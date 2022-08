Lukáš Kovanda: Česko nemá náhradu za ruskou ropu. Hrozí, že bude na příděl

Do České republiky neproudí ruská ropa. Ukrajina zastavila její dodávky jižní větví ropovodu Družba. Ruská strana tvrdí, že jí západní sankce znemožňují provést platbu za přepravu přes ukrajinské území. Je ale možné, že Kreml rozjíždí další hru a své dodávky omezuje uměle, jako tak podle mnohých činí v případě plynu potrubím Nord Stream 1.

Ruský provozovatel ropovodní sítě Transněfť uvádí, že si 22. července standardně předplatila přepravu Družbou přes ukrajinské území, avšak platba nebyla přijata a dané prostředky byly 28. července vráceny zpět. Ukrajinská strana, konkrétně podnik Ukrtransnafta, tudíž platbou nedisponuje a musela tak prý tranzit ropy zastavit. Dotčenými zeměmi jsou vedle Česka také Slovensko a Maďarsko.

Maďarský MOL už podle svých slov inicioval jednání, při nichž chce dojednat, že by ukrajinské straně uhradil poplatky za tranzit místo Ruska. Akcie petrochemického podniku se na burze v Budapešti propadly až skoro o pět procent, letos totiž rekordně vydělává na zpracování extrémně zlevněné ruské ropy. Je tedy pro něj stále přijatelnější zaplatit poplatek místo Ruska než o výhodu levné ropy přijít.

MOL disponuje ropnými rezervami na několik týdnů. Po jejich vyčerpání by Maďarsko muselo přistoupit k čerpání ze svých strategických rezerv.

Také právě Česká republika by nakonec musela přistoupit k čerpání ze svých strategických rezerv, pokud nedojde k dostatečně rychlému obnovení dodávek jižní větví Družby. Strategické rezervy vystačí na zhruba tři měsíce. Ropovodem Družba k nám proudí zhruba polovina veškeré ropy.

Česko v tuto chvíli není dostatečně připraveno na plné odpojení od ruské ropy. O tom svědčí i to, že si vyjednalo výjimku z embarga EU na ruskou ropu, jež bylo dojednáno letos na jaře. Pro Česko bude platit až od roku 2024, zatímco pro většinu zemí EU už od konce letoška.

V případě déletrvajícího výpadku dodávek jižní větví Družby by tak došlo nejen k dalšímu citelnému nárůstu cen pohonných hmot, ale v krajním případě k čerpání z rezerv a nakonec k přídělovému hospodaření s ropnými produkty.