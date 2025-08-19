Shein kvůli vstupu na burzu zvažuje přesun zpět do Číny
New York i Londýn odmítly vstup společnosti Shein na burzu. Nyní známý internetový prodejce levné módy zvažuje přesun sídla zpět do Číny, aby získal souhlas s IPO alespoň v Hongkongu, píše Bloomberg.
Čínský internetový prodejce rychlé módy Shein Group zvažuje přesun oficiálního sídla zpět do Číny. Doufá, že to pomůže přesvědčit pekingské úřady, aby schválily jeho žádost o vstup na burzu v Hongkongu. S odvoláním na informované zdroje to napsala agentura Bloomberg. Shein v současnosti oficiálně sídlí v Singapuru.
Společnost podle zdrojů Bloombergu konzultovala s právníky možnost založení mateřské společnosti v pevninské Číně. Jednání byla předběžná a není žádná záruka, že Shein k přesunu skutečně přikročí, dodaly zdroje.
Shein se k věci odmítl vyjádřit. Výkonný předseda správní rady Sheinu Donald Tang pouze nedávno zopakoval, že se společnost zavázala na burzu vstoupit. Poté, co regulátoři neschválili vstup Sheinu na burzu v New Yorku a Londýně, mu podle Bloombergu docházejí místa, kde by mohl provést svoji primární veřejnou nabídku akcií (IPO).
To podle Bloombergu zvyšuje sázky na současný plán vstoupit na burzu v Hongkongu. List Financial Times v červenci informoval, že společnost zaslala hongkongské burze návrh prospektu emitenta, což je předběžná verze dokumentu s informacemi o firmě a plánovaném vydání akcií. Požádala také o souhlas Čínskou komisi pro regulaci cenných papírů (CSRC).
Italský antimonopolní úřad (AGCM) v srpnu vyměřil Sheinu pokutu ve výši jednoho milionu eur (téměř 25 milionů korun). Firma podle úřadu poskytovala zákazníkům zavádějící informace o ekologických dopadech svého zboží.
Společnost se dostala rovněž do hledáčku Evropské komise. Ta koncem května firmu vyzvala k uvedení obchodních praktik do souladu s právními předpisy Evropské unie na ochranu spotřebitelů a pohrozila jí pokutou. Podle výsledků vyšetřování komise porušuje Shein evropská pravidla falešnými slevami, nátlakovými prodejními technikami a klamavými informacemi o možnostech vrácení zboží.
