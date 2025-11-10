Míra nezaměstnanosti míří k pěti procentům. Firmy ztrácejí zájem o vánoční brigádníky
Zaměstnavatelé v průmyslu i službách brzdí nábory. Automatizace a slabý výkon průmyslu ženou nezaměstnanost nejvýš za devět let. Míra nezaměstnanosti překonává očekávání, po asi devíti letech se nejpozději v lednu vrátí na pětiprocentní úroveň.
Míra nezaměstnanosti v Česku stoupá nečekaně rychle. V říjnu jako v září činila 4,6 procenta, zatímco analytici očekávali pokles na 4,5 procenta. Míra nezaměstnanosti tak letos v říjnu byla nejvyšší od března roku 2017. Byla totiž vyšší i než letos v září, protože v přesnějším vyjádření činila 4,58 procenta, kdežto v září jen 4,55 procenta. S velkou pravděpodobností tak míra nezaměstnanosti dosáhne nejpozději v lednu 2026 hodnoty pětiprocentní nebo i vyšší, takže bude nejvýraznější za celé období od samého začátku roku 2017, tedy za zhruba devět let.
Důvodem růstu míry nezaměstnanosti je trvaleji zhoršování kondice a konkurenceschopnosti českého průmyslu, který se potýká s poměrně vysokými cenami energií, poměrně vysokými úrokovými sazbami, růstem administrativní a regulatorní zátěže, problematickým vývojem německé politiky, napjatou atmosférou v mezinárodním obchodě, umocněnou letošním zaváděním vysokých cel zejména ze strany USA, a konečně zesílením zejména asijské konkurence.
Výrazné vítězství hnutí ANO ve třech strukturálně postižených regionech Česka, v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, je také odrazem míry nezaměstnanosti. V okresech těchto krajů s vysokým procentem nezaměstnaných, hnutí získávalo největší podporu voličů, uvedl sociální geograf a prorektor pro strategii a rozvoj Ostravské univerzity Ondřej Slach.
Růst míry nezaměstnanosti v Česku odráží ovšem také další, krátkodobější či sezónní faktory. Například letos pokulhává poptávka po vánočních brigádnících. Není tedy tak jako v minulých letech kompenzován výpadek v poptávce po brigádnících, jenž tradičně nastává se skončením prázdnin a léta, kdy ochabuje sháňka po sezonních pracovních například v gastronomickém segmentu. Snižování stavu zaměstnanců v průmyslu část takto propouštěných vede do nového zaměstnání ve sféře služeb, třeba právě v oblasti gastropodnikání, nebo v oblasti logistiky či e-commerce, kteréžto segmenty pak vykazují nižší poptávku po brigádnících. Navíc v logistice či e-commerce pokročila automatizace a robotizace, které opět snižují poptávku po pracovnících z masa a kostí.