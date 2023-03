Zkrachovalá Signature Bank přejde pod Flagstar Bank

Americká banka Flagstar Bank uzavřela v noci na dnešek s americkými regulačními orgány dohodu o koupi vkladů a úvěrů od zkrachovalé newyorské banky Signature Bank. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC), která nad Signature Bank tento měsíc převzala kontrolu.

Dohoda počítá s tím, že Flagstar Bank, která je dceřinou společností New York Community Bancorp, převezme v podstatě všechny vklady, část úvěrového portfolia a také všech 40 bývalých poboček Signature Bank. Ve správě FDIC zatím zůstane asi 60 miliard dolarů úvěrů (1,35 bilionu korun) a čtyři miliardy dolarů vkladů (90 miliard korun).

Signature Bank měla na konci loňského roku vklady 88,59 miliardy dolarů a aktiva 110,36 miliardy dolarů.

Uzavření banky spolu s krachem Sillicon Valley Bank (SVB) vyvolalo obavy o stabilitu amerického bankovního sektoru, které se ale zdejší orgány i politici snažili mírnit, když mimo jiné slíbili, že všichni střadatelé budou odškodněni a daňoví poplatníci neponesou žádné ztráty.

