nemáte úplně pravdu. Ve většině zemí jsou důchody vypláceny a v zemích na západ od našich hranic několikanásobně vyšší než u nás. Většina současných důchodců odpracovala čtyřicet, šestačtyřicet let a mnozí si zničili zdraví. Za tu dobu odevzdali státu spoustu peněz. Mnozí již ze zdravotních důvodů pracovat nemohou, co mají dělat, mají se jít pást?” táže se Novák.

A dodává: „Píšete, že byste stanovil pro všechny důchod 15 nebo 20 tisíc, napevno bez valorizací, asi jste si nevšiml, že se každoročně zvyšují mzdy a důchody se valorizují úměrně k tomu. Také jste při svém kalkulu nevzal v úvahu nelidsky drahé energie, stále dražší potraviny a pod. Váš návrh by vedl jen k tomu, že by přibyla armáda bezdomovců a chudiny. A ještě jednu věc - Babiš opravdu přidával, ale Fiala ani náhodou. To co lidem přidali, dali jen proto, že ze zákona museli díky vysoké inflaci. A inflace je tak vysoká jen díky neschopnosti pana Fialy a jeho vlády. A když už jste zmínil vypůjčené peníze, měl jste říci i to, že tyto peníze nejdou důchodcům ani nikomu jinému v té zemi, ale pro Ukrajinu.”

S redakcí se o svůj názor podělila také čtenářka Šourková: „Váš článek, kde nenávidíte důchodce a považujete je za obtížný hmyz, je urážející. Nechápu. proč by se nemělo důchodcům přidávat. Přidává se všem a zkuste si vyžít za 12 tisíc korun měsíčně. I vy jednou budete ještě starší než jste nyní a budete rád, když nějaký důchod dostanete. Nebo si myslíte, že automaticky budete mít 25 tisíc korun měsíčně. Můžete mít nějaké zdravotní problémy, či úraz a zkuste vyžít s výše uvedenou částkou 12 tisíc.”

„Je zajímavé, že důchodci Vám leží v žaludku, ale to že pan Fiala rozdává miliardy na Ukrajinu a tady utečencům, to Vám nevadí? A že energetické giganty se pakují na obyčejných lidech, to Vám také nevadí?” táže se čtenářka. „Zřejmě máte nastavené své priority, které jsou zavádějící a proti zdravému rozumu,” uzavřela Šourková.

Třetí valorizace důchodů je tady. Od září dostanou penzisté v průměru o 700 korun víc Politika Kvůli vysoké inflaci se od září znovu mimořádně zvednou důchody. Zásluhový procentní díl penze by měl vzrůst o 5,2 procenta. Starobní důchod by se tak měl zvýšit zhruba o 700 korun. Na Twitteru to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). ČTK Přečíst článek

Otázku pomoci Ukrajincům rozporuje také čtenář, který se podepsal Stanley. „A co ty miliardy vyhozené z okna na Ukrajince? To vám nevadí? Nebo se tato diskuze jaksi teď nenosí? A to státu nikdy nevydělali ani korunu a v 90 procentech případů ani nevydělají. A když jich tu pár zůstane a nebudou mít samozřejmě dost odpracovaných roků, nedostanou žádný důchod, nebo jím naše chytré hlavy vymýšlí zase nějakou výjimku?”