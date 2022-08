Další problém. Kvůli sporům o poplatky byl zastaven export ropy v ropovodu Družba vedoucí i do Česka

Ukrajina od 4. srpna zastavila tranzit ruské ropy jižní větví ropovodu Družba, která vede mimo jiné i do České republiky. Podle agentury Interfax to oznámil ruský provozovatel ropovodů Transněfť. Ukrajinský provozovatel ropovodů Ukrtransnafta podle něj přestal ropu posílat dál kvůli neuhrazení tranzitních poplatků. Příčinou jsou podle ruské strany západní sankce.

Transněfť uvedl, že platba za srpnový tranzit, kterou v červenci zaslal firmě Ukrtransnafta, se vrátila zpět na jeho účet. Společnost Gazprombank, která má platby na starosti, podle agentury Reuters uvedla, že peníze se vrátily kvůli restrikcím ze strany Evropské unie. Ropovod Družba začíná v Rusku na východním břehu Volhy a v Bělorusku se dělí do dvou větví – severní vede do Polska a Německa, jižní přes Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do České republiky.

Rusko prostřednictvím jižní větve ropovodu Družba obvykle dodává zhruba 250 tisíc barelů ropy denně.

Evropská unie se již dříve dohodla, že od 5. prosince přestane dovážet ruskou ropu a o dva měsíce později i ropné produkty. Z embarga bude dočasně vyňata přeprava ropy ropovodem Družba, který zásobuje Českou republiku, Slovensko a Maďarsko.

Zastavení Družby? Nedozírné škody

Pokud by Rusko zastavilo tok ropy ropovodem Družba, byl by výpadek dodávek pohonných hmot v České republice obrovský. Výjimka z takzvaného ropného embarga je tak pro Česko i další státy logická a nezbytná, uvedli v polovině července tuzemští odborníci. Při úvahách o ropném embargu je podle nich nutné si uvědomit, že ČR dováží množství pohonných hmot ze zemí, kde se právě z ruské ropy vyrábí.

Podle obchodního ředitele skupiny UCED a odborníka na novou energetiku Václava Skoblíka se do ČR dováží asi třetina paliv pro motorová vozidla. A to například ze Slovenska, které se vyrábí právě z ruské ropy z ropovodu Družba. "V případě, že by ropovodem Družba přestala do Evropy proudit ropa, na českém trhu by mohlo postupně chybět 50 až 60 procent potřebných pohonných hmot," uvedl již dříve Skoblík.