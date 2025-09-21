Soudy letos zatím vyhlásily nejvíce osobních bankrotů od roku 2021
Soudy v ČR od ledna do konce srpna soudy vyhlásily 10 843 osobních bankrotů, proti stejnému období loni o 14 procent více. Soudy v letošním roce dosud přijaly 11 018 návrhů na osobní bankrot, meziročně o 12 procent více. Osobních bankrotů i návrhů bylo za osm měsíců nejvíce od roku 2021. Vyplývá to z analýzy, kterou společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu informaceofirmach.cz.
"Za prvních osm měsíců soudy vyhlásily zhruba o 1300 osobních bankrotů více než od ledna do konce srpna minulého roku. Počet osobních bankrotů se zvyšoval již loni, zatímco v letech 2020 až 2023 klesal. Letos dynamika jejich růstu zrychlila," uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková. K růstu počtu bankrotů přispívá podle ní zhoršující se platební morálka, která se projevuje mimo jiné růstem objemu nesplácených krátkodobých úvěrů a zvýšením podílu nevýkonných krátkodobých úvěrů. Zároveň zpomaluje růst vkladů, zatímco objem úvěrů na spotřebu letos roste téměř desetiprocentním tempem, dodala.
V letošním roce bylo za toto období nejvíce osobních bankrotů vyhlášeno v Moravskoslezském kraji, v Ústeckém a Středočeském kraji. Naopak nejméně osobních bankrotů bylo ve Zlínském kraji, na Vysočině a v Karlovarském kraji.
Meziročně se za prvních osm měsíců proti stejnému období minulého roku počet osobních bankrotů nejvíce zvýšil v Praze, kde vzrostl o třetinu na 965. O více než pětinu na 628 se meziročně zvýšil počet osobních bankrotů v Plzeňském kraji. Podobný meziroční růst byl také v kraji Vysočina. Naopak nejnižší dynamiku meziročního růstu osobních bankrotů vykázal Zlínský kraj, ve kterém se jejich počet zvedl o procento.
Bankrotem jsou dlouhodobě nejvíce ohrožení obyvatelé tří krajů. Na prvním místě je Ústecký, ve kterém za posledních 12 měsíců připadlo na 10 tisíc obyvatel 41 osobních bankrotů. V Moravskoslezském a ve Středočeském kraji to bylo shodně dvacet bankrotů. Naopak v Plzeňském kraji za toto období připadlo na 10 tisíc obyvatel regionu pouze šest osobních bankrotů.
Za posledních 12 měsíců soudy v Česku vyhlásily 15 087 osobních bankrotů, což je proti předchozímu období o 11 procent více. V porovnání se situací za osm měsíců se tempo růstu počtu osobních bankrotů letos zvyšuje. Růst mezd a zvyšování podílu nesplácených úvěrů naznačuje pokračování této tendence i v dalších měsících letošního roku.
