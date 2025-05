Šmejc končí ve vedení PPF, tvrdí SeznamZprávy

V čele investiční skupiny PPF by měl v červnu skončit Jiří Šmejc, informuje o tom server SeznamZprávy, který se odvolává na několik zdrojů. V současné chvíli se vedou jednání o finančním vyrovnání. Server uvádí, že by Šmejc neměl získat v PPF podíl.

„Skončí v červnu. Jedná se o podmínkách vyrovnání,“ uvedl pro SeznamZprávy jeden ze zdrojů. Současnou situaci nekomentovala ani PPF, ani skupina Emma Capital, která Šmejcovi patří.

Podle uvedených informací se k odchodu z čela skupiny PPF rozhodl sám Šmejc. „Rozhodl se, že nebude prodlužovat mandát,“ říká zdroj. Ten zároveň doplnil, že se měl Šmejc vyjádřit k celé situaci v tom smyslu, že „kdyby zůstal v Emma Capital, vydělal by mnohem víc“. Dále uvedl, že má Šmejc problém s nakupováním hotelů, do kterých majitelka PPF Renáta Kellnerová v poslední době investovala. Naposledy koupila pražský hotel Four Seasons.

Šmejc nastoupil do funkce generálního ředitele v červnu 2022 na tři roky. Podle tehdejší dohody má opci na nákup podílu až deset procent v PPF, pokud budou splněné určité podmínky, které nebyly zveřejněné. Podle serveru SeznamZprávy však již tato varianta ve hře není.

V podzimním rozhovoru s agenturou Reuters Šmejc na otázku, zda v investiční skupině zůstane déle než tři roky, odpověděl, že je to zatím otevřená věc. „Baví mě zde mnoho věcí, takže pokud budou podmínky dávat smysl oběma stranám, tak si to určitě umím představit,“ řekl.

Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii a Severní Americe. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. Skupina vlastní aktiva 44,1 miliardy eur, tedy asi 1,1 bilionu korun, a zaměstnává celosvětově 47 tisíc lidí.

