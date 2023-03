Stanislav Šulc: Švýcaři snad zachránili jednu banku. Všechny ostatní poškodili

Stále více kritických hlasů se ozývá na konto historické dohody o záchraně švýcarské banky Credit Suisse. Tu po horečnatých jednáních převezme konkurentka UBS. A zdánlivě se jede dál. Jeden detail dohody je však natolik šokující a pobuřující, že může zadělat na reputační riziko celému bankovnímu sektoru. Držitelé dluhopisů banky Credit Suisse totiž byli z dealu vyškrtnutí. A to se nemělo stát.

Reklama

Situace je to vlastně jednoduchá. Banka vydává dluhopisy stejně jako jiné firmy. Tyto dluhopisy jsou přitom různého druhu, některé jsou takzvaně konvertibilní, jiné ne. Ty konvertibilní se v případě naplnění určitých podmínek přetočí do podílu na firmě. Je to součást hry, při níž si věřitel zkrátka chce pojistit to, že o svou investici nepřijde.

Lukáš Kovanda: Potopí obří problémy Credit Suisse i jejího zachránce? Akcie UBS prudce padají Názory Investoři se bojí, že poslední velkou švýcarskou banku UBS stáhnou ke dnu problémy nuceně a nouzově převzaté Credit Suisse. Akcie UBS dnes padají až o 14 procent. To je nejvíce od světové finanční krize roku 2009. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Přesný opak ale nyní nastal, a to v případě, kde se to stát rozhodně nemělo. Banka Credit Suisse vydala takových dluhopisů za téměř 390 miliard korun. Držely je velké finanční instituce, ale i drobnější investoři. Když hrozil pád této legendy švýcarského bankovnictví, došlo k sérii jednání. Výsledkem je, že Credit Suisse převzala konkurenční banka UBS a švýcarská centrální banka na to poskytla spousty miliard, aby vše mohlo proběhnout hladce.

Jednou z podmínek dohody však je, že držitelé zmíněných dluhopisů přišli o veškeré investice.

Nebezpečný přístav

Jak upozorňuje například ekonom Jan Bureš z Patria Finance, to je postup zcela opačný proti běžným zvyklostem. „Došlo zde k jakési obrácené prioritizaci, neboť nejprve měli ztrátu nést akcionáři, což se nestalo,“ prohlásil Bureš pro iDnes. A dodal, že jde o nebezpečný precedent, který z velmi dobrého investičního nástroje činí náhle značně rizikovou věc. „Držba takových dluhopisů se nyní totiž pojí s mnohem vyšším rizikem, než si mnozí ještě před pár dny mysleli.“

Reklama

Odtud podle Bureše může začít pramenit nedůvěra v systém investičních bank, což rozhodně v současné situaci je asi to nejhorší, co může podobná snaha o záchranu bank způsobit.

Převzetí Credit Suisse klid do trhu nevneslo. Akcie evropských bank dál krvácejí Trhy Víkendová zpráva, že švýcarská banka UBS převezme rivala Credit Suisse, který se ocitl v problémech, trh nijak neuklidnila. Akcie evropských bank na začátku pondělního obchodování prudce oslabují. Bankovní index STOXX 600 ztrácí zhruba tři procenta a je nejníže za tři měsíce. Dolů zamířily akcie německé Deutsche Bank, britské Standard Chartered i francouzské BNP Paribas. ČTK Přečíst článek

A je tu ještě lidovější pohled. Aktuální snaha švýcarské centrální banky pomoci UBS zvládnout převzít problematickou konkurenci je natolik drahá, že se řada lidí ptá, jestli to vůbec má smysl. Nejsou banky ty chamtivé zkostnatělé instituce, které v dobrých dobách vydělávají miliardy, na všechny kašlou a všechny odírají, a když přijde sebemenší problém, natáhnou ruce pro veřejné peníze?

Banky se střílejí do vlastních nohou

Tak ono to tak jednoduché skutečně není. Bankovní systém je totiž de facto garantem toho, že se svět točí a vše na něm do značné míry funguje. Firmy si do bank chodí půjčovat, díky tomu rostou, zaměstnávají víc a víc lidí, vyplácejí vyšší a vyšší mzdy, lidé tak mohou utrácet, spořit nebo investovat. Většinou opět přes banky.

To je jejich služba, ačkoli ji nikdo takto nevnímá ani nevidí. Tedy v poklidných dobách. A je to tak vlastně dobře.

Aktualizováno: UBS za zhruba tři miliardy švýcarských franků koupí problémovou Credit Suisse Zprávy z firem Největší švýcarská banka UBS souhlasila s tím, že za zhruba tři miliardy švýcarských franků koupí svého domácího rivala Credit Suisse. O transakci v neděli v podvečer informovaly zdroje agentury Bloomberg a Financial Times. Jde o jednu z největších transakcí svého druhu v bankovním sektoru za desítky let. Na posílení likvidity bance poskytne švýcarská centrální banka až 100 miliard franků. ČTK Přečíst článek

Zároveň přes veškeré inovace na poli finančních služeb, v takzvaném fintechu, banky v jejich komplexnosti zatím nikdo ani nic nedokáže nahradit. Ani bitcoin.

Udržení tohoto systému tak zatím přes veškerou kritiku je prioritou každé příčetné vlády a společnosti.

Nicméně žijeme ve světě emocí, na odiv vystavovaných hodnot a sociálních sítí. V takovém světě banky musejí aktivně pracovat na tom, aby i ten nejposlednější člověk chápal, co pro něj banky dělají. A ne se namísto toho střílet do nohy takovými chybami, jako se nyní podařilo Švýcarům. Ale však ono se to ještě dostane k soudu a možná uvidíme přinejmenším mírnou úpravu smlouvy o převzetí Credit Suisse ze strany UBS.

Zkrachovalá Signature Bank přejde pod Flagstar Bank Zprávy z firem Americká banka Flagstar Bank uzavřela v noci na dnešek s americkými regulačními orgány dohodu o koupi vkladů a úvěrů od zkrachovalé newyorské banky Signature Bank. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC), která nad Signature Bank tento měsíc převzala kontrolu. ČTK Přečíst článek