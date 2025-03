Evropský soud potvrdil bankám tresty za kartel. Musejí zaplatit miliardy

Trest pro skupinu investičních bank za kartel při obchodování s dluhopisy evropských vlád platí. Ve středu o tom rozhodl Tribunál Soudního dvora Evropské unie.

Evropský soud dal tak za pravdu Evropské komisi (EK), která mimo jiné plní funkci evropského antimonopolního regulátora. Komise v roce 2021 vyměřila některým účastníkům kartelu - finančním domům Nomura, UBS a UniCredit - peněžité tresty v úhrnu 371 milionů eur (9,2 miliardy korun). Soud nyní část pokut mírně snížil, jejich součet tak nově činí přibližně 363 milionů eur. Banky se ještě mohou do dvou měsíců a deseti dnů od doručení rozhodnutí odvolat.

„Obchodníci těchto bank se domlouvali a vyměňovali si informace s cílem získat konkurenční výhody při vydávání, umisťování nebo obchodování s dluhopisy evropských vlád, což mělo dopad na celý trh v Evropském hospodářském prostoru,“ uvedli soudci. Banky jsou podle nich zodpovědné za jednání svých obchodníků.

Kartelu se účastnily Bank of America, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland (RBS), UBS, UniCredit a WestLB. RBS se mezitím přejmenovala a nyní používá název NatWest. Pokutu ale dostaly pouze banky Nomura, UBS a UniCredit.

Pokutu pro UBS soud ponechal v původní výši, která činí 172,38 milionu eur. Pokutu pro banku Nomura však soudní dvůr snížil ze 129,57 milionu na 125,65 milionu eur a pokutu pro UniCredit redukoval z 69,44 milionu na 65 milionů eur.

Komise v původním rozhodnutí uvedla, že kartel fungoval v letech 2007 až 2011, tedy po celou dobu globální finanční krize. Obchodníci bank se vzájemně informovali o svých cenách a objemech obchodů před aukcemi dluhopisů. Komunikovali přes chatovací místnosti na terminálech Bloomberg a ovlivňovali jak primární, tak sekundární trh.

