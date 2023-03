AKTUALIZOVÁNO: ČEZ hlásí rekordní zisk, loni kvůli válce vydělal přes 80 miliard

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ loni stoupl na 80,7 miliardy z předloňských 9,9 miliardy korun. Významný nárůst podle firmy reflektuje enormní růst cen v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, rekordní zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a vysokou provozní spolehlivost elektráren ČEZ. Provozní výnosy byly meziročně vyšší o 27 procent, dosáhly 288,5 miliardy korun. Výsledky hospodaření za rok 2022 okomentuje nejvyšší vedení ČEZ na tiskové konferenci, kterou odvysíláme v 10 hodin.

Reklama

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) loni meziročně stoupl na víc než dvojnásobek, dosáhl 131,6 miliardy korun. Dosud nejvyšší čistý zisk, 51,9 miliardy korun, měla firma v roce 2009. Provozní výnosy byly meziročně vyšší o 27 procent, dosáhly 288,5 miliardy korun.

„Dosažený zisk za rok 2022 indikuje rekordní dividendu pro akcionáře. V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky by mezi akcionáře bylo rozděleno 63 miliard korun. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 44 miliard korun,” uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Upozornil na to, že jde zatím o odhad v horní hranici výplaty, jakou výši navrhne vedení společnosti zatím specifikovat nechtěl. O konečné výši dividendy by letos v červnu měla rozhodnout valná hromada ČEZ.

ČEZ od dubna nabídne tarif s cenou elektřiny pod vládním stropem. Činí se i další firmy Money Energetická společnost ČEZ od dubna upraví svůj fixovaný tarif s cenami pod vládním stropem. Nabídne v něm nově ceny elektřiny a plynu pod stropem i pro tento rok, v dalších letech pak budou ceny dál klesat. V rozhovoru pro Blesk.cz to řekl šéf ČEZ Daniel Beneš. Mluvčí společnosti Roman Gazdík pro ČTK dodal, že ČEZ poprvé reagoval na snižování cen energií na trhu již v únoru a že firma bude ceníky pravidelně vylepšovat, pokud to situace dovolí. Dodávky elektřiny a plynu pod cenový strop postupně snižují i další společnosti. ČTK Přečíst článek

Navíc odvede státu, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií, nově zavedenou daň z neočekávaných zisků a odvod z nadměrných tržeb z výroby v celkové výši 30 až 40 miliard korun a dále 26 až 30 miliard korun z titulu běžné daně z příjmů. Celkem tedy ČEZ letos odvede státu více než 100 miliard korun, shrnul Beneš.

Reklama

Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 44 miliard korun

Zisk ČEZ je ještě vyšší než očekávali analytici. Podle jejich odhadu mohl celkový zisk za loňský rok překonat 70 miliard korun, což by bylo až sedmkrát více než předloni. Ve skutečnosti je to přes 80 miliard. Za vysoké ceny elektřiny, díky kterým ČEZ loni rekordně vydělával, mohl zejména drahý zemní plyn. Cenu na trhu určuje vždy nejdražší zdroj, který je ještě potřeba k uspokojení poptávky. A to byl v důsledku války na Ukrajině zemní plyn.

„Čistý zisk jednoznačně překonal očekávání investorů,” uvedl investiční analytik z portálu Trhy.cz Zdeněk Zaňka. V případě osmdesátiprocentního výplatního poměru, kterou ČEZ naznačuje, by dividenda podle analytika Fio banky Jana Rašky dosáhla 117 korun za akcii, což je dosud nejvíce. Z předloňského zisku ČEZ vyplácí akcionářům dividendu 48 korun za akcii.

Výplatní poměr dividendy ČEZ nyní činí 60 až 80 procent z očištěného zisku. Loni činil 78,4 miliardy korun. V loňském roce ČEZ mezi akcionáře rozdělil 25,8 miliardy korun, z toho 18 miliard dostal stát.

V případě výplaty 80 procent z očištěného zisku tak bude podle Beneše hodnota dividendy z jedné akcie 117 korun. Loni společnost za jednu akcii vyplácela 48 korun před zdaněním.

Válka a inflace jako zlatý důl. Zisk ČEZ podle analytiků loni stoupl sedminásobně Zprávy z firem Energetická společnost ČEZ si podle odhadů analytiků v loňském roce meziročně výrazně polepšila. Čistý zisk společnosti za celý rok podle jejich odhadů vzrostl nad 70 miliard korun, což by bylo až sedmkrát víc než předloni. To se projeví i na výplatě dividendy. V hospodaření firmy se loni promítl prudký růst cen energií. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Hospodářské výsledky za loňský rok zveřejní firma příští týden v úterý. ČTK Přečíst článek

Rekordní výroba z jádra

Loňský výrazný růst zisku segmentu výroba byl podle firmy způsoben zejména extrémním nárůstem prodejních cen elektřiny a rekordní výrobou jaderných elektráren. Ceny dodávek plynu vzrostly meziročně o 348 procent a ceny dodávek elektřiny o 327 procent. Průměrná cena elektřiny s dodávkou na letošní rok se loni obchodovala za téměř 300 EUR/MWh, zatímco průměrná realizační cena výroby ČEZ s dodáním v loňském roce byla 100 EUR/MWh. Obchodní tým ČEZ vydělal 18 miliard korun, což činí téměř čtvrtinu konsolidovaného čistého zisku firmy za celý loňský rok.

Válka a inflace jako zlatý důl. Zisk ČEZ podle analytiků loni stoupl sedminásobně Zprávy z firem Energetická společnost ČEZ si podle odhadů analytiků v loňském roce meziročně výrazně polepšila. Čistý zisk společnosti za celý rok podle jejich odhadů vzrostl nad 70 miliard korun, což by bylo až sedmkrát víc než předloni. To se projeví i na výplatě dividendy. V hospodaření firmy se loni promítl prudký růst cen energií. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Hospodářské výsledky za loňský rok zveřejní firma příští týden v úterý. ČTK Přečíst článek

Naopak negativně působil rok energetické krize na prodej. Provozní zisk společnosti ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn domácnostem v ČR, meziročně klesl o 22 procent. Důvodem byl zejména extrémní nárůst pořizovacích cen elektřiny a plynu a vysoké náklady na krytí výkyvů spotřeby zákazníků.

Výroba z jaderných zdrojů dosáhla loni rekordní úrovně 31 terawatthodin (TWh), meziročně o procento více. Výroba z obnovitelných zdrojů meziročně klesla o 13 procent vlivem počasí a poklesu výroby z biomasy z důvodu odstávky v elektrárně v Poříčí. Výroba z uhelných zdrojů v Česku klesla o tři procenta na 15,7 TWh kvůli delším odstávkám elektrárny Ledvice a ukončení provozu elektrárny Mělník 3 v roce 2021. Produkce paroplynové elektrárny Počerady meziročně klesla o 22 procent v důsledku růstu ceny plynu po ruské invazi na Ukrajinu.

Výhled hospodaření pro letošní rok, zahrnující nově zavedená zdanění, zveřejnil ČEZ v únoru. Očekává zisk EBITDA mezi 105 až 125 miliardami korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy 30 až 40 miliardami korun.

PŘEHLEDNĚ: Které daně Fialova vláda zvýší Money Státní rozpočet se kvůli napjaté ekonomické i geopolitické situaci dostává stále do většího stresu a výdaje rostou. Vláda Petra Fialy však nadále věří, že udrží v letošním roce schodek ve schválené výši 295 miliard korun. Vzhledem k pokračující inflaci erár sice má vyšší příjmy z DPH, ale zároveň hrozí až dvě mimořádné valorizace důchodů. A protože vláda buď neumí, nebo nechce škrtat, stále častěji mluví o zvyšování daní. Zde je přehled daňových sazeb, které Fialův kabinet buď již nově zavedl, nebo uvažuje o jejich zvýšení. Stanislav Šulc Přečíst článek