Žaloba na Švýcarsko. Držitelé dluhopisů Credit Suisse se cítí poškozeni

Skupina věřitelů, kteří vlastní dluhopisy švýcarské banky Credit Suisse v úhrnné hodnotě 82 milionů dolarů (1,85 miliardy korun), podala u soudu v New Yorku žalobu na švýcarský stát, uvedla agentura Reuters. Věřitelé se cítí poškozeni snížením hodnoty dluhopisů typu AT1 na nulu při převzetí banky konkurenčním ústavem UBS.

Banka se loni v březnu dostala do závažných problémů. Z obavy o stabilitu finančního sektoru se do věci vložila švýcarská vláda, centrální banka a regulační orgány, které dojednaly záchranu podniku v podobě jeho spojení s největší švýcarskou bankou UBS. V rámci této operace švýcarský úřad pro dohled nad finančním trhem FINMA odepsal přibližně 17 miliard dolarů (384 miliard korun) z dluhopisů typu AT1.

Věřitelé se u soudu v New Yorku snaží domoci finanční kompenzace, vyplývá z prohlášení advokátní kanceláře Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, která majitele dluhopisů zastupuje. „Švýcarsko bezdůvodně zlikvidovalo finanční instrumenty v hodnotě 17 miliard dolarů, a tím nezákonně porušilo vlastnická práva jejich majitelů,“ uvedl právní zástupce věřitelů Dennis Hranitzky.

Různé skupiny vlastníků dluhopisů UBS v posledním roce podaly řadu žalob. Americký hedgeový fond Appaloosa v dubnu žaloval banku Credit Suisse, která podle něj před odepsáním dluhopisů dostatečně a pravdivě neinformovala o svém finančním zdraví. Stovkám žalob kvůli znehodnocení dluhopisů čelí také úřad FINMA.

