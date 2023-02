Dalibor Martínek: Když přidáme učitelům, zlepší se školství? Ne, jen budou mít učitelé víc peněz

Poslanec za ANO Ivo Vondrák vyslovil myšlenku, že když se přidá učitelům, bude to vlastně jeden z kroků k reformě školství. To je asi tak stejný myšlenkový přemet, jako kdyby se řeklo, že když přidáme ministrům, budeme mít lepší vládu.

Kdybychom přidali ministrům, co by bylo výsledkem? Měli bychom jenom lépe placené ministry. S kvalitou vlády, jak každý tuší, by to nemělo nic společného. Jaký bude výsledek, když plošně a ze zákona přidáme učitelům? Což se patrně stane. Budeme mít lépe placené učitele. Toť vše. Možná, ale jenom možná potom přestanou odboráři učitelů prudit.

Lépe placený neznamená lepší

Přijde s tím i lepší výukový systém, budou děti vzdělanější, lépe se uplatní ve světě? Stane se škola hrou? Někdo by řekl, a sněmovna s tímto názorem souzní, že přidávání učitelům není špatnou cestou. Lépe placený pedagog, a tím dle předpokladů více motivovaný, přeci předvede větší výkony. Snáze se vnoří do přemýšlení školáků, více jim předá ze svých zkušeností a znalostí. A naučené materie.

Platí v tomto případě lineární úměra? Čím víc peněz má pedagog, tím je lepším učitelem? Nechci tuto myšlenku rovnou zcela torpédovat. Jen si dovolím o ní mírně pochybovat.

Copak i současní dobří učitelé získali své vlastnosti jen na základě výše platu? A na druhou stranu, změní se s číslem na výplatní pásce myšlení „starých pák“, které jsou po desítkách let výuky vynervované neustále křičícími, neposednými a neposlušnými dětmi? Jejich jedinou zbraní v boji s dětmi je pětka. Popravdě, někdy by člověk ty smrady zabil. Ale zdá se, že to není cesta.

Nevím, jak by měla vypadat reforma školství, nejsem Marie Terezie. Bohužel, na ministerstvu školství, vzhledem k výsledku, za posledních třicet let nikdo takový neseděl. Výsledkem je míněna situace, kdy učitelé nejsou spokojení, často ani rodiče, a úroveň vzdělanosti dětí… no co k ní říct.

Za práci mají mluvit výsledky

Je reformou neustálé handrkování se o výši učitelských platů? Nemělo by být cílem třeba to, aby se děti rády učily? A naučily se věci, které jim budou v životě k užitku. Výsledkem by mohlo třeba být, že se lidstvo jednou podívá na Mars. Nebo že nevyhubíme veškeré mořské savce. Nebo něco podobně užitečného. Dobrým výsledkem, jak to vnímám svým „laickým“ mozkem, bude, když ze škol budou vycházet motivované děti plné energie.

Učitelé jsou alergičtí na názory rodičů. Podle nich, omlouvám se za zobecnění, každý rodič podkuřuje tomu svému spratkovi. Mají takový vtipný argument, že kdo nikdy neučil … „tak si to zkuste, učit“… tak do toho nemá co mluvit. Je to podobné, jako když trenér fotbalistů hořekuje nad názory fanoušků. Jenže i sebehloupější fanoušek pozná, že jeho mužstvo dostalo tři fíky, v obraně bylo děravé a útok nestál za nic. Jinými slovy, za práci mají mluvit výsledky.

Špatným výsledkem je, když se děti bojí svého učitele. Aby nebyl naštvaný, aby dítě nedostalo špatnou známku, aby mu nebylo vyhubováno. Spraví to zvýšení platů učitelům? O tom poslanci asi nepřemýšlejí. Vypadá to, že vidí jen politický profit. Kdo by přeci nechtěl přidat těm chudákům učitelům. Kdo by se odvážil postavit se tak jasnému a chvályhodnému záměru? Jak se ukazuje, nikdo se mu nepostaví.

Teorie nedotknutelných

Máme tady několik kategorií takzvaných nedotknutelných. Jsou to učitelé, ale také hasiči, policajti, doktoři. Polemizovat s jejich názory je zapovězeno, popírat jejich nároky taktéž. Politici je milují. Je jich totiž hodně, takže když jim z erárního balíku přidají, mají body. Dotýkat se prestiže preferovaných je téměř trestné. Za pár let možná úplně trestné.

Potom tu máme sortu lidí, kteří se za posledních třicet let snažili postavit na vlastní nohy. Nejsou to státní zaměstnanci, nemají odbory, které by po státu neustále vyžadovaly valorizaci či přímo zvýšení platů. Jsou to lidé označovaní sprostými slovy. Podnikatelé, živnostníci. Pro tyto lidi vláda ani poslanci nechystají vyšší platy. Naopak, chystají vyšší odvody. Živnostníci prý málo platí, podnikatelé uměle snižují příjmy. Vypadá to, že za socialismu nám bylo lépe.