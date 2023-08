AKTUALIZOVÁNO: Lidé stále šetří. Tržby v maloobchodu v červnu klesly počtrnácté v řadě

Meziročně se tržby v maloobchodě v červnu snížily reálně o 4,1 procenta, meziměsíčně vzrostly o 0,3 procenta. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ).

„Maloobchodní tržby v červnu meziročně po očištění o cenové vlivy pokračovaly v poklesu, přičemž tempo poklesu se oproti předchozím měsícům zmírnilo. Na snížení tržeb maloobchodu se podílel nižší prodej potravin i nepotravinářského zboží. Z nepotravinářského zboží se jednalo především o výrobky pro domácnost a prodej prostřednictvím internetu. Tržby z prodeje pohonných hmot pokračovaly v růstu,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

Maloobchodní trh se začíná stabilizovat

Tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost meziročně klesly o 13,6 procenta, s oděvy a obuví o čtyři procenta a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 2,7 procenta. Naopak tržby rostly v prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky o 1,3 procenta, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 0,9 procenta a s počítačovým a komunikačním zařízením o 0,1 procenta. Tržby z prodeje potravin se snížily v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 5,3 procenta a ve specializovaných prodejnách potravin o 4,1 procenta. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 5,8 procenta. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby klesly o 7,2 procenta.

„I když jsou v meziročním srovnání maloobchodní tržby stále v hlubokém mínusu, poslední dva měsíce už dochází k pozvolné stabilizaci situace. Tržby totiž dál už z měsíce na měsíc nepadají, ale dokonce symbolicky meziměsíčně rostou,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. Důvodem je podle něj zřejmě nižší inflace, která se v červnu dostala po roce a půl pod deset procent, konkrétně na 9,7 procenta, a která do výsledků obchodů promlouvá v posledních necelých dvou letech docela zásadně. „Vidět, jak příznivější ceny fungují, je na prodejích PHM, které aktuálně rostou dvojciferným tempem,“ podotkl Dufek.

Pokles za celý rok bude nejvyšší v celé EU

Co čekat dál? „S klesající inflací se budou reálné poměry domácnosti pozvolna zlepšovat. Zaskočit mohou část tuzemských domácností doplatky za energie, avšak celkově by se i tak měla situace v obchodech obracet k lepšímu a míra propadu – či omezování nákupů – postupně slábnout. Za celý rok maloobchodní tržby poklesnout zřejmě o cca 4,5 procenta, a půjde nejspíš nejhorší výsledek v rámci celé EU,“ míní Dufek.

V květnu se maloobchodní tržby snížily třináctý měsíc za sebou, proti loňsku ale pokles zpomalil z dubnových 8,4 procenta na 6,1 procenta. Meziměsíčně byly maloobchodní tržby vyšší o půl procenta. V červnových výsledcích analytici očekávali další meziroční pokles tržeb, uvedli. Analytici Komerční banky očekávali, že maloobchodní tržby v červnu meziročně klesnou o 4,7 procenta a proti květnu stoupnou o 0,8 procenta. Mírnější meziroční pokles tržby v maloobchodě v červnu očekávali i podle analytici Raiffeisenbank.

