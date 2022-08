Lukáš Kovanda: Na německý průmysl se řítí zkáza. Spusťte Nord Stream 2, sílí hlasy

V Německu sílí volání po spuštění plynovodu Nord Stream 2. Zaznívá už i z úst nejvyšších ústavních činitelů země. Místopředseda německého parlamentu Wolfgang Kubicki z vládní strany FDP v rozhovoru pro rozhlasovou stanici RND uvedl, že ke spuštění Nord Streamu 2 by mělo dojít co možná nejrychleji.

Podle Kubického by spuštění potrubí umožnilo naplnit zásobníky v období, které zbývá do příchodu zimy. Míní, že spuštění plynovodu by vedlo k tomu, že by Rusko dodávalo mnohem vyšší objem plynu než nyní. Zřejmě by podle něj dodalo veškerý nasmlouvaný objem suroviny. Až budou zásobníky plné, lze prý Nord Stream 2 zase vypnout.

Výstavba potrubí Nord Stream 2, jež spojuje Rusko přímo s Německem, byla dokončena loni. Plynovod však nebyl nikdy spuštěn. Nejprve kvůli chybějícímu povolení německých úřadů, ale také Bruselu, posléze kvůli ruské invazi na Ukrajinu.

Plyn tak stále do Německa proudí přímo z Ruska pouze „sesterským“ potrubím Nord Stream 1. To však nyní plyn přepravuje pouze z pětiny své kapacity. Rusko to vysvětluje technickými překážkami, jako je chybějící turbína nebo dokumentace k ní. Podle Berlína je ale ruská motivace ke snížení dodávek primárně politická. Kreml prý chce Německo „skřípnout“, přimět k ukončení nebo alespoň omezení sankcí uvedených v důsledku invaze, případně právě ke spuštění Nord Streamu 2.

Volání po spuštění Nord Streamu 2 ale bude zřejmě v příštích týdnech sílit. Na poplach totiž bijí němečtí průmyslníci. Podle nich rekordní ceny elektřiny a takřka rekordní ceny plynu, jež nyní nastávají, můžou vést k postupné deindustrializaci Německa.

Motor evropské ekonomiky by tedy postupně přišel o svůj průmysl. Netřeba připomínat, že Česko tím pádem také. Zkázu by to přineslo ale celému evropskému hospodářství. Německo a některé další země typu Nizozemska totiž skrze Evropskou centrální banku zastřeně financují země typu Itálie nebo Španělska, které by jinak byly v bankrotovém stavu již nyní. Pokud nebude mít Německo svůj průmysl v jeho současné síle, nebude mít ani z čeho financovat mnohem chudší, předlužený jih eurozóny.

„Opravdu se obávám postupné deindustrializace Německa,“ cituje agentura Bloomberg Ralfa Stoffelse, generálního ředitele společnosti BIW Isolierstoffe. Firma založená roku 1971 je dnes lídrem evropského trhu s izolačními materiály. Energetická drahota je podle Stoffelse v Německu ještě závažnější než jinde.

