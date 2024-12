PŘEHLEDNĚ: Odvody OSVČ se v roce 2025 zase zvýší o tisícovku

O více jak tisíc korun si v roce 2025 OSVČ připlatí na měsíčních odvodech. Připomeňte si, kdy je nutné si příští rok nastavit zálohy pro sociální i zdravotní pojištění.

Podnikatelé a malí živnostníci si od ledna 2025 znovu připlatí na odvodech za zdravotní a sociální pojištění. Pro ty, kdo mají podnikání jako svou hlavní činnost to tak bude od ledna minimálně o 1082 korun měsíčně více. Zatímco minimální záloha na zdravotní pojištění se zdraží jen o 175 korun, minimální platba na sociální pojištění poskočí o 907 korun. Od ledna vzroste také platba živnostníků a podnikatelů, kteří využívají režim paušální daně a nemusí se díky tomu zabývat jednotlivými odvody a zdaněním samostatně. Ti si v I. pásmu připlatí o 1218 korun více než letos. (Více si o paušální dani přečtete v článku zde).

Od kdy už je třeba nastavit zálohy

Vzhledem k tomu, že už od roku 2024 platí nová hranice minimálních záloh pro oba typy odvodů, tedy pro zdravotní i sociální pojistné, a platí, že OSVČ, kterých se týkají minimální zálohy musí změnit trvalý příkaz již od začátku nového roku, daňoví poradci proto doporučují si v roce 2025 správně nastavit už právě rovnou i lednové platby. „Splatnost záloh na zdravotní pojištění je do 8. dne následujícího měsíce po měsíci, za který je záloha hrazena (například splatnost únorové zálohy je tedy do 8. března). Splatnost záloh na sociální pojistné pak do konce měsíce, za který se záloha platí,“ popisuje daňový poradce Vojtěch Bouřil z EKP Advisory.

Odvody na sociální pojištění porostou ještě dva roky

Zálohy, které platí OSVČ na sociální pojištění za uplynulé 4 roky narostly o téměř dva tisíce korun, respektive o 1918 korun pro hlavní činnost. Pro vedlejší činnost to bylo o 359 korun měsíčně. Ještě do loňského roku se však pro OSVČ vypočítával minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění jako 25 procent ze stanovené průměrné mzdy. Konsolidační balíček ovšem výpočet změnil a přinesl postupné navyšování tohoto vyměřovacího základu. „V roce 2024 se tak zvýšil na 30 procent průměrné mzdy, pro rok 2025 se použije 35 procent průměrné mzdy a od roku 2026 se výpočet ustálí na 40 procent průměrné mzdy. Minimální měsíční záloha pro OSVČ na hlavní činnost pro rok 2025 tedy činí 4 759 korun,“ vypočítává Jakub Klíma z BDO.

Maximální roční vyměřovací základ, od kdy se už sociální pojistné neplatí, je 48násobek průměrné mzdy. V roce 2025 to bude pro OSVČ i zaměstnance 2 234 736 korun.

Zálohy na zdravotní pojištění se zvýší jen minimálně

V případě zdravotního pojištění je výpočet podle Klímy podstatně jednodušší, protože nezahrnuje postupné navyšování a každoročně se tak procentuálně nemění. Jeho navyšování totiž souvisí jen s nárůstem průměrné mzdy, protože se vypočítává jako 50 procent z této částky. Minimální měsíční záloha pro OSVČ na hlavní činnost pro rok 2025 tedy činí 3 143 korun. Za poslední čtyři roky se tak tato záloha zvedla o 516 korun.

Ti, kdo mají podnikání jako vedlejší činnost minimální zálohu na zdravotní pojištění obvykle stanovenou nemají. Buď to ji pak podle Klímy neplatí vůbec, což bývá, když jsou současně zaměstnaní. Anebo ji platí na základě výpočtu z poslední známé odvodové povinnosti, což se týká těch ostatních případů. „Zvedá se ale i měsíční platba zdravotního pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů, a to na částku 2 808 korun,“ upozorňuje dále Klíma.

Kdo si v roce 2025 zaplatí na odvody méně

Pro zbrusu nové OSVČ nicméně uvedené zálohy neplatí. „Pro nově vzniklé OSVČ platí výjimka ve změně výpočtu minimálního vyměřovacího základu sociálního pojištění dle konsolidačního balíčku, a to v roce zahájení hlavní výdělečné činnosti a v následujících dvou letech. Minimální měsíční záloha pro OSVČ v tomto režimu bude v roce 2025 ve výši 3 399 korun,“ připomíná Jakub Klíma.

A nižší měsíční zálohy si zaplatí i OSVČ, které podnikají ve vedlejší činnosti. Výše minimální měsíční zálohy je pro ně stanovena na 1496 korun. Sociální pojistné navíc tito lidé neplatí až do limitu vyměřovacího základu, který je 111 736 korun pro rok 2025

Nemocenské pojištění vzroste nakonec také

Od nového roku vzroste ovšem i minimální záloha na dobrovolné nemocenské pojištění o 243 korun. „Účast na nemocenském pojištění je nicméně nezbytnou podmínkou pro obdržení peněžité pomoci v mateřství – pro OSVČ to představuje alespoň 180 dnů v období jednoho roku před nástupem na mateřskou a zároveň minimálně 270 dnů v posledních dvou letech,“ připomíná Klíma.

Podrobnosti ke změnám u paušální daně v roce 2025 a kdy se vyplatí přejít na tento režim a kdy to naopak využít nemůžete, naleznete v článku zde.

