Padlé solárníky chce zachránit čínský investor. GoodHao chystá nabídku pro Malinu i Alpha Solar

Čínská společnost GoodHao, která by se mohla stát novým investorem padlého Energetického holdingu Malina, připravuje nabídku i pro zákazníky další zkrachovalé společnosti zabývající se fotovoltaikou Alpha Solar. Firma by mohla klientům dodat technologie. Chce tím posílit svou pozici při expanzi na český trh, v příštím roce plánuje spustit v tuzemsku přímý prodej. Dodavatel solárních elektráren Alpha Solar systems z Brna je od podzimu v insolvenci, dluží přinejmenším miliony korun.

„Společnost GoodHao zvažuje další strategický krok, který má za cíl pomoci posílit pozici společnosti na českém trhu s obnovitelnými zdroji energií. Aktuálně máme v plánu pomoci klientům firmy Alpha Solar, která se ocitla v úpadku. Zákazníkům chceme nabídnout dodání FVE technologie ve stejné nebo vyšší kvalitě, kterou si u zkrachovalé firmy objednali,” uvedl předseda představenstva společnosti Wang Čcheng-luo.

GoodHao už v říjnu vstoupila do insolvenčního řízení zadlužené společnosti Malina, které nabízí dodání materiálu a vyrovnání s věřiteli. Malina je od května kvůli problémům se zajištěním zakázek v úpadku. Vedení společnosti tehdy přiznalo závazky za zhruba 1,4 miliardy korun. Věřitelé společnosti na podzim povolili reorganizaci podniku.

Investice do zadlužených firem není jediným podnikatelským plánem čínské firmy v České republice. V příštím roce chce firma spustit přímý prodej fotovoltaiky a tepelných čerpadel. „Pracujeme na přípravě našeho přímého zastoupení v České republice, aktuálně dokončujeme výběr zastupující právní kanceláře a také komunikačního partnera,” podotkl šéf čínského podniku.

Podpora od čínské vlády

Firma Alpha Solar systems je v současné době v úpadku. Insolvenční návrh podala firma Dratel, která jí dodávala materiál, školila dělníky a sama i některé elektrárny klientům Alpha Solar systems instalovala. Podle informací Dratelu v insolvenčním rejstříku vybrala Alpha Solar systems od klientů zálohy v řádu desítek milionů korun. Jediným majitelem Alpha Solar systems je nyní podle obchodního rejstříku třiapadesátiletý Petr Nečas z Brna. V září na svém webu varoval před jednáním Alpha Solar systems Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Společnost Goodhao, která sídlí ve městě Wu-si v pobřežní provincii Ťiang-su na východě Číny, se zabývá především investicemi do infrastruktury, investicemi a prodejem vozidel s alternativním pohonem, výrobou a prodejem fotovoltaických zařízení, investicemi a prodejem větrných elektráren, koncových elektráren na skladování energie, investicemi a prodejem polovodičů, biomedicínou a dalšími obory. Základní kapitál firmy je 100 milionů jüanů, v přepočtu zhruba 320 milionů korun.

Společnost má investiční podporu a je financována z provinčních i vládních čínských fondů. Nedávno podepsala smlouvu o strategické spolupráci s čínskou společností FoxEss, která je jedním z největších světových výrobců měničů napětí a baterií.

