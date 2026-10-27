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newstream.cz Názory Český dluh míří ke čtyřem bilionům. A jeho splácení bude čím dál dražší

Český dluh míří ke čtyřem bilionům. A jeho splácení bude čím dál dražší

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
ČTK
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková
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Státní dluh Česka se za první tři čtvrtletí letošního roku zvýšil o skoro 205 miliard na 3,9 bilionu korun a ke konci roku se má dotknout čtyřbilionové hranice. Momentálně každý Čech teoreticky dluží 356 tisíc korun. Viníkem zvětšování díry ve státní pokladně není jen domácí utrácení neodpovídající rozpočtovým příjmům a nafukující se dluhová služba, ale i celosvětový růst výnosů státních dluhopisů. Investoři chtějí za svou ochotu půjčit zadlužujícím se vládám stále větší a větší odměnu.

Snižování schodku státního rozpočtu přestává být výhradně domácí záležitostí. Tedy otázkou politické odvahy a vůle zreformovat výdajovou i příjmovou stránku rozpočtu. Do hry totiž ve zvýšené míře vstupují faktory, které mají původ za našimi hranicemi. Na pozadí geopolitického napětí, nákladových šoků, rostoucích strukturálních schodků nejvýznamnějších zemí světa i politik hlavních centrálních bank, které kvůli krocení inflace drží úrokové sazby vysoko, dochází ke globálnímu růstu výnosů státních dluhopisů. Ty se dostaly na úrovně nad pěti procenty, v posledních dvou dekádách naprosto nevídané.

Také Česko je přitom na vydávání dluhopisů stále více závislé. Je za tím růst státního dluhu, ale také nutnost průběžně refinancovat jeho splatnou část. Na konci loňského roku dluh dosahoval zhruba 3,68 bilionu korun, zatímco v závěru roku 2019 to bylo 1,64 bilionu. Během šesti let se tedy více než zdvojnásobil. Obsluha státního dluhu, to znamená výdaje spojené s emisemi a platbami úroků státních dluhopisů a státních pokladničních poukázek, se mezi lety 2019 a 2025 zvýšila dokonce 2,5násobně.

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Za hořícími barikádami ve Francii se skrývá vážnější hrozba, a to dluhová krize druhé největší ekonomiky eurozóny. Výnosy desetiletých dluhopisů vyskočily na 5,1 procenta, státní dluh se blíží 120 procentům HDP a do roku 2030 musí Paříž přefinancovat přes bilion dolarů. Před výbušnou krizí, která by mohla otřást celou Evropou, varuje i nobelista Paul Krugman.

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Jak to funguje

Stát si na úhradu dluhu půjčuje formou vydávání státních dluhopisů a státních pokladničních poukázek, tedy krátkodobých cenných papírů. Když ponecháme stranou nepříliš významné náklady typu organizace aukcí nových dluhopisů či splátky přímých úvěrů mezinárodním institucím, jako třeba Evropské investiční bance, tvoří hlavní náklady na státní dluh pravidelně vyplácené úroky.  Ty stát platí držitelům svých dluhopisů, především bankám, investičním a penzijním fondům či pojišťovnám a v zatím malé míře (pět procent z celkového objemu dluhopisů) také občanům.

Ještě před covidem dosahovala obsluha státního dluhu necelých 40 miliard korun. K hranici 50 miliard se přiblížila v roce 2022 a loni už to hravě dotáhla skoro na dvojnásobek roku 2022. Letos by to mělo být 110 miliard a na příští rok už se v návrhu státního rozpočtu, zatím jen vládního, počítá se 130 miliardami.

Splátky samotné jistiny součástí výdajů na obsluhu dluhu nejsou. Když dluhopis dospěje ke splatnosti a stát musí investorům vrátit vypůjčené peníze, zpravidla si na jejich úhradu půjčí znovu vydáním dalších dluhopisů. A právě tady je zakopaný pes. Proč je to problém? Pokud se stát zadlužoval v době nízkých úrokových sazeb a nyní musí splatné dluhopisy nahrazovat novými s vyššími výnosy, postupně se mu prodražuje financování celého státního dluhu. Výnosy dluhopisů, tedy úroky, které stát každoročně vyplácí držitelům dluhopisů až do doby splatnosti, v poslední době rostou a dosahují neobvyklých výšin. V letošním září dosáhl průměrný výnos desetiletých českých státních dluhopisů 5,24 procenta. V roce 2021 to bylo 1,9 procenta. V letech 2015 až 2017 a 2020 stát dokonce úspěšně prodával bondy se záporným výnosem.

Rating trochu ztrácí glanc

Zdražování dluhu je výslednicí řady faktorů. Donedávna se nejvíce mluvilo o domácích faktorech a padala klíčová slova jako rating, politická stabilita, důvěryhodnost českého státu coby vlastníka a podobně. Teď ovšem začala nabývat na důležitosti byznysová matematika v podobě výnosů na světových dluhopisových trzích. Ty totiž po celém světě nebývale vzrostly a v nejvýznamnějších státech světa se pohybují nad pěti procenty. Ekonomové hovoří o tom, že takto draho vlády naposledy získávaly peníze před dvěma dekádami.

Problém je v tom, že když výnosy dluhopisů na světových trzích rostou, promítá se tento vývoj také do požadavků investorů v dalších zemích. Česká vláda tak musí o přízeň investorů (kupců) soutěžit s ostatními státy, a to v době, kdy sama potřebuje vydávat stále větší objemy dluhopisů. Proto vlády, aby našly kupce, musejí jít s úrokem nahoru.

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Kdo vlastní naše dluhopisy? 

Není přitom bez významu ani struktura investorů. Největšími držiteli českých státních dluhopisů jsou dlouhodobě banky. Ty ke konci letošního září podle informací ministerstva financí držely něco málo přes 39 procent z celkového objemu bondů. Dalších zhruba osm procent měly investiční fondy, 4,9 procenta pojišťovny, 10 procent penzijní fondy. Pokud vezmeme v úvahu, že největší banky, pojišťovny i penzijní a investiční společnosti jsou dcerami zahraničních vlastníků, pak finanční společnosti pod zahraniční kontrolou drží bezmála 47 procent všech dluhopisů. Dalších 29,6 procenta připadalo přímo na zahraniční investory (nerezidenty). Dohromady tak více než tři čtvrtiny dluhopisů na konci září drželi zahraniční investoři nebo tuzemské finanční instituce pod zahraniční kontrolou. To sice neznamená, že všechny bondy jsou v rukou zahraničních věřitelů, ale ukazuje to na významné propojení českého dluhopisového trhu se zahraničním kapitálem.

A právě toto propojení připomíná, že cena českého státního dluhu se neodvíjí pouze od domácí hospodářské politiky. V prostředí vysokých výnosů na světových trzích bude pro stát stále obtížnější spoléhat na levné refinancování svých závazků. Čím déle budou přetrvávat vysoké rozpočtové schodky, tím citelněji se vyšší úrokové sazby promítnou do nákladů na obsluhu dluhu. A tím méně prostředků zůstane v rozpočtu na jiné výdaje.

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Anthropic zveřejnil prospekt před IPO
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc
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Měsíce se na to čekalo a nyní je to konečně tady. Společnost Anthropic, která patří k lídrům ve vývoji modelů umělé inteligence, zveřejnila prospekt před vstupem na burzu. Děje se tak v okamžiku, kdy její nacenění překračuje bilion dolarů, ale zároveň se celé odvětví ocitá v poměrně složitém období nejistoty z dalšího vývoje. Bude IPO Anthropicu úspěchem, nebo hořkým zklamáním?

Jednoduchá odpověď na začátek: IPO Anthropicu bude téměř nevyhnutelně úspěch. Očekávání jsou sice obrovská, stejně tak i nacenění hodnoty firmy před samotným vstupem na burzu. Ale nálada na trhu je podobným příběhům letos poměrně nakloněna.

Očekávat tak lze, že se Anthropicu povede upsat všechny akcie za vyšší ceny, a poptávka bude i tak několikanásobně převyšovat nabídku. To v následujících obchodních seancích cenu akcie vyžene do neuvěřitelných výšek. Takový byl ostatně scénář, který letos prožila společnost SpaceX, jež se následně poměrně výrazně propadla a aktuálně se prodává sice nad cenou IPO, ale pod cenou, za níž akcie otevírala na veřejném trhu.

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Velké investice, malé, byť rostoucí tržby

Scénář, že se Anthropic bude potýkat s nějakými potížemi už při burzovním startu, asi neexistuje. Nicméně několik faktorů, které by případné potíže mohly naznačit, tu přeci jen existuje.

Předně to je obří valuace. Ta doposud vznikala transakcemi mezi subjekty, které sice podléhají určitým regulacím, ale nejde o tak transparentní prostředí, jež nabídne až burza. Proto až nyní se dostává hodnota firmy do bodu, kdy ji trh nacení (idealisticky řečeno) nejspravedlivěji. A to může přinést milá i nemilá překvapení. Najednou se může ukázat, že zájem přeci jen není tak velký, aby obhájil obří valuaci. Nicméně znovu připomeňme, že toto samo o sobě není pravděpodobný scénář.

Tím by se mohl stát až při započítání dalších faktorů, jako jsou především enormní výdaje, které Anthropic má a nadále plánuje (zejména CAPEX), proti nimž zatím nestojí dostatečně vysoké tržby, které by tyto investice obhajovaly. Ostatně na internetu koluje celá řada vtipů o tom, že AI firmy utratí několik dolarů, aby utržily několik desítek centů.

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Inovace, které mění svět

Dalším problémem, který může postupně investory odrazovat, je extrémní nezralost celého AI trhu. Ačkoli všichni rádi připomínají, že umělá inteligence tu je s námi nejméně sto let (řečeno mírně nadsazeně), pro většinu je AI realita poslední čtyři roky od veřejné premiéry ChatGPT.

To s sebou nese několik důležitých problémů pro případné investory. Ačkoli se Anthropic tváří, že patří neochvějně mezi vítěze prvních dvou či tří vln AI revoluce, reálně tomu tak být může jen do další velké inovace. Uvedení nového modelu DeepSeeku vloni ukázalo, že jakákoli parametrická změna se může stát změnou paradigmatickou, která celý dosavadní vývoj postaví na hlavu a vše, co firmy jako Anthropic či OpenAI vytvoří, může být každou sekundu překonáno někým jiným. Pravděpodobně Čínou.

A jak dnes vidíme, tento nezralý trh se pak umí během pouhých dní přeorientovat na zcela novou realitu, kde budou vítězi úplně jiné firmy než ty stávající.

K tomu si připočtěte takové marginality, jako jsou společenské dopady AI, jež se budou čím dál víc politizovat, a také regulatorní očekávání pro celý sektor.

Co si chvíli počkat?

Co to pro případné investory znamená? Jak se shodují profesionální investoři, IPO není pro drobné hráče. Nebo přesněji: není pro drobné hráče, kteří by do této akcie při IPO dali veškeré prostředky a čekali, že zbohatnou jako při vsazení Sportky.

Takže kdo si bude chtít koupit pár akcií Anthropicu, aby byl, takříkajíc, součástí okamžiku, je to jeho věc. Ale i historická data ukazují, že je lepší si pár měsíců počkat. Trh si nakonec najde rovnovážný stav a kdo Anthropicu věří, bude mu věřit i po těch několika měsících, kdy už bude cena „férovější“.

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