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newstream.cz Názory Euro vyjde Maďarsko draho. Škrty by mohly vrátit k moci Orbána

Euro vyjde Maďarsko draho. Škrty by mohly vrátit k moci Orbána

Péter Magyár
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Maďarská cesta k euru do roku 2030, jak ji slibuje novopečený premiér Péter Magyar, by byla hotovou fiskální šokovou terapií. Pokud by Budapešť chtěla splnit maastrichtská kritéria tak, aby její veřejný deficit nepřesahoval tři procenta HDP a veřejný dluh klesl k hranici 60 procent HDP, musela by během tří let provést rozpočtový obrat, který by v českých poměrech odpovídal téměř půl bilionu korun ročně.

Evropská komise čeká, že maďarský veřejný dluh v roce 2027 dosáhne 76,8 procenta HDP a deficit veřejných financí 5,8 procenta HDP. Maastrichtská kritéria přitom požadují deficit nejvýše tři procenta HDP a dluh nejvýše 60 procent HDP, případně dluh dostatečně rychle klesající k této hranici. Maďarsko by tedy muselo v letech 2028 až 2030 řešit dva úkoly současně: prudce srazit roční schodek a zároveň dostat dolů samotný dluhový poměr.

Snížení deficitu z 5,8 na tři procenta HDP znamená zlepšit hospodaření o 2,8 procentního bodu HDP ročně. V českých proporcích, při ekonomice kolem 9,5 bilionu korun, by takový krok odpovídal zhruba 270 miliardám korun ročně. To je samo o sobě mimořádně tvrdá konsolidace.

Maďarsko vymetá Orbánovu „mafii“. Nová vláda jede bez přestávky

Politika

Maďarské poslance nečekají žádné prázdniny. Musí totiž projednat jeden návrh zákona za druhým. Zběsilé tempo udává premiér Péter Magyar, který chce rozbít politický systém vybudovaný jeho předchůdcem Viktorem Orbánem, píše agentura AFP.

ČTK

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Jenže tím by Maďarsko splnilo pouze deficitní kritérium. Dluh by stále zůstával výrazně nad 60 procenty HDP. Pokud vyjdeme z dluhu 76,8 procenta HDP v roce 2027 a zohledníme, že nominální maďarská ekonomika dál poroste, část práce odvede růst jmenovatele. I tak by však při realistickém nominálním růstu kolem pěti až pěti a půl procenta ročně muselo Maďarsko do roku 2030 dodatečně snížit nominální dluh zhruba o šest bilionů forintů. V přímém přepočtu jde přibližně o 420 miliard korun. V českých reáliích, tedy jako stejný podíl na velikosti ekonomiky, to odpovídá asi 600 miliardám korun za tři roky, čili zhruba 200 miliardám korun ročně. To je tedy, jako by Česko prakticky vymazalo svůj celý strukturální deficit.

Po sečtení obou požadavků vychází, že maďarská vláda by musela v letech 2028 až 2030 zlepšovat fiskální pozici tempem odpovídajícím zhruba 470 až 500 miliardám korun ročně v českých poměrech. V poměru k výkonu ekonomiky jde přibližně o pět procent HDP každý rok. To není běžná rozpočtová úspora, ale zásah velikosti několika konsolidačních balíčků najednou.

Když jde o hlasy

Právě zde se ekonomická aritmetika mění v politickou realitu. Takto výrazné škrty, daňové zásahy či omezení výdajů by pravděpodobně otřásly každou maďarskou vládou. Pokud by je ta Magyarova skutečně prováděla , mohla by si velmi rychle vyrobit stejný problém, který v jiných zemích opakovaně potápěl reformní kabinety: voliči chtějí evropskou stabilitu, ale nikoli její okamžitou rozpočtovou cenu.

V maďarských podmínkách by tak tvrdá konsolidace mohla znamenat politický paradox. Vláda, která by chtěla Maďarsko přiblížit euru a Evropě, by kvůli nákladům této cesty mohla otevřít prostor pro velkolepý comeback Viktora Orbána. Ten by mohl z eura udělat symbol vnějšího diktátu, škrtů a zdražování a stavět se do role ochránce maďarských domácností před „bruselskou drezúrou“. Fiskální očista by se tak mohla stát jeho nejsilnější opoziční zbraní.

Péter Magyar

Maďaři chtějí euro, tvrdí premiér. Podpora má dosahovat až 75 procent

Money

Maďarsko chce do konce dekády splnit podmínky pro přijetí eura. Premiér Péter Magyar tvrdí, že společná měna by zemi pomohla, Evropská centrální banka ale upozorňuje, že Budapešť je od eurozóny ze všech čekatelů nejdál.

nst

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Maďarsko by pro euro do roku 2030 muselo udělat rozpočtový obrat, který by v českém měřítku znamenal každoroční zlepšení hospodaření zhruba o půl bilionu korun. To je částka odpovídající řadě měsíců důchodových výdajů českého státu.

Proto je iluzí tvrdit, že euro lze „prostě přijmout“, pokud se pro něj vláda rozhodne. Bez fiskální disciplíny se z měnové ambice stává jen politické přání. A v Maďarsku by se toto přání mohlo Magyarově vládě politicky vymstít. Ke společné měně by zemi nechyběl jen kurzový režim, ale především stovky miliard korun ročního fiskálního úsilí v českých proporcích — tedy přesně ten typ nákladů, který by mohl Orbánovi pomoci k návratu.

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Biohacking: Od inzulinu po BPC-157 aneb jak daleko sahá věda a kde začíná sázka?

ilustrační foto
profimedia.cz
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Peptidy se v biohackingu staly zastřešujícím pojmem pro látky s naprosto odlišnou evidencí. Zatímco inzulin nebo GLP-1 agonisté mají za sebou desetiletí klinických dat, oblíbený BPC-157 na regeneraci tkání nemá jedinou studii na lidech. Text mapuje, co jednotlivé peptidy od hubnutí po longevity skutečně umí, kde končí evidence a proč totéž, co zachraňuje diabetikovi život, může zdravému člověku uškodit.

Slovo peptidy v biohackingové komunitě zastřešuje látky s odlišnou evidencí, mechanismy i právním statusem. Inzulin je jeden z nejlépe prostudovaných peptidů v historii medicíny. Jeho mechanismus je přesně popsaný a jeho přínos pro lidi s diabetem 1. typu nebo pokročilým diabetem 2. typu je nezpochybnitelný a zachraňuje životy.

U zdravého člověka s funkční slinivkou by ale podávání inzulinu způsobilo hypoglykémii a potenciálně závažné komplikace. Fakt, že látka funguje a má solidní evidenci, neznamená, že je vhodná pro každého a tento princip platí pro peptidy obecně.

Pod reflektory slávy

GLP-1 agonisté jsou dnes pravděpodobně nejdiskutovanější třídou léčiv vůbec. GLP-1, glukagonu podobný peptid-1, je přirozeně produkovaný střevem v reakci na příjem potravy a plní několik fyziologických funkcí najednou. Stimuluje sekreci inzulinu závislou na glukóze, tedy pouze tehdy, kdy je hladina krevního cukru zvýšená a tlumí sekreci glukagonu, který právě zvyšuje hladinu krevního cukru. Zpomaluje vyprazdňování žaludku a vysílá signály sytosti přes bloudivý nerv přímo do mozku.

Farmakologické verze tohoto peptidu, semaglutid nebo liraglutid, mají prodlouženou biologickou aktivitu a vážou se na GLP-1 receptory nejen v trávicím traktu, ale i v mozku, kde ovlivňují centrum regulace chuti k jídlu a snižují dopaminovou odměnu spojenou s jídlem. 

Výsledkem je kombinace sníženého hladu, dřívějšího pocitu sytosti a snížené motivace jíst nad rámec fyziologické potřeby. Účinnost GLP-1 agonistů při redukci hmotnosti je tedy způsobena tím, že nemusíme omezovat jídlo silou vůle a tím jít proti tělesným mechanismům, které nás k jídlu přirozeně nutí, ale přímo mění tuto signalizaci.

GLP-1 není vhodný pro člověka bez obezity nebo diabetu, protože je pravděpodobné, že způsobí nežádoucí hmotnostní úbytek, možnou svalovou ztrátu  a potenciálně negativní dopady na kostní hmotu.

Peptidy

Biohacking: Nová posedlost dlouhověkostí. Peptidy slibují regeneraci i mladší tělo

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Peptidy se staly jedním z nejviditelnějších trendů biohackingu a longevity scény. Část z nich má pevné místo v medicíně, jiné ale stojí hlavně na zvířecích studiích, anekdotických zkušenostech a rychle rostoucí poptávce, která se často přesouvá do šedé zóny.

Alžběta Shejbalová

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V longevity protokolech se dnes nejčastěji objevuje několik skupin peptidů s různou úrovní evidence. CJC-1295 a ipamorelin jsou peptidy, které stimulují hypofýzu, tedy žlázu v mozku, aby produkovala více vlastního růstového hormonu. Na rozdíl od přímého podávání růstového hormonu, které vlastní produkci potlačuje a nese vyšší rizika, tyto peptidy zachovávají přirozené regulační mechanismy. Sermorelin funguje podobně a jako jediný z této skupiny má za sebou klinické studie a v části světa je schválen jako léčivo. Používá se pro zlepšení tělesného složení, kvality spánku a celkové vitality spojené s přirozeným poklesem růstového hormonu ve středním věku.

BPC-157 je v biohackingové komunitě pravděpodobně nejpoužívanější peptid vůbec a zároveň ten s největší propastí mezi popularitou a klinickou evidencí. Jde o peptid odvozený ze žaludeční šťávy, který ve zvířecích modelech konzistentně prokazuje mimořádné regenerační vlastnosti na svalové, šlachové, střevní i nervové tkáni, přes podporu tvorby nových cév a tlumení zánětu. Mechanismy jsou biologicky smysluplné a komunita uživatelů je rozsáhlá, ale zatím neexistuje jediná publikovaná randomizovaná kontrolovaná studie BPC-157 na lidech.

Dekády dat

Thymosin alfa-1 je schválen jako léčivo ve více než třiceti zemích pro hepatitidu B a C a má za sebou desetiletí klinických dat. Jeho mechanismem je podpora zrání imunitních buněk v brzlíku, orgánu, jehož funkce s věkem výrazně klesá, a celkové zklidnění chronické zánětlivosti. Věkem podmíněný úpadek imunitní funkce je jedním z mechanismů stárnutí a thymosin alfa-1 ho adresuje přímo. V longevity kontextu se používá pro podporu imunitní funkce.

Epitalon je krátký peptid odvozený z epifýzy populární pro svůj potenciální efekt na telomery, ochranné struktury na koncích chromozomů, jejichž zkracování je spojeno se stárnutím buněk. Klinické studie na lidech prakticky chybí. SS-31 je peptid, který se váže na specifickou složku vnitřní mitochondriální membrány a zlepšuje produkci energie v podmínkách oxidativního stresu. Je to jeden z mála longevity peptidů s FDA schválením, i když pro vzácné mitochondriální onemocnění. Mechanismus je z longevity hlediska přesvědčivý, u zdravé populace je ale jeho použití stále experimentální.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Katarze nepřišla, Ankara trvá

Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Stejně jako vláda překlopýtala summit NATO v Ankaře, celý její první půlrok bylo podobné klopýtání. I přes očekávané uklidnění vztahů s prezidentem po jeho účasti v Turecku ke katarzi nedošlo.

Přes všechny ústrky vůči prezidentovi nakonec setkání NATO dopadlo pro Česko lépe, než se mnozí obávali. Česko dalo sliby, Babiš si vymodlil letmé podání ruky Donalda Trumpa. Ale zejména, Trump si summit nakonec pochválil. Všem padl kámen ze srdce, včetně Andreje Babiše, který přiznal, že celá akce proběhla lépe, než očekával.

Co se však nezměnilo, je animozita mezi vládou a Hradem. Pavlova podaná ruka, že je schopen po odhlédnutí od osobních sporů s vládou na většině věcí domluvit, byla odmítnuta. Babiš trvá na pohledu, že Pavel vede předvolební kampaň na druhé funkční období, a že se úmyslně vozí po vládě. "Ankary" se budou patrně opakovat.

Vláda prý brzdí inflaci

Vláda si vyhodnotila první půlrok svého působení. Nepřekvapivě jsme se dozvěděli, že koalice šlape jako hodinky, plní program do puntíku. Kupodivu jako jeden z výsledků jmenoval premiér nízkou inflaci. Ano, možná zafixování cen paliv mělo svůj malý dílek. Nicméně, Babiš se předtím rozčiloval na guvernéra Michla, když ten stanovil držení nízké inflace, i kdyby to mělo být na úkor ekonomického růstu. Michl zvedl sazby, vidí inflační tlaky. Jedním z nich je obří schodek rozpočtu této vlády a její neochota výraznějších škrtů. A pak se Babiš pochválí nízkou inflací.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš znovu útočí na ČNB. Vyšší sazby podle něj zdraží život lidem i firmám

Politika

Babiš znovu kritizuje ČNB za zvýšení sazeb na 3,75 procenta a varuje před dražšími hypotékami, úvěry i náklady pro stát. Guvernér Aleš Michl rozhodnutí hájí obavou z vyšší inflace a zdůrazňuje, že centrální banka zůstává nezávislá.

ČTK

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Co se vládě podle Babiše ještě povedlo? Ministři prý dokončili 195 z 978 úkolů. Převod poplatků z obnovitelných zdrojů na stát (mínus 17 miliard), ministr vnitra Metnar „našel“ peníze na zvýšení platů policistů. Ministr dopravy Bednárik „někde“ sehnal 170 miliard na dopravní stavby, a ministr obrany Zůna bude muset příští zvýšit výdaje na zbrojení o 36 miliard. To se to hoduje za cizí peníze.

Jako jeden z úspěchů si vláda také přisuzuje aktuální schválení novely stavebního zákona. Opozice sice několik dní obstruovala, ale zákon prošel třetím čtením. Je zatím celkem nejasné, co se bude s výstavbou dít. Očekávání se mohou pohybovat od zrychlení výstavby bytů až po kolaps celého systému.

V týdnu jsme tu měli také jednu kaňku na jinak „vzorné“ spolupráci uvnitř koalice. A to, když Babiš za zády Okamury nechal poslat 140 milionů korun na zbraně pro Ukrajinu, což je hrubě proti programu SDP. Okamura protestoval, ale co měl Babiš dělat. Po úspěšném summitu NATO musel pustit chlup, aby ukázal loajalitu. Peníze prý schválila už minulá vláda, jde o jednorázový krok, klidnil Babiš SPD. Macinka, Okamurův dobrý kamarád, to prý šéfovi SPD vysvětlí.

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