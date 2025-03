Musk vyšle svého robota na Mars

Společnost SpaceX na konci roku 2026 vyšle na Mars kosmickou loď Starship s robotem Optimus na palubě. Na síti X to napsal Elon Musk, který SpaceX založil. Poznamenal, že lidé by na rudé planetě mohli přistát už na konci tohoto desetiletí, ačkoli rok 2031 považuje za pravděpodobnější.

„Pokud přistání (s robotem) půjdou dobře, budeme moci začít s přistáními s lidmi už v roce 2029, i když 2031 je pravděpodobnější,“ napsal Musk.

Musk již dříve řekl deníku The New York Times, že SpaceX chce v roce 2026 vyslat na Mars pět lodí Starship bez posádek. Pokud mise uspěje a lodě v pořádku přistanou, mohli by podle tohoto Muskova vyjádření první lidé na Mars odletět už v roce 2028.

Lodě Starship, se kterými chce Musk kolonizovat Mars a které mají v budoucnu do vesmíru dopravit až 100 lidí, si americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) vybral i pro přistání astronautů na Měsíci v rámci programu Artemis.

Americká média dlouhodobě spekulují, že americký prezident Donald Trump by pod Muskovým vlivem mohl změnit priority kosmického výzkumu a upřednostnit let na Mars před návratem na Měsíc. Program Artemis je přitom považován za jakýsi odrazový můstek pro budoucí marsovské mise.

Mise návratu lidstva na Měsíc má problémy. Z NASA odcházejí důležití lidé Zprávy z firem Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) ztrácí čtyři významné vedoucí představitele, kteří jsou úzce spjati s programem návratu astronautů na Měsíc, uvedla agentura Reuters, podle které to vrhá nejistotu na další podobu průzkumu vesmíru. Reuters poznamenal, že nový americký prezident Donald Trump a jeho blízký důvěrník Elon Musk, který stojí v čele soukromé vesmírné společnosti SpaceX, hovoří spíše o letu na Mars. ČTK Přečíst článek