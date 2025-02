Jen 15 procent zaměstnanců se cítí být tahouny. K angažovanosti přispívá firemní kultura i kvalita jídla

Čeští zaměstnanci jsou málo zapojeni do dění ve své firmě. Za tahouny se považuje jen 15 % z nich. Vyplývá to z posledního průzkumu institutu Gallup Research - State of Global Workplace 2024.

Více jsou mezi evropskými zaměstnanci do dění ve svých firmách zapojení Maďaři (20 %), Bulhaři (19 %) i Slováci (16 %). Gallup upozorňuje, že míra „employee engagement“ se přirozeně odráží na efektivitě týmů.

Dle odpovědí průzkum rozděluje zaměstnance na tři skupiny – angažované, pasivní a aktivně neangažované. Zaměstnavatel by se měl snažit o rozšiřování první skupiny, zejména na úkor té třetí a posléze i druhé. Cest, jak většího zapojení lidí v práci dosáhnout je několik – jedna z nich vede přes posilování firemní kultury a pocit sounáležitosti v pracovním prostředí. „Například při společném jídle se stírají hranice mezi „šéfy“ a „podřízenými“ a můžete spolu mluvit o věcech, které s prací nesouvisí. Zvednout se od pracovního stolu a potkat se s kolegy v kuchyňce posiluje nejen vztahy v práci, ale nakopává také produktivitu. Jídlo může fungovat jako atraktivní benefit, stále oblíbenější je třeba paušál do rozvozových platforem, jakou je i foodora BUSINESS,“ říká B2B manažer Alexej Čestnoj z foodora.

Budování firemní kultury přes společné jídlo

Firmy zkouší mnoho způsobů, jak budovat firemní kulturu pomocí jídla. Patří k nim občerstvení zdarma v podobě čerstvého ovoce, firemní kantýny i příspěvky do delivery platforem. Posledně jmenovaný způsob si získává oblibu stále většího množství pracovníků. „Využívání služby foodora BUSINESS ve firmách roste, za poslední rok o 70 procent. Zaměstnavatelé mohou svým pracovníkům nahrát do aplikace měsíční paušál a zaměstnanci si mohou objednat, na co mají zrovna chuť, či co potřebují. Zařídit jim také může službu foodora PRO, která zaměstnancům zajistí dopravu zdarma a vyšší slevy ve vybraných podnicích. V kancelářských komplexech, kde je nabídka jídel často omezená, je rozvoz jídla vítanou změnou. Podle našeho průzkumu si 61 % oslovených zaměstnanců ve firmách přeje větší výběr jídla v době oběda, což jim naše služba umí zajistit,“ vysvětluje Čestnoj.

Doručovací platformy šetří zaměstnancům čas a přispívají k work-life balance

Doručovací platformy dovážejí také potraviny či drogerii. I tento typ zboží si mohou zaměstnanci objednat přes firemní účet. Šetří tím svůj čas, který by jinak strávili nákupem v kamenných prodejnách. „Firemní benefit, který umožňuje nechat si dovézt drobný nákup do firmy či přímo domů, je mezi zaměstnanci velmi oblíbený. Nemuset jít po práci ještě obíhat obchody, znamená trávit více času s přáteli či rodinou. Přeneseně tak doručovací platformy přispívají k work-life balance zaměstnanců. Firmy, které podporují rovnováhu mezi prací a osobním životem, budou mít angažovanější a produktivnější zaměstnance, protože budou přicházet do práce odpočatí,“ uzavírá Čestnoj z foodora.