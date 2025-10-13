Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Stanislav Šulc: Hledá se Fialův nástupce. Jakou ODS vlastně stvoří?

Stanislav Šulc: Hledá se Fialův nástupce. Jakou ODS vlastně stvoří?

Končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS)
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Leden je blíž, než se zdá. Přesně za tři měsíce si ODS bude volit nové předsednictvo včetně příštího lídra. Kandidátů je zatím málo, ale oni se jistě ještě objeví. Jaká ODS se nyní chystá? Bude to Fialova ODS bez Petra Fialy? Nebo spíše návrat ke klausovským kořenům?

Kdyby člověk mohl být proslulou mouchou na zdi, která vše tiše pozoruje, nemělo by valný smysl zaletět do Průhonic a sledovat budování vlády, ani se usadit kamsi do rohu garáže Filipa Turka, v níž Motorista leští chromy, aby se vyklidnil kvůli atakům levičáků za jeho „údajné“ rasistické výroky.

25 fotografií v galerii

Ne. To zajímavé se již nyní odehrává jinde. V místech, kde špičky ODS přemýšlejí nad tím, co bude dál. Kdysi nejsilnější partaj v zemi totiž v koalici Spolu sice prohrála volby, ale s poměrně silnou podporou voličů, a tak bude podstatné sledovat, jak se budou občanští demokraté chovat dál.

Končící premiér oznámil konec v čele strany, osiřelí ódéesáci tak přemýšlejí, jakou strategii zvolit, kdo by se měl stát budoucím šéfem strany, kým by se měl obklopit, jaké směřování straně vtisknout.

pravděpodobný premiér Andrej Babiš (ANO)

Stanislav Šulc: Druhá Babišova prohra. Má moc cizích ministrů a přišel o zemědělství

Názory

Pátek měl být původně dnem, kdy Andrej Babiš chtěl představit příští vládu. Nakonec k tomu nedošlo a budoucí premiér připustil, že ne vše musí jít tak rychle, jak si představoval. Nakonec přeci jen zveřejnil částečnou dohodu s SPD a Motoristy, kde si tři partaje rozdělily kabinet. A lze říct, že jde o druhou Babišovu prohru povolebního týdne.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Fialova ODS bez Fialy

Zatím jediný, kdo již veřejně oznámil touhu vzít na sebe zodpovědnost, je Martin Kupka. Populární politik, solidní ministr, chválený vlastně všemi, kdo se o politiku alespoň trochu vážněji zajímají a zároveň nemají ideologické klapky na očích. Navíc zkušenost z marketingu Kupkovi dodávají to, co Petru Fialovi občas chybělo – cit pro to co, kde, komu a jak říkat.

S Kupkou by se pojila jistá míra kontinuity minulé vlády, trochu usedlosti, ale také snaha a schopnost udržet pohromadě koalici Spolu. Právě ta přitom bude jedním z motivů, které budou členové ODS na kongresu vážit, než navolí nové vedení strany.

Očekávaným vyzyvatelem Martina Kupky totiž bude téměř jistě někdo ze zatím nepříliš jasně definovaného, přesto existujícího tábora těch členů strany, kteří Spolu považovali za nedůstojné spojení. A aniž by to zatím řekl otevřeně, do užšího vedení tohoto tábora se již tradičně dostává jihočeský hejtman Martin Kuba.

Nobelova cena putuje k pokračovatelům Schumpetera

Schumpeterův odkaz žije. Nobelisté rozvíjejí jeho myšlenku tvořivého ničení

Názory

Letošní laureáty Nobelovy ceny za ekonomii zásadně inspiroval rodák z Moravy, Josef Schumpeter. Rozvedli jeho myšlenku, že ekonomický růst pohání tvořivé ničení.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Kuba vs. Kupka

Souboj mezi Martiny Kubou a Kupkou by byl vlastně dokonalým střetem mezi dvěma vizemi ODS. Jeden je poměrně silným zastáncem kontinuity stávajícího a nutno dodat vlastně úspěšného fungování strany. Naopak druhý je opět velmi silným zastáncem návratu k jakýmsi kořenům, ať už reálným, nebo domnělým.

Zatímco jeden je ochotný si počkat v opozici i ve formátu koalice Spolu v opozici na další příležitost, druhý neváhal hned po volbách zmínit, že koalice byla volební a její působení v opozici nemá smysl.

Bylo tím myšleno, že by se ODS měla sama vydat do Průhonic a vyjednávat o vládě? Nejspíš i to by Kubovi dávalo smysl. A jistě ne jen jemu, ale řadě dalších.

ODS bez vize?

Jenomže Martin Kuba, bez diskuze úspěšný regionální politik, má jednu zásadní nevýhodu. Na rozdíl od Kupkovy vize ODS jako součásti většího politického proudu mezi středem a extrémní pravicí, Kuba vlastně žádnou vizi pro ODS nemá. Nebo ji alespoň nikdy nedokázal zformulovat. A onen vzývaný Kubův pragmatismus za vizi opravdu označit nelze.

ODS je v situaci, kdy si absenci větší vize zkrátka nemůže dovolit. A pokud by se vydala směrem totálního pragmatismu, může dopadnout jako její bývalý klíčový rival – ČSSD. Nejstarší tuzemskou stranu nezničila Jana Maláčová, ale série velmi pragmatických kroků, které měly vést k záchraně partaje. Nakonec se stal pravý opak. A ODS to hrozí také.

Americká EPA chce zrušit omezení emisí skleníkových plynů

Lukáš Kovanda: Nové emisní povolenky musí „bolet“, jejich zastropování nedává Bruselu smysl

Názory

Pokud měly letošní tuzemské volby své „lithium“, jsou to bezesporu takzvané emisní povolenky pro domácnosti. Leckterá z nejexponovanějších předvolebních debat se kolem chystaného systému povolenek EU ETS 2 točila opravdu notně.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Volby ukázaly

Ostatně možná by bylo nejlepší na to jít zase od začátku, tedy od voličů. Podívat se, co kteří voliči chtějí. Vize Petra Fialy přilákaly do dvou voleb po sobě více než 1,3 milionu voličů. Například Motoristé, které mnozí vnímaly jako tu klasickou ODS, necelých 400 tisíc.

Je jedno, že ODS nemá ve finále odpovídající počet mandátů kvůli koaličním partnerům a kroužkování. Ale tyto vize si v politice přeje třikrát více lidí než vize Motoristů. Lidé mají rádi jednoduchost, takže takhle jednoduché to je.

Volba nového vedení ODS je možná daleko, možná strašně blízko. Tři měsíce jsou dost dlouhé na to, aby všichni řekli, jakou roli si pro sebe a druhé představovali. Ale je to mimořádně krátká doba na to, aby strana významu ODS pochopila, kam má směřovat, aby v příštích volbách zase měla jasného premiéra.

Chief Sustainability Officer Serge Damian

Serge Damian z CSG: ESG report už přináší reálné investice

Leaders

Serge Damian dostal před lety velký úkol. Měl pro nadnárodní skupinu CSG připravit první ESG report. Tehdy CSG naskočilo na trend udržitelnosti. V současnosti jsou data, která dokázal ve skupině najít, setřídit a interpretovat, zcela zásadní pro investory i fungování konkrétních firem. „Čím dál více lidí u nás vidí, že to není diktát, ale svého druhu audit pro řízení rizik,“ říká Damian.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Petr Fiala

Dalibor Martínek: Babiš je cesta na Východ. Toť jediný program premiéra Fialy

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jsem oddán míru, uvedl Netanjahu. Na summit do Egypta však nedorazí

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
ČTK
ČTK
ČTK

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v projevu před izraelským parlamentem označil iniciativu amerického prezidenta Donalda Trumpa za zásadní pro mír v Pásmu Gazy. Trumpovi, který je jednání Knesetu přítomen, Netanjahu řekl, že je tomuto míru oddán stejně jako Trump sám a společně jej také zajistí. Na schůzku světových státníků, která se za přítomnosti Trumpa uskuteční v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch však nepojede.

Premiér Trumpovi také poděkoval za návrh dohody, která zajistila návrat všech izraelských rukojmích zpět domů. Poslední dvě desítky živých rukojmích se do Izraele z Pásma Gazy vrátily dnes.

Netanjahu to řekl v projevu, který předchází očekávanému vystoupení amerického prezidenta. Netanjahu Trumpovi poděkoval za přesun americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, za uznání izraelské suverenity nad okupovanými Golanskými výšinami, za zprostředkování takzvaných Abrahámovských dohod, za zapojení USA do červnových úderů proti Íránu a za uznání izraelského práva na okupovaný Západní břeh.

Netanjahu také uvedl, že Trumpova dohoda o příměří otevírá dveře historickému rozšíření míru v regionu i mimo něj. Mír podle něj díky Trumpově vedení zavládne dříve, než si lidé myslí. Netanjahu se vyslovil pro rozšíření Abrahámovských dohod, které v minulosti normalizovaly vztahy mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi.

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst
Aktualizováno

Ocenění rozdána. Nobelova cena za ekonomii putuje k trojici vědců

Leaders

Letošní Nobelovu cenu za ekonomii získali Joel Mokyr, Philippe Aghion a Peter Howitt za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Oznámila to švédská Královská akademie věd. Po týdnu tak skončilo vyhlašování letošních nositelů tohoto prestižního ocenění, kdy byli postupně zveřejňováni laureáti cen za lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír.

ČTK

Přečíst článek

Na schůzku světových státníků, která se i za přítomnosti Trumpa uskuteční v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch, však Netanjahu nepojede. Informovala o tom Netanjahuova kancelář, podle které by se tato cesta uskutečnila těsně před začátkem židovského svátku.

Dnes při západu slunce v Izraeli začíná svátek Simchat Tóra, jehož smyslem je slavnostní ukončení ročního cyklu čtení Tóry a začátek nového cyklu.

O tom, že Netanjahu na summit do Egypta přijede, informoval dříve mluvčí egyptského prezidenta Abdala Fataha Sísího. Cílem schůzky, které budou společně předsedat Trump a Sísí, je, aby garanti Trumpova mírového plánu pro Pásmo Gazy souhlasili s obecnými principy současného rámce plánu. Garanty jsou Spojené státy, Egypt, Katar a Turecko. Podle Sísího mluvčího na ní bude šéf palestinské samosprávy Mahmúd Abbás.

Související

Šéf německé tajné služby Jäger: Situace je kritická, Rusko může NATO napadnout kdykoliv

Martin Jäger
ČTK
ČTK
ČTK

Rusko se nezalekne ani přímé konfrontace se Západem, pokud to bude považovat za nutné. Při veřejném slyšení šéfů tří německých tajných služeb ve Spolkovém sněmu to řekl předseda Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger. Podle šéfa Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV) Sinana Selena stojí Rusko v poslední době za většinou sabotážních akcí v Německu a Evropě.

Evropa se podle Jägera nesmí nechat ukolébat předpověďmi, že by Rusko mohlo být připraveno Severoatlantickou alianci napadnout až v roce 2029. Situace je podle něj už nyní kritická. Současný stav označil Jäger také za „mrazivý mír“, který se může kdykoli změnit „v horkou konfrontaci“. Rusko přitom šéf vnější civilní tajné služby označil za agresivního protivníka, jehož cílem je podkopat evropskou bezpečnost a soudržnost a rozšířit svou sféru vlivu na západ.

Moskva podle Jägera k dosažení svých cílů využívá špionáže a sabotáže. To sice není nic nového, v poslední době ale její diverzní činnost dosáhla „nových kvalit“. Jakékoli ústupky si podle šéfa BND Rusko bude vykládat jako slabost.

Šéf vnitřní civilní tajné služby BfV Selen řekl, že souhlasí s názorem, „že ještě nejsme ve válce, ale už nežijeme ani v míru“. Podobně se před časem vyjádřil například německý kancléř Friedrich Merz. Rusko je přitom podle Selena v současnosti „hlavním původcem příprav a realizace sabotážních aktů v Německu a dalších evropských státech“.

Americká EPA chce zrušit omezení emisí skleníkových plynů

Lukáš Kovanda: Nové emisní povolenky musí „bolet“, jejich zastropování nedává Bruselu smysl

Názory

Pokud měly letošní tuzemské volby své „lithium“, jsou to bezesporu takzvané emisní povolenky pro domácnosti. Leckterá z nejexponovanějších předvolebních debat se kolem chystaného systému povolenek EU ETS 2 točila opravdu notně.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Komplexní hybridní hrozba

Také předsedkyně vojenské tajné služby MAD Martina Rosenbergová varovala, že Německo čelí „komplexní hybridní hrozbě“ a v minulých měsících se bezpečnostní situace dále zhoršila. Kromě vnějších nepřátel, kteří se snaží oslabit armádu, a tedy obranyschopnost Německa, představují podle Rosenbergové ohrožení také extremistické tendence uvnitř bundeswehru a mimo něj.

Šéfové trojice německých tajných služeb se každoročně účastní veřejného slyšení v kontrolním výboru německého Spolkového sněmu. Pro Jägera a Selena bylo dnešní slyšení premiérou. Bývalý velvyslanec Německa na Ukrajině, v Iráku či Afghánistánu Jäger byl do funkce jmenován v září, dosavadní místopředseda BfV Selen se předsedou tajné služby stal minulý týden. Rodák z Istanbulu Selen je prvním šéfem této tajné služby, který se nenarodil v Německu.

Související

Doporučujeme